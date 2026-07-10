ГОЛИКОВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ

Филипп Иванович Голиков родился 16 (по новому стилю — 28) июля 1900 года в деревне Борисово (ныне — Катайский район Курганской области) в крестьянской семье. По словам его внучки, настоящая дата его рождения — 2 (по новому стилю — 15) июля. По национальности русский. В 1918 году он окончил семь классов гимназии.

Жена — Зинаида Афанасьевна Голикова (1901-1969). У них родились шестеро детей, трое из них умерли.

30 мая 1918 года Голиков добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Принимал участие в боях Гражданской войны в составе 1-го добровольческого Крестьянского коммунистического стрелкового полка «Красные орлы», затем в 10-м Московском стрелковом полку Особой бригады 3-й армии Восточного фронта. В 1919 году он окончил Военно-агитаторские курсы Петроградского военного округа, после чего служил инструктором-организатором политотдела 51-й стрелковой дивизии.

После окончания войны Голиков продолжил службу в Красной Армии на различных военно-политических должностях. В 1929 году он окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава, в 1931 году экстерном сдал экзамены за нормальную школу. В январе-ноябре 1931 года занимал должности военного комиссара, начальника политотдела дивизии. В дальнейшем служил на командных должностях: в 1931-1936 годах был командиром стрелкового полка, в 1933-1936 годах — стрелковой дивизии, в 1936-1937 годах — отдельной механизированной бригады, в 1937-1938 годах — механизированного корпуса, в 1938-1939 годах — армейской группой войск. В сентябре 1939 года Голиков стал командующим 6-й армией Киевского Особого военного округа.

В июле 1940 года Голиков был переведён в центральный аппарат Вооружённых Сил СССР на должность заместителя начальника Генерального штаба РККА — начальника Главного разведывательного управления. В его ведении находился вся разведывательная и агентурная работа, ведущаяся по линии ГРУ. Будучи начальником военной разведки, Голиков неоднократно информировал Советское руководство и лично И. В. Сталина о вероятности нападения Германии на СССР в нарушение договора о ненападении 1939 года, однако не сумел убедить последнего в необходимости принимать ответные меры. Вместе с тем, по мнению ряда историков, он считал дезинформацией со стороны английской германской разведки донесения ряда агентов, например, Р. Зорге , которые впоследствии нашли своё подтверждение; и в связи с этим в соответствующем ключе докладывал Сталину.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Голиков был снят со своего поста и отправлен на фронт. С ноября 1941 года он командовал 10-й резервной армией Западного фронта, а с февраля 1942 года — 4-й ударной армией Калининского фронта. В апреле-июле 1942 года он командовал Брянским, а затем в течение месяца — Воронежским фронтами. С августа по ноябре 1942 года Голиков занимал должность командующего 1-й гвардейской армией Сталинградского фронта, затем в течение месяца был заместителем командующего сначала Сталинградским, затем Северо-Западным фронтами.

В октябре 1943 года Голиков был отозван с фронта и вновь назначен начальником Главного разведывательного управления Генерального штаба РККА, но вскоре вновь отправлен в действующую армию командующим Воронежским фронтом. В апреле 1943 года он вновь был переведён в Москву, где занял сначала пост заместителя народного комиссара обороны СССР по кадрам, а затем в течение последующих семи лет возглавлял Главное управление кадров Наркомата (впоследствии Министерства) обороны СССР.

В 1950-1956 годах Голиков командовал отдельной механизированной армией, в 1956-1957 годах был начальником Военной академии бронетанковых войск. С января 1958 года он занимал должность начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота. 8 мая 1959 года ему было присвоено звание генерала армии, а 8 мая 1961 года — Маршала Советского Союза. В мае 1962 года Голиков был освобождён от занимаемой должности по состоянию здоровья и в связи с переходом на пенсию, после чего зачислен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

На протяжении своей карьеры Голиков избирался депутатом Верховного Совета 1-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов, делегатом пяти съездов ВКП(б)-КПСС а в 1961-1966 годах был членом ЦК КПСС.

Проживал в Москве. Скончался от инсульта 29 июля 1980 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.