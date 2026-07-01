ГОЛИКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ

Леонид Александрович Голиков родился 17 июня 1926 года в деревне Лукино (ныне - Парфинский район Новгородской области). После окончания пяти классов школы проживал в городе Старая Русса, работал на фанерном заводе. Здесь он встретил начало Великой Отечественной войны .

В марте 1942 года Голиков добровольцем ушёл в партизаны. Участвовал в борьбе против немецко-фашистских оккупантов на территории Новгородской и Псковской областей, будучи бойцом-разведчиком 67-го партизанского отряда 4-й Ленинградской партизанской бригады.

Голиков лично проникал в занятые противником населённые пункты, доставляя командованию важные сведения. Он участвовал в подрыве 14 шоссейных и железнодорожных мостов, 2 складов, 10 автомашин, разгроме нескольких немецких гарнизонов, выполнял ответственные задания в качестве связного. Вместе с группой товарищей по партизанскому отряду он сопровождал крупный обоз из 250 подвод в блокированный Ленинград . 29 мая 1942 года вго время очередной разведывательной вылазки Голиков с товарищем столкнулись с группой немецких солдат и приняли бой, уничтожив двоих из них и обратив остальных в бегство. Уже в июле 1942 года он был представлен к первой своей боевой награде - медали "За отвагу".

13 августа 1942 года в районе деревни Варница Стругокрасненского района Псковской области Голиков, находясь в составе диверсионной группы партизан, участвовал в покушении на генерал-майора инженерных войск вермахта Ричарда Виртца, во время которого были захвачены важнейшие документы.

24 января 1943 года Лёня Голиков погиб в бою у села Острая Лука Дедовичского района Псковской области. Как выяснило расследование НКВД, отряд партизан стал жертвой предательства со стороны старосты Пыхова (расстрелян по приговору трибунала) и местного жителя Степанова (осуждён после войны на 25 лет исправительно-трудовых лагерей). Голиков был похоронен в родной деревне.