ГОЛЛАНДИЯ

ГОЛЛАНДИЯ - средневековое графство, затем провинция в составе Нидерландов. (в бы­ту Голландию час­то на­зы­ва­ют Ни­дер­лан­ды).

Граф­ст­во Голландия на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся в IX веке в Кен­не­мер­лан­де (Западная Фрис­лан­дия). Как феодальное вла­де­ние (лен) вхо­ди­ло в со­став Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва, с 870 года - Вос­точ­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва , с X века бы­ло свя­за­но вас­саль­ны­ми от­но­ше­ния­ми со Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей. Ос­но­ва­тель ди­на­стии, пра­вив­шей в Голландии, фриз­ский граф Ге­рульф (2-я половина IX века) и его по­том­ки про­во­ди­ли не­за­ви­си­мую по­ли­ти­ку. В X-XI веках они рас­ши­ри­ли свои вла­де­ния, за­вое­вав зем­ли в ни­зовь­ях Рей­на и Маа­са. Ти­ту­лом «граф Гол­лан­дии» впер­вые по­жа­ло­ван в 1076 году Дирк V (умер в 1091 году). Голландия осо­бен­но уси­ли­лась при Виль­гель­ме II (Виль­гельм Гол­ланд­ский, 1234-1256 годы), из­бран­ном в 1247 году германским ко­ро­лём, и Фло­ри­се V (1256-1296 годы), при ко­то­рых бы­ла по­строе­на граф­ская ре­зи­ден­ция на мес­те бу­ду­щей Гаа­ги.

В 1299 году Голландия на ос­но­ве лич­ной унии объ­е­ди­ни­лась с Ген­не­гау (Эно). При гра­фах Ген­не­гау­ской ди­на­стии (из до­ма Аве­нов, 1299-1345 годы) Голландия в 1317 году при­сое­ди­ни­ла Ам­стер­дам и при­ле­гав­шие к не­му зем­ли, в 1323 году за­кре­пи­ла за со­бой поч­ти всю Зе­лан­дию. В XIII веке в Голландии на­чал­ся бы­ст­рый рост го­ро­дов (Дор­д­рехт, Хар­лем, Рот­тер­дам, Ам­стер­дам и др.), став­ших важ­ны­ми цен­тра­ми тор­гов­ли, в т. ч. мор­ской, а с XIV века так­же сук­но­де­лия и су­до­строе­ния. Го­ро­да Голландии, по­лу­чив­шие пра­во на са­мо­управ­ле­ние, ока­зы­ва­ли су­ще­ст­вен­ное влия­ние на по­ли­тическую жизнь граф­ст­ва и всех Ни­дер­лан­дов, име­ли пра­во за­клю­чать до­го­во­ры и вес­ти вой­ны. В Голландии по­сте­пен­но сло­жил­ся строй со­слов­ной мо­нар­хии с вы­со­кой сте­пе­нью цен­тра­ли­за­ции. Власть гра­фа опи­ра­лась на со­зы­вав­шие­ся с 1315 года со­б­ра­ния пред­ста­ви­те­лей дво­рян­ст­ва и го­ро­дов (шта­ты). С 1345 по 1433 годы Голландией управ­ля­ла Ба­вар­ская ди­на­стия. Бу­ду­чи наи­бо­лее раз­ви­той в эко­но­мическом от­но­ше­нии про­вин­ци­ей Северных Ни­дер­лан­дов, Голландия в 1433-1477 годах вхо­ди­ла во вла­де­ния гер­цо­гов Бур­гунд­ских (смотри Бур­гунд­ское гер­цог­ст­во), с 1477 года (окон­ча­тель­но с 1482 года) - во вла­де­ния Габс­бур­гов, а с 1556 до 1581 годы (фак­ти­че­ски до 1572 года) на­хо­ди­лась под вла­стью испанских Габс­бур­гов.

В пе­ри­од Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века Голландия иг­ра­ла ве­ду­щую роль в борь­бе про­тив испанского гос­под­ства; по Ут­рехт­ской унии 1579 года во­шла в со­став Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций, став по­ли­тическим и эко­но­мическим ядром но­во­го го­су­дар­ст­ва. С 1795 года в со­ста­ве Ба­тав­ской рес­пуб­ли­ки, за­тем Гол­ланд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва 1806-1810 годов, в 1810 году ан­нек­си­ро­ва­на Фран­ци­ей. По­сле свер­же­ния на­по­ле­о­нов­ско­го гос­под­ства в 1814 году Голландия - про­вин­ция Ко­ро­лев­ст­ва Ни­дер­лан­дов. В 1840 году раз­де­ле­на на две про­вин­ции: Южная Гол­лан­дия (административный центр - Гаа­га ) и Северная Гол­лан­дия (административный центр - Хар­лем).

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