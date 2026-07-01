ГОЛИКОВ ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ

Начало пути

О ранних годах жизни Ивана Голикова известно немного. Родился он 22 ноября 1735 г. в Курске. Принадлежал к роду купцов. Его отец занимался торговлей в Троицкой слободе Курска.

Получил домашнее образование. Сначала трудился публичным нотариусом, затем – ратманом городского магистрата и городским головой.

Торговая жилка

Источники свидетельствуют о том, что уже к сорока годам Г. имел винный откуп в Тобольске. В 1778 г. он совместно с племянником М.С. Голиковым и другими купцами заключили контракт с Сенатом на винный откуп в Санкт-Петербурге и Москве. Успешная реализация проекта достигалась за счет ввоза в страну заграничных спиртных напитков.

Однако уже в 1781 г. группа купцов оказалась в весьма щекотливом положении. К этому привел арест контрабандной водки из Франции таможней Риги. Один из семейства Голиковых – И.И. Голиков – взял ответственность за попытку провоза этой партии на себя, оказался в тюрьме и был амнистирован только 7 августа 1782 г.

Тем не менее, позиции компаньонов после событий 1781 г. оказались шаткими, и Г. решил изменить род занятий. Дело в том, что Г. наряду с винным откупом интересовался промыслами. В 1770-х гг. он пошел по сути создания морских промыслов в Тихом океане. В этом ему помогали его племянник М.С. Голиков и компаньон Г.И. Шелихов.

Новая компания

Г. срочно вызвал Г.И. Шелихова в столицу. Г., его племянник М.С. Голиков и Г.И. Шелихов 17 августа 1781 г. подписали соглашение о создании Северо-Восточной торгово-промысловой компании. Договор должен был действовать десять лет. Основной род деятельности – промысел пушнины на землях Северной Америки, основание здесь русских поселений.

Большая часть средств в уставной капитал компании была внесена Голиковыми. На Г.И. Шелихова возлагалась экспедиционная часть. Именно он должен был организовывать поездки к новым берегам и сам в них участвовать.

В феврале 1788 г. компаньоны просили у Екатерины II предоставить Северо-Восточной торгово-промысловой компании монопольное право на торговлю и промысел в Северной Америке. Однако императрица была против.

Трудности в новом деле

Еще в 1784 г. Г. получил винный откуп в Иркутской губернии, который приносил ему доход. Большая часть средств в компанию была вложена именно им, а сам он жил в столице. В итоге Г. оказалось достаточно сложно руководить своими делами в Сибири, и он поручил управление капиталами в Иркутске своему племяннику А. Полевому, который действовал уже в интересах Г.И. Шелихова. В итоге к 1795 г. Г. потерял большую часть созданной в 1781 г. компании.

Смерть Г.И. Шелихова изменила расстановку сил в компании. Вместо мужа делами семьи занялась Н.А. Шелихова. Сам Г. испытывал финансовые трудности и потребовал разделить активы компании. В итоге купцы Мыльниковы предложили Г. войти в дело. В 1797 г. последовало подписание соглашения о слиянии капиталов Г. и Мыльниковых. Этому примеру последовала и Н.А. Шелихова.

Рождение Российско-Американской компании (РАК)

3 августа 1798 г. в Иркутске был подписан документ о создании «Соединенной американской компании», а уже 8 июля 1799 г. император подписал указ о создании РАК. Положения были составлены в интересах Ш. – представитель семьи Шелиховых должен быть обязательно входить в число директоров компании. После образования РАК Г. получил большее число акций.

Умер Г. 17 ноября 1805 г.

Семья

Первая супруга – Анна Петровна Климова (умерла). Дети: Петр, Мария, Александра, Николай.

Вторая супруга – Наталья Васильевна Суровщикова.