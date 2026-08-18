ГОЛИКОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук, профессор (1993), заведующий кафедрой источниковедения исторического факультета МГУ (1995).

Родился в 1947 году в Берлине. Окончил исторический факультет МГУ в 1970 году, с 1973 года – сотрудник исторического факультета. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Материалы российских акционерно-паевых торгово-промышленных предприятий (источниковедческое исследование)». В 1992 году защитил докторскую диссертацию на тему «Источниковедческие проблемы отражения в периодической печати процесса монополизации российской промышлености». В 1995 году возглавил кафедру источниковедения исторического факультета МГУ.

Автор более 100 научных публикаций. Автор учебников по источниковедению и архивоведению, выдержавших несколько переизданий. В область научных интересов входят политическая и экономическая история России XIX века, источниковедение, историография, методы исторического исследования, архивоведение, историческая география, периодическая печать XIX-XXI века, а также история политической карикатуры.

Сочинения:

Книги:

В канун Октября. Нарастание общенационального кризиса. — Мысль Москва, 1977. — С. 127.

Перечень российских акционерных торгово-промышленныз компаний, архивные фонды которых находятся в государственных архивах СССР. — Институт истории СССР АН СССР Москва, 1979. — С. 131.

Российские монополии в зеркале прессы (газеты как источник по истории монополизации промышленности). — Издательство МГУ Москва, 1991. — С. 205.

Источниковедение отечественной истории. Учебное пособие. — Росспэн Москва, 2000. — С. 440. (в соавторстве с Т.А. Кругловой)

Архивоведение отечественной истории. Учебное пособие. — Издательство МГУ Москва, 2005. — С. 188.

Архивоведение отечественной истории. — Академия Москва, 2008. — С. 174.

Рыбаченок И. С. Смех - дело серьезное. Россия и мир на рубеже XIX - XX веков в политическое карикатуре. — Институт российской истории РАН Москва, 2010. — С. 328. (в соавторстве с И.С. Рыбаченок)

Методика работы с историческими источниками. Учебное пособие. — Академия Москва, 2014. — С. 224. (в соавторстве с Т.А. Кругловой)

Статьи в сборниках:

Исторический источник и исторический документ: две стороны медали // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе. Доклады и сообщения на Шестой Всероссийской научной конференции 16-17 июня 2009 г. — Москва, 2009. — С. 55–60.

Опыт источниковедческого анализа документов для получения нового знания на примере материалов о подготовке и проведении Первой конференции мира 1899 г // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе. Доклады и сообщения на Пятой Всероссийской научной конференции. — Росархив, ВНИИДАД, РОИА Москва, 2005. — С. 55–61.

Обязуюсь издавать "journal de st-petersbourg" без предварительной цензуры. Французская газеты российского МИД // Источник. Документы русской истории. — Т. 4. — 2002. — С. 48–51.

Журналы с карикатурами - долгожители отечественной периодики // История отечественных СМИ. Ежегодник - 2015. — Факультет журналистики Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015. — С. 77–83.

Кафедра источниковедения исторического факультета: сохранение и развитие традиций // Проблемы историографии, источниковедения и методов исторического исследования. Материалы V Научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко / Под ред. А. Г. Голиков. — Труды исторического факультета МГУ: Вып. 66; - Сер. Исторические исследования: 27. — Изд-во Моск.- ун-та М, 2014. — С. 10–16.

К вопросу о составе, содержании и сохранности документов акционерных компаний // Источниковедение отечественной истории. Сборник статей. — Наука Москва, 1980. — С. 134–156.

Биржевые ведомости // Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия. — Т. 1. — Большая российская энциклопедия Москва, 1994. — С. 234.

Статьи в журналах:

Первая мировая война и российские монополии (Коломенско-Сормовский трест) // Вопросы истории. — 1981. — № 6. — С. 103–114.

Русские газеты о монополизации отечественной промышленности в годы первой мировой войны // История СССР. — 1987. — № 1. — С. 151–164.

Феномен Керенского // Отечественная история. — 1992. — № 5. — С. 60–73.

Кафедра источниковедения отечественной истории исторического факультета МГУ // Новая и новейшая история. — 1997. — № 3. — С. 241–243.

Архивы российского МИД на службе империи и исторической науки (вторая половина xix - начало xx вв) // Вестник Московского университета. Серия 8: История. — 2002. — № 5. — С. 4–16.

Нет лучше "Фру-Фру". Рекламные объявления в отечественных газетах на рубеже xix-xx веков // Родина. — 2007. — № 10. — С. 106–108.

И Африка нам не нужна? // Родина. — 2011. — № 1. — С. 97–102. (в соавторстве с И.С. Рыбаченок)

Министерство иностранных дел России в годы Первой мировой войны. Сборник документов. Тула. 2014 // Вопросы истории. — 2015. — № 9. — С. 159–163.