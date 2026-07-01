Голландская война 1672‒1678

Голла`ндская война` 1672—1678 — война между коалициями Франции, Англии, Швеции, Баварии, Мюнстера и Кельна, с одной стороны, и Республики Соединенных провинций (Нидерландов), империи австрийских Габсбургов, Испании, Бранденбурга и Дании — с другой. Ее причины — сопротивление Республики Соединенных провинций попыткам Людовика XIV аннексировать Испанские Нидерланды и франко-голландская торговая конкуренция. В марте 1772 Англия, в апреле Франция объявили войну Республике Соединенных провинций, на территорию которой в июне вступили французские войска, форсировавшие Рейн. Их продвижение голландцы смогли остановить, только взорвав дамбы на море и затопив часть своей страны. Статхаудером Голландии был провозглашен Вильгельм III Оранский, возглавивший сопротивление французам. После вступления в войну императора и Испании борьба приняла затяжной характер. Несмотря на ряд блестящих побед, одержанных французскими военачальниками — принцем Конде, виконтом Тюрреном и маршалом Люксембургом, — Франции так и не удалось получить подавляющее преимущество над противниками. Нарастающие экономические трудности всех воюющих стран вынудили их приступить в 1676 к мирным переговорам. В 1678 был заключен Нимвенгенский мир , по которому к Франции отошли Франш-Конте, ряд крепостей в Испанских Нидерландах, Фрайбург, о-ва Тринидад и Тобаго, но Республика Соединенных провинций получила обратно все свои территории, ранее оккупированные французами. Гегемония Людовика XIV в Европе достигла апогея, однако война нарушила экономическую стабильность Франции, ранее достигнутую благодаря реформам Кольбера. Лит.: Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998; Птифис Ж.-К. Людовик XIV. Слава и испытания. СПб., 2008; Dictionnaire Louis XIV / Sous la dir. de L. Bely. Paris, 2015; Lynn J. A. The Wars of Louis XIV, 1667—1714. London — New York, 1999; Sonnino P. Louis XIV and the Origins of the Dutch War. Cambridge — New York, 1988.