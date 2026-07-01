ГОЛИЦЫН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГОЛИЦЫН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - князь, русский хоровой дирижер, регент, композитор, общественный деятель.

Принадлежит к 4-й ветви фамилии Голицыных . Отец Н.Б. Голицын - музыкант, виолончелист, музыкальный критик. Голицын получил образование в Пажеском корпусе (1836-1841 годы). Хоровым пением по рекомендации М.И. Глинки занимался с Г.Я. Ломакиным. В 1841 году продолжил музыкальное образование в Германии. В том же году вернулся в Россию, поселился в родовом поместье Салтыки Тамбовской губернии. Занимал гражданские должности: в 1849 году избирался предводителем дворянства Усманского уезда, в 1851 году - исполняющий обязанности Тамбовского губерского предводителя дворянства. В 1852 году получил диплом регента 1-го разряда с правом «учить церковному пению» и сочинять «новую церковную музыку» и дополнительное разрешение петь в соборах. В 1854 году был пожалован в камергеры. С начала 40-х по 1857 годы руководил созданной им крепостной капеллой, количество певчих в которой со временем достигло 150 человек. В эти же годы возглавлял хор из числа певчих капеллы в местной церкви, обучал крестьян грамоте. В 1857 году, разорившись, безуспешно пытался пристроить своих певчих в какой-либо театр. За переписку с А.И. Герценом Голицын был запрещен въезд в столицы. Он был лишен звания камергера и в 1859 году сослан в Козлов (ныне Мичуринск), в 1860 году бежал в Англию. По возвращении (1862) жил в Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге. В 1862 году организовал хор в церкви Сиротского дома в Ярославле. В 1865 году руководил ансамблями певчих в 4-й московской гимназии.

Главная заслуга Голицына заключается в концертной хоровой деятельности. Состав руководимых Голицыным хоров был различным: от 80 до 320, 400, 600 человек. Голицын занимался подготовкой придворных певчих к архиерейской службе (1855), готовил к концерту сводный духовный хор (около 1200 человек) (1856). Участвовал в концертах памяти героев-севастопольцев (1869), в концерте в пользу погорельцев Санкт-Петербурга (1862), присутствовал на Славянском съезде (1867) и др. Выступал с хором в залах дворянских собраний городов России (1851, 1868, 1871), Манеже, Большом театре и зоологическом саду в Москве (1856, 1857, 1865, 1866, 1867), зале купеческого собрания и Павловском вокзале в Санкт-Петербурге (1868-1872 годы), отеле Брауна в Берлине (1858), театре «Ковент-Гарден» и доме Герцена в Лондоне (1860), зале Герца в Париже (1868), на Софийском острове в Праге (1870), в одном из концертных залов в Нью-Йорке (1872) и др.

Являясь преемником Глинки , поставил на профессиональную основу музыкально-теоретическое образование певчих. Развивал у них абсолютный слух, умение без камертона пропеть «гамму во всех тонах от заданной ноты и узнать по слуху каждую ноту и тон исполняемой пьесы», составлять аккорды, гармонические последовательности. Обучение детей начинал с простого церковного пения. Создал авторскую уникальную методику работы с хором: по некоторым данным (Перепелицын П.Д. Музыкальный словарь. М., 1884. С. 9), составил 2 «Методы» с упражнениями для 4-голосного хора. В концертах уделял большое внимание сочинениям Д.С. Бортнянского, А.Ф. Львова, Ломакина, С.А. Дегтярёва, С.И. Давыдова, исполнял также сочинения западноевропейских композиторов: хоры из опер, духовную музыку; впервые ввел в концерты народные песни (слав. народов).

В 50-х годах работал с Придворной певческой капеллой, увлекся идеями реставрации древнерусских одноголосных церковных мелодий, изучал записи распевов Симонова, Донского монастырей , московского Успенского собора, многоголосные переложения Львова, П.М. Воротникова, Ломакина, Н.И. Бахметева, М.А. Виноградова, а также «Каталог церковным нотам» (СПб., 1850), включающий 41 сочинение.

Воззрения Голицына на церковную музыку отражены в его письмах, например в пространном письме Ф.В. Булгарину (1852 - РГБ ОР. Ф. 233. Картон 9. № 55). Сохранилась рукописная «Заметка о церковном пении» Г. (РНБ. Ф. 777. Собрание П.Н. Тихонова. Оп. 1. № 1641. Л. 38).

Известны духовно-музыкальные сочинения Голицына, упоминаемые в «Музыкальном словаре» П.Д. Перепелицына и других источниках: 2 литургии (F-dur и С-dur), «Отче наш», «Во царствии Твоем». Хоровой стиль сочинений Голицына представляет собой продолжение традиций Бортнянского и Глинки. Автор множества светских сочинений в разных жанрах: вокальных, оркестровых, но большей частью - камерно-инструментальных (опубликованы в сборниках XIX века).

Похоронен в родовой усыпальнице в Александро-Невской лавре.