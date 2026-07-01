ГОЛИКОВ Иван Иванович

Предприниматель, историк.

В 1761 избран в Уложенную комиссию от Белгородской провинции. В 1781 попал под следствие из-за обвинения в контрабанде французских алкогольных напитков. Помилован в связи с амнистией по случаю открытия памятника Петру Великому, но с запрещением заниматься предпринимательской деятельностью. В благодарность за это главным трудом жизни для Голикова стал сбор сведений о Петре I. Н.И. Новиков издал составленные Голиковым «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам» (12 томов, М., 1788-1790). В 1790-97 было издано 18 томов «Дополнений к деяниям Петра Великого».

Издание носит панегирический по отношению к деятельности и личности Петра I характер, но в нем собрано большое количество фактического материала, имеющего научную ценность до сих пор, в том числе и записанных автором-составителем устных свидетельств.