ГОЛКОНДА

ГОЛКОНДА - государство XVI-XVII веков со столицей в одноименной крепости на территории Восточного Де­ка­на, современный штат Ан­дх­ра-Пра­деш в Ин­дии .

В 1512 году Голконда от­де­ли­лась от Бах­ма­ний­ско­го сул­та­на­т а и под вла­стью ди­на­стии Кутб-ша­хов, ук­ре­пив­ших своё влия­ние к 1518 году, со­хра­ня­ла са­мо­стоя­тель­ность до 1687 года, ко­гда бы­ла за­воё­ва­на Ау­ран­гзе­бом и вклю­че­на в Мо­голь­скую им­пе­рию. Пра­вя­щий слой в сул­та­на­те Голконда со­став­ля­ли му­суль­ма­не (Кутб-ша­хи бы­ли шии­та­ми), но зна­чительная часть на­се­ле­ния, от­но­ся­ще­го­ся к на­ро­ду ан­дх­ра, го­во­ря­ще­му на язы­ке те­лу­гу, ис­по­ве­до­ва­ла ин­ду­изм . Голконда сла­ви­лась до­бы­чей и об­ра­бот­кой дра­го­цен­ных кам­ней, преж­де все­го ал­ма­зов. В концу XVI века был по­стро­ен но­вый центр государства - Хай­да­ра­бад. В конце XVI - начале XVII веков в Голконде воз­ник ори­ги­наль­ный ар­хитектурный стиль, на­ча­ло ко­то­ро­му по­ло­жи­ло строи­тель­ст­во зна­ме­ни­тых городских во­рот Чар-Ми­нар («Че­ты­ре ми­на­ре­та») в цен­тре Хай­да­ра­ба­да (1591).

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