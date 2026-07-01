ГОЛЛАНДСКО-ИСПАНСКИЕ ВОЙНЫ XVI-XVII

ГОЛЛАНДСКО-ИСПАНСКИЕ ВОЙНЫ XVI-XVII веков - войны Республики Соединённых провинций с целью свержения испанского господства.

Со­бы­тия пер­во­го пе­рио­да Голландско-испанских войн (1572-1609 годы) яв­ля­лись со­став­ной ча­стью Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века . Все­об­щее вос­ста­ние на се­ве­ре Ни­дер­лан­дов (1572) при­ве­ло к из­гна­нию ис­пан­цев поч­ти со всей тер­ри­то­рии сев. про­вин­ций. По­сле­до­вав­шее за­тем на­сту­п­ле­ние исп. ар­мии бы­ло ос­та­нов­ле­но вос­став­ши­ми (обо­ро­на Хар­ле­ма 1572-1573 годов, Лей­де­на 1573-1574 годов, Зи­рик­зе 1576 года) и пре­кра­ти­лось из-за не­дос­тат­ка средств в испанской каз­не и бун­та в испанской ар­мии (в хо­де не­го в 1576 году испанские вой­ска под­верг­ли жес­то­чай­ше­му раз­граб­лению Ан­твер­пен). К 1578 году испанская ар­мия удер­жи­ва­ла под сво­им кон­тро­лем лишь са­мые юж­ные (вал­лон­ские) про­вин­ции Ни­дер­лан­дов. Раз­но­гла­сия в сре­де вос­став­ших по­зво­ли­ли испанской ар­мии вновь пе­рей­ти в на­сту­п­ле­ние. Во Флан­д­рии и Бра­бан­те дво­рян­ст­во под­дер­жа­ло ис­пан­цев, на их сто­ро­ну на ко­рот­кое вре­мя встал так­же Ам­стер­дам (1578). К 1585 году в южно-ни­дерландских про­вин­ци­ях ре­во­лю­ция по­тер­пе­ла по­ра­же­ние. Бое­вые дей­ст­вия раз­вер­ну­лись на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций, об­ра­зо­вав­шей­ся на се­ве­ре Ни­дер­лан­дов.

В 1585-1609 годах Со­еди­нён­ные про­вин­ции ве­ли вой­ну с Ис­па­ни­ей в сою­зе с Фран­ци­ей (до 1598 года) и Анг­ли­ей. К 1586 году рес­пуб­ли­ка по­те­ря­ла ряд важ­ных кре­по­стей (Вен­ло, Нейс и др.) и тер­ри­то­рии во Фрис­лан­дии, Гел­дер­не, Ове­рэйс­се­ле, Дрен­те. В 1590 году ни­дерландскую ар­мию воз­гла­вил та­лант­ли­вый пол­ко­во­дец Мо­риц Нас­сау­ский . Под его ко­ман­до­ва­ни­ем бы­ли от­воё­ва­ны ок­ку­пи­ро­ван­ные ис­пан­ца­ми зем­ли, ар­мия рес­пуб­ли­ки всту­пи­ла на тер­ри­то­рию Южных Ни­дер­лан­дов. Ус­пе­хи на су­ше и по­бе­ды английского и ни­дерландского фло­тов над ис­пан­ца­ми на мо­ре (раз­гром испанского фло­та в сра­же­нии при Гиб­рал­та­ре в 1607 году) по­зво­ли­ли уп­рочить не­за­ви­си­мость Со­еди­нён­ных про­вин­ций. Тя­жё­лое эко­но­мическое по­ло­же­ние Южных Ни­дер­лан­дов, ос­лаб­ле­ние ар­мии и от­сут­ст­вие средств для про­дол­же­ния вой­ны за­ста­ви­ли испанское пра­ви­тель­ст­во на­чать мир­ные пе­ре­го­во­ры, за­кон­чив­шие­ся под­пи­са­ни­ем в Ан­твер­пе­не 9.4.1609 года т. н. Две­на­дца­ти­лет­не­го пе­ре­ми­рия (1609-1621 годы).

По ис­те­че­нии его сро­ка во­енные дей­ст­вия во­зоб­но­ви­лись, явив­шись фак­ти­че­ски со­став­ной ча­стью Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов. Ис­пан­цам уда­лось за­хва­тить ряд важ­ных ни­дерландских кре­по­стей, в т. ч. Бре­ду (1625), что поставило на некоторое время под угрозу су­ще­ст­во­ва­ние Соединённых провинций, но вско­ре вой­ска рес­пуб­ли­ки пе­ре­шли в контр­насту­п­ле­ние и ов­ла­де­ли тер­ри­то­рия­ми Флан­д­рии и Бра­бан­та к югу от Рей­на (они пере­шли под управ­ле­ние Ге­не­раль­ных шта­тов; смотри «Ге­не­ра­ли­тет­ские зем­ли»). В Лим­бур­ге бы­ла взя­та важ­ная кре­пость Маа­ст­рихт, а флот рес­пуб­ли­ки на­нёс ряд по­ра­же­ний испанскому фло­ту. В 1635 году на сто­ро­не Со­еди­нён­ных про­вин­ций в вой­ну всту­пи­ла Фран­ция.

По испано-ни­дерландскому Мюн­стер­ско­му мир­но­му до­го­во­ру , за­клю­чён­но­му 30.1.1648 года, Ис­пания при­зна­ла де-юре не­за­ви­си­мость Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций.

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