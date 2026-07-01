ГОЛЛАНДСКО-ИСПАНСКИЕ ВОЙНЫ XVI-XVII
ГОЛЛАНДСКО-ИСПАНСКИЕ ВОЙНЫ XVI-XVII веков - войны Республики Соединённых провинций с целью свержения испанского господства.
События первого периода Голландско-испанских войн (1572-1609 годы) являлись составной частью Нидерландской революции XVI века. Всеобщее восстание на севере Нидерландов (1572) привело к изгнанию испанцев почти со всей территории сев. провинций. Последовавшее затем наступление исп. армии было остановлено восставшими (оборона Харлема 1572-1573 годов, Лейдена 1573-1574 годов, Зирикзе 1576 года) и прекратилось из-за недостатка средств в испанской казне и бунта в испанской армии (в ходе него в 1576 году испанские войска подвергли жесточайшему разграблению Антверпен). К 1578 году испанская армия удерживала под своим контролем лишь самые южные (валлонские) провинции Нидерландов. Разногласия в среде восставших позволили испанской армии вновь перейти в наступление. Во Фландрии и Брабанте дворянство поддержало испанцев, на их сторону на короткое время встал также Амстердам (1578). К 1585 году в южно-нидерландских провинциях революция потерпела поражение. Боевые действия развернулись на территории Республики Соединённых провинций, образовавшейся на севере Нидерландов.
В 1585-1609 годах Соединённые провинции вели войну с Испанией в союзе с Францией (до 1598 года) и Англией. К 1586 году республика потеряла ряд важных крепостей (Венло, Нейс и др.) и территории во Фрисландии, Гелдерне, Оверэйсселе, Дренте. В 1590 году нидерландскую армию возглавил талантливый полководец Мориц Нассауский. Под его командованием были отвоёваны оккупированные испанцами земли, армия республики вступила на территорию Южных Нидерландов. Успехи на суше и победы английского и нидерландского флотов над испанцами на море (разгром испанского флота в сражении при Гибралтаре в 1607 году) позволили упрочить независимость Соединённых провинций. Тяжёлое экономическое положение Южных Нидерландов, ослабление армии и отсутствие средств для продолжения войны заставили испанское правительство начать мирные переговоры, закончившиеся подписанием в Антверпене 9.4.1609 года т. н. Двенадцатилетнего перемирия (1609-1621 годы).
По истечении его срока военные действия возобновились, явившись фактически составной частью Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. Испанцам удалось захватить ряд важных нидерландских крепостей, в т. ч. Бреду (1625), что поставило на некоторое время под угрозу существование Соединённых провинций, но вскоре войска республики перешли в контрнаступление и овладели территориями Фландрии и Брабанта к югу от Рейна (они перешли под управление Генеральных штатов; смотри «Генералитетские земли»). В Лимбурге была взята важная крепость Маастрихт, а флот республики нанёс ряд поражений испанскому флоту. В 1635 году на стороне Соединённых провинций в войну вступила Франция.
По испано-нидерландскому Мюнстерскому мирному договору, заключённому 30.1.1648 года, Испания признала де-юре независимость Республики Соединённых провинций.