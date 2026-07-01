Голландско-испанские войны XVI‒XVII вв

Голла`ндско-испа`нские во`йны XVI—XVII вв. — освободительные войны Соединенных провинций Нидерландов против Испании в целях освобождения от испанского господства. События первого, наиболее важного и решающего периода Г.-и. в. (1572—1609) являлись составной частью Нидерландской революции XVI в. Всеобщее восстание на севере Нидерландов (1572) привело к изгнанию испанцев почти со всей территории северных провинций. Последовавшее затем наступление испанской армии столкнулось с героизмом и стойкостью восставшего народа ( оборона Харлема в 1572—1573, Лейдена в 1573—1574, Зирикзе в 1576) и прекратилось из-за недостатка средств и начавшегося в армии бунта, приведшего к жесточайшему разграблению Антверпена испанцами (1576). К 1578 испанские войска оставались лишь в самых южных валлонских провинциях Нидерландов, но разногласия в среде восставших, споры городов и провинций создали благоприятные условия для нового продвижения испанской армии на север; во Фландрии и Брабанте дворянство поддер­жало испанцев, и даже Амстердам (1578) был некоторое время на их стороне. Поражение революции в южных провинциях (к 1585) вновь превратило только что сложившуюся Республику Соединенных провинций в арену войны, шедшей с переменным успехом (в 1585—1609 Соединенные провинции вели войну с Испанией в союзе с Францией (до 1598) и Англией). К 1586 республика потеряла ряд важных крепостей (Венло, Нейс и др.) и территории во Фрисландии, Гелдерланде, Оверэйсселе, Дренте. Но военные силы северных провинций, которые возглавил в 1590 статхаудер и талантливый полководец Мориц Нас- сауский (Оранский), стремившийся отвоевать у Испании и Южн. Нидерланды, нанесли испанцам ряд тяжелых поражений: были отвоеваны оккупированные испанцами земли Республики, цепь важных крепостей и начаты военные действия в Южн. Нидерландах. Успешные военные операции Морица Нассауского против испанцев на суше и совместные англо-голландские действия на море упрочили независимость Соединенных провинций. Важнейшими операциями этого периода были битва у Ньивпорта в 1600, осада и взятие Остенде испанцами в 1601—1604, поход испанского полководца А. Спинолы в Оверэйссел и Зютфен в 1606, победоносное для голландского флота сражение при Гибралтаре в 1607. Тяжелое экономическое положение Южн. Нидерландов, ослабление армии и отсутствие денег заставило испан-ское правительство начать мирные переговоры, закончившиеся подписанием в Антверпене 9 апреля 1609 так называемого Двенадцатилетнего перемирия (1609—1621), по которому независимость Республики признавалась де-факто. По истечении срока перемирия военные действия возобновились, фактически став составной частью Тридцатилетней войны 1618—1648. На нидерландском театре военных действий испанцам удалось овладеть рядом важных голландских крепостей, в том числе Бредой (1625), что даже создало на некоторое время угрозу существованию Соединенных провинций. После смерти Морица Нассауского Генеральные штаты Соединенных провинций назначили (23 апреля 1625) главнокомандующим армией и адмиралом флота его сводного брата Фредерика Хендрика, которого в мае – июле 1625 штаты провинций провозгласили статхаудером в Голландии, Зеландии, Утрехте, Гелдерне (см. Гелдерланде и Оверэйсселе). Как и предшественник, он был ярым поборником продолжения войны с Испанией вплоть до освобождения всех 17 провинций Нидерландов. Под командованием Фредерика Хендрика армии республики удалось захватить ключевой в Сев. Брабанте город Хертогенбос (1629), ряд важных крепостей на Маасе (в том числе в 1632 Венло, Рурмонд и Маастрихт с прилегающими землями) и закрепить успех на восточных границах. После заключения по инициативе статхаудера союзного договора Соединенных провинций с Францией (8 февраля 1635) и ее вступления в войну на стороне Республики на последнем этапе Г.-и. в. были проведены успешные освободительные операции, в частности в 1637 отвоевана Бреда, во Фландрии и Брабанте, где под власть Генеральных штатов перешли территории к югу от Рейна (см. «Генералитетские земли»). Флот Республики одержал несколько побед над испанским флотом в ходе важных морских сражений (например, сражение у рейда Даунс в октябре 1639). Независимость Республики была признана де-юре по Мюнстерскому миру, заключенному между Испанией и Соединенными провинциями 30 января 1648. Он стал составной частью договорной системы Вестфальского мира 1648, положившего конец Тридцатилетней войне, окончившего Г.-и. в. и предоставившего международные гарантии независимости Соединенных провинций. Лит.: Пиренн А. Нидерландская революция. М., 1937; Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI века. М., 1958; Boxtel J. J. H. van. Daniel Heinsius, het beleg van ,s-Hertogenbosch in 1629 en andere gebeurtenissen uit die tijd. Den Bosch, 2013; Cauwer P. de. Tranen van bloed. Het beleg van ,s-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629. Amsterdam, 2007; Deursen A. Th. van. Maurits van Nassau 1567—1625. Amsterdam, 2000; Graaf R. de. Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog, 1565—1648. Franeker, 2004; Israel J. I. De Republiek, 1477—1806. Druk 6. Franeker, 2008; Poelhekke J. J. Frederik Hendrik, Prins van Oranje. Een biografisch drieluik. Zutphen, 1978; Verhoef C. Nieuwpoort 1600. De bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog. 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