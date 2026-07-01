ГОЛКОНДА
ГОЛКОНДА - государство XVI-XVII веков со столицей в одноименной крепости на территории Восточного Декана, современный штат Андхра-Прадеш в Индии.
В 1512 году Голконда отделилась от Бахманийского султаната и под властью династии Кутб-шахов, укрепивших своё влияние к 1518 году, сохраняла самостоятельность до 1687 года, когда была завоёвана Аурангзебом и включена в Могольскую империю. Правящий слой в султанате Голконда составляли мусульмане (Кутб-шахи были шиитами), но значительная часть населения, относящегося к народу андхра, говорящему на языке телугу, исповедовала индуизм. Голконда славилась добычей и обработкой драгоценных камней, прежде всего алмазов. В концу XVI века был построен новый центр государства - Хайдарабад. В конце XVI - начале XVII веков в Голконде возник оригинальный архитектурный стиль, начало которому положило строительство знаменитых городских ворот Чар-Минар («Четыре минарета») в центре Хайдарабада (1591).