Голконда

Голко`нда — крепость около г. Хайдарабада (Индия) и государство со столицей в этой крепости на территории Вост. Декана, существовавшее с 1512 (или 1518, отделилось от Бахманидского султаната — см. Бахмани государство ) до 1687, когда было завоевано Аурангзебом и вошло в Могольскую империю. Правящий слой был мусульманский (династия Кутб-шахи), население в большинстве своем — индусским. Синтез мусульманской и индусской культур проявился в оригинальном архитектурном стиле. Государство Г. сыграло большую роль в развитии культуры народа андхра и языка телугу. Г. славилась добычей драгоценных камней, прежде всего алмазов. Лит.: Siddiqui A. M. History of Golcunda. Hyderabad, 1956; Sherwa-ni H. K. History of the Qutb Shahi Dynasty. Delhi, 1973.