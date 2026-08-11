Голландия (Историческая область)

Голла`ндия (нид. Holland, Holtland) — историческая область на западе Нидерландов, средневековое графство, затем провинция в составе Нидерландов. В обиходной речи Г. также называют Республику Соединенных Провинций Нидерландов (XVII—XVIII вв.) и современное Королевство Нидерландов. Формирование земель графства начинается в IX в. в области Кеннемер в Зап. Фрисландии (географическая область Кеннемерланд в современной провинции Сев. Голландия). Сначала в составе государства Каролингов, с 870 — в Восточно-Франкском королевстве (Германия), с X в. — в Священной Римской империи. Основатель династии, фризский граф Герульф (2-я половина IX в.) и его потомки проводили независимую политику и в X—XI вв. расширили свои владения, завоевав земли, прилегающие к Рейну и Нижнему Маасу. Название «Г.» появляется на рубеже XI—XII вв. Вероятно, оно происходит от названия области между Нордвейком и Харлемом, которое некогда звучало как «Холтланд» (нид. Holtland: от holt — «лес», land — «страна», т. е. «лесная страна»). Титул «граф Г.» первым принял в 1076 Дирк V (1061—1091). В ходе борьбы с Утрехтским епископством, граф- ством Фландрия и Зап. Фрисландией графы Г. расширили свои владения и укрепили политические позиции. Особенно усилилась Г. при Вильгельме II (Вильгельм Голландский, 1234—1256), избранном в 1247 германским королем, и Флорисе V (1256—1296), при которых была построена графская резиденция на месте будущей Гааги, фактически являвшаяся (до 1795) центром граф­ства. После того как к концу XIII в. Г. закрепила свою власть над Зап. Фрисландией, частью Центральной Фрисландии и распространила ее до о. Тексел, граф Флорис V, первым из династии, стал именовать себя «граф Г. властитель Фрисландии». В 1299 Г. объединилась с Геннегау (Эно). При графах Геннегауской династии (из дома Авенов, 1299—1354) Г. в 1317 присоединила Амстердам и прилегавшие к нему земли, в 1323 закрепила за собой почти всю Зеландию. С XIII в. в Г. отмечен рост городов, получивших право самоуправления (Зирикзе, Дордрехт, Харлем, Роттердам, Амстердам) и усиливших свои экономические позиции, прежде всего на основе торговли, рыболовства, мореходства, а с XIV в. и развития сукноделия и судостроения. Города Г. оказывали существенное влияние на политическую жизнь не только графства, но и всех Нидерландов; они имели право заключать внешние договоры и вести войны. В Г. складывался строй сословной монархии с довольно высокой степенью централизации: власть суверена области (графа) опиралась на сословно-представительное учреждения — т. н. Собрание сословий (нид. Dagvaart), с конца XIII в. регулярно действующий орган , постепенно трансформировавшийся в Провинциальные штаты Г. (собрания представителей от дворянства, духовен­ства и городов). В XIV в. Г. вышла на ведущие позиции в регионе и играла важную роль на Европейском континенте. С 1354 до 1433 Г. управляла Баварская династия. В 1433—1477 Г. находилась в составе владений герцогов Бургундских (см. Государ­ство герцогов Бургундских), с 1477 (окончательно с 1482) — Габсбургов; была самой экономически развитой провинцией Северных Нидерландов. При Карле V Г. в 1512 вошла в состав Бургундского округа Священной Римской империи (закреплено Прагматической санкцией ноября 1549), стала одной из 17 нидерландских провинций (см. Нидерланды исторические), которыми Габсбурги управляли через своих наместников (статхаудеров). В 1556—1581 (но фактически до 1572) Г. подчинена испанским Габсбургам (см. Филипп II). В ходе Нидерландской революции XVI в. сыграла ведущую роль в борьбе с Испанией. В январе 1579 Г. присоединилась к Утрехтской унии и вошла в состав Республики Соединенных провинций, став политическим и экономическим центром нового государства. В 1795 провинция Г. оккупирована французами; в 1795—1801 в составе Батавской республики, дочерней республики Франции. На основании указа о новом административном устройстве (1798) территория Г. в 1798—1801 была разделена на три департамента — Тексел (адм. центр Алкмар), Амстел (адм. центр Амстердам) и Делфт (адм. центр Делфт). В 1801—1806 Г. состоит в Батавском содружестве (в 1802—1807 как единый департамент Г., адм. центр Гаага), в 1806—1810 — в Голландском королевстве (в 1807—1810 северная часть выделена в департамент Амстелланд с центром в Амстердаме, южная — в департамент Маасланд с центром в Гааге). В 1810—1814 Г. входит во Французскую империю (в 1811—1814 одна часть области входила в департамент Зёйдерзе с центром в Амстердаме, вторая — в Монден-ван-де-Маас с центром в Гааге). После освобождения в 1813 от французских войск по Конституции 1814 Г. в 1814—1815 — одноименная провинция (адм. центр Гаага) в Суверенном Княжестве Объединенных Нидерландов; в 1815—1830 — провинция Г. в Королевстве Объединенных Нидерландов; после Бельгийской революции 1830 — провинция Г. в Королевстве Нидерландов. В 1840 разделена на две провинции: Южн. Голландия (адм. центр Гаага) и Сев. Голландия (адм. центр Харлем), существующие до настоящего времени в составе нидерландского государства. В годы Второй мировой войны территория Г. была оккупирована (1940—1945) Германией. Ныне Южн. Голландия и Сев. Голландия — самые густонаселенные и экономически развитые провинции Нидерландов. Лит.: Nijs Th. de, Beukers E. (red.). Geschiedenis van Holland. 4 delen. Deel I: tot 1572; Deel II: 1572—1795; Deel IIIa: 1795—2000 Deel IIIb: 1795—2000. Hilversum, 2002—2003.