ГОЛЛАНДИЯ
ГОЛЛАНДИЯ - средневековое графство, затем провинция в составе Нидерландов. (в быту Голландию часто называют Нидерланды).
Графство Голландия начало формироваться в IX веке в Кеннемерланде (Западная Фрисландия). Как феодальное владение (лен) входило в состав Франкского государства, с 870 года - Восточно-Франкского королевства, с X века было связано вассальными отношениями со Священной Римской империей. Основатель династии, правившей в Голландии, фризский граф Герульф (2-я половина IX века) и его потомки проводили независимую политику. В X-XI веках они расширили свои владения, завоевав земли в низовьях Рейна и Мааса. Титулом «граф Голландии» впервые пожалован в 1076 году Дирк V (умер в 1091 году). Голландия особенно усилилась при Вильгельме II (Вильгельм Голландский, 1234-1256 годы), избранном в 1247 году германским королём, и Флорисе V (1256-1296 годы), при которых была построена графская резиденция на месте будущей Гааги.
В 1299 году Голландия на основе личной унии объединилась с Геннегау (Эно). При графах Геннегауской династии (из дома Авенов, 1299-1345 годы) Голландия в 1317 году присоединила Амстердам и прилегавшие к нему земли, в 1323 году закрепила за собой почти всю Зеландию. В XIII веке в Голландии начался быстрый рост городов (Дордрехт, Харлем, Роттердам, Амстердам и др.), ставших важными центрами торговли, в т. ч. морской, а с XIV века также сукноделия и судостроения. Города Голландии, получившие право на самоуправление, оказывали существенное влияние на политическую жизнь графства и всех Нидерландов, имели право заключать договоры и вести войны. В Голландии постепенно сложился строй сословной монархии с высокой степенью централизации. Власть графа опиралась на созывавшиеся с 1315 года собрания представителей дворянства и городов (штаты). С 1345 по 1433 годы Голландией управляла Баварская династия. Будучи наиболее развитой в экономическом отношении провинцией Северных Нидерландов, Голландия в 1433-1477 годах входила во владения герцогов Бургундских (смотри Бургундское герцогство), с 1477 года (окончательно с 1482 года) - во владения Габсбургов, а с 1556 до 1581 годы (фактически до 1572 года) находилась под властью испанских Габсбургов.
В период Нидерландской революции XVI века Голландия играла ведущую роль в борьбе против испанского господства; по Утрехтской унии 1579 года вошла в состав Республики Соединённых провинций, став политическим и экономическим ядром нового государства. С 1795 года в составе Батавской республики, затем Голландского королевства 1806-1810 годов, в 1810 году аннексирована Францией. После свержения наполеоновского господства в 1814 году Голландия - провинция Королевства Нидерландов. В 1840 году разделена на две провинции: Южная Голландия (административный центр - Гаага) и Северная Голландия (административный центр - Харлем).