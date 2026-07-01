ГОЛИЦЫН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МЛАДШИЙ

ГОЛИЦЫН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1643-1714) - князь, русский военный и государственный деятель, боярин (1676).

Из ро­да Го­ли­цы­ных . По­лу­чил бле­стя­щее до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, вла­дел польским и латинским язы­ка­ми. На­чал служ­бу столь­ни­ком, в 1658 году ис­пол­нял долж­ность чаш­ни­ка, в 1666 году - го­су­да­ре­ва воз­ни­цы. В конце 1675 года ко­ман­до­вал пол­ком на Ук­раи­не для ох­ра­ны го­ро­дов от воз­мож­но­го на­па­де­ния турецкой ар­мии. Уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1676-1681 годов: в 1676 году по­лу­чил почетный ди­пло­ма­тический ти­тул на­ме­ст­ни­ка чер­ни­гов­ско­го и от­прав­лен на Ук­раи­ну как лич­ный пред­ста­ви­тель ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча при русском вой­ске, до 1677 года на­хо­дил­ся с пол­ком в Пу­тив­ле и близ­ле­жа­щих го­родах. Су­дья Пуш­кар­ско­го (1676-1677 годы), Вла­ди­мир­ско­го суд­но­го (1677-1680 годы) при­ка­зов. По­сле сда­чи в плен гет­ма­на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны П.Д. До­ро­шен­ко Голицыну по­жа­ло­ва­на гет­ман­ская бу­ла­ва. Во вре­мя Чи­ги­рин­ских по­хо­дов в 1677 году дви­нул­ся на по­мощь си­лам князя Г.Г. Ро­мо­да­новско­го, но был ото­зван под влия­ни­ем род­ст­вен­ни­ков, опа­сав­ших­ся про­иг­ры­ша ме­ст­ни­че­ско­го спо­ра. В 1679-1680 годах вновь вое­во­да в Сев­ске и Пу­тив­ле.

В 1681 году Голицын был на­зна­чен гла­вой кон­суль­та­тив­ной со­слов­ной ко­мис­сии (От­вет­ной па­ла­ты), за­ни­мал­ся под­го­тов­кой про­ек­та на­ме­чав­ших­ся, но не осу­ще­ст­в­лён­ных до кон­ца ре­форм. До­не­се­ния голландского ре­зи­ден­та И. фан Кел­ле­ра и шведского ко­мис­са­ра Г. фон Ко­хе­на по­зво­ля­ют ус­та­но­вить, что пред­по­ла­га­лись со­кра­ще­ние чис­ла офи­це­ров в ар­мии (за­слу­жен­ным офи­це­рам по­ла­га­лись пен­сии), вы­да­ча твёр­до фик­си­ро­ван­но­го жа­ло­ва­нья при­каз­ным лю­дям (что по­зво­ли­ло бы пре­одо­леть кор­руп­цию), ме­ры по уси­ле­нию ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния и рег­ла­мен­та­ции тор­гов­ли иностранных куп­цов в Рос­сии, а так­же до­пол­не­ние Со­бор­но­го уло­же­ния 1649 года. Во­пре­ки рас­про­стра­нён­но­му в ис­то­рио­гра­фии мне­нию, в от­ме­не ме­ст­ни­че­ст­ва роль Голицына бы­ла чис­то но­ми­наль­ной.

По­сле ги­бе­ли дум­но­го дья­ка Л.И. Ива­но­ва во вре­мя стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года Голицын воз­гла­вил По­соль­ский при­каз и под­чи­нён­ные ему при­ка­зы. Бу­ду­чи дво­ро­вым вое­во­дой, обес­пе­чил мо­би­ли­за­цию пра­ви­тельственных сил и ко­ман­до­вал вой­ска­ми, со­б­ран­ны­ми у Трои­це-Сер­гие­ва монастыря. В пе­ри­од ре­гент­ст­ва ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны (1682-1689 годы) Голицын, от­час­ти бла­го­да­ря на­зна­че­нию в при­ка­зы сво­их став­лен­ни­ков, от­час­ти в си­лу собственного влия­ния на ре­гент­шу со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках вла­ст­ные пол­но­мо­чия, фак­ти­че­ски став гла­вой пра­ви­тель­ст­ва. На­ря­ду с По­соль­ским (и под­чи­нён­ны­ми при­ка­за­ми) воз­глав­лял Ино­зем­ский, Рей­тар­ский и Пуш­кар­ский при­ка­зы (1682-1689 годы). 19(29).10.1682 года Со­фья Алек­се­ев­на по­жа­ло­ва­ла Голицыну почетный ти­тул «Цар­ствен­ные боль­шие пе­ча­ти и го­су­дар­ст­вен­ных ве­ли­ких по­соль­ских дел обе­ре­га­те­ля». В 1684 году вёл пе­ре­го­во­ры с датским по­слом Г. фон Гор­ном об ан­ти­швед­ском сою­зе, од­на­ко вме­сто его соз­да­ния под­пи­сал со Шве­ци­ей Мо­с­ков­ский про­то­кол 1684 года в до­пол­не­ние к Кар­дис­ско­му ми­ру 1661 года. Вме­сте с Б.П. Ше­ре­ме­те­вым сыг­рал ре­шаю­щую роль в за­клю­че­нии «Веч­но­го ми­ра» 1686 года с Ре­чью По­спо­ли­той, фак­ти­че­ски оз­на­чав­ше­го вхо­ж­де­ние Рос­сии в ан­ти­ту­рец­кую «Свя­щен­ную ли­гу». Пред­при­ня­тые в по­ряд­ке вы­пол­не­ния со­юз­нических обя­за­тельств Крым­ские по­хо­ды (1687, 1689), во вре­мя ко­то­рых Голицын лич­но ко­ман­до­вал ар­ми­ей, не оп­рав­да­ли воз­ла­гав­ших­ся на них ожи­да­ний и ос­ла­би­ли по­зи­ции Голицына в про­ти­во­стоя­нии с пар­ти­ей На­рыш­ки­ных. В то же вре­мя строи­тель­ст­во кре­по­стей в Ди­ком по­ле, пред­при­ня­тое по ини­циа­ти­ве Голицына , обез­опа­си­ло и сде­ла­ло при­год­ным для зем­ле­де­лия об­шир­ные тер­ри­то­рии на юге стра­ны.

В об­лас­ти внутренней по­ли­ти­ки Голицын, по всей ви­ди­мо­сти, под­го­то­вил про­ект мас­штаб­ных ре­форм. Со­глас­но сви­де­тель­ст­ву фран­цу­за Ф. де ­ла Не­вил­ля, при­ез­жав­ше­го в Рос­сию в 1689 году, Голицын со­би­рал­ся вне­сти серь­ёз­ные из­ме­не­ния в ком­плек­то­ва­ние вой­ска (воз­мож­но, от­ме­нить ин­сти­тут да­точ­ных лю­дей), раз­ре­шить русским дво­ря­нам пу­те­ше­ст­во­вать за гра­ни­цу, улуч­шить по­ло­же­ние пред­ста­ви­те­лей ино­слав­ных ве­ро­ис­по­ве­да­ний (пре­ж­де все­го ка­то­ли­ков и про­тес­тан­тов), от­ме­нить государственную мо­но­по­лию на со­дер­жа­ние ка­ба­ков, а так­же на тор­гов­лю ря­дом про­дук­тов, «ос­во­бо­дить кре­сть­ян и пре­дос­та­вить им те зем­ли, ко­то­рые они об­раба­ты­ва­ют в поль­зу ца­ря, при ус­ло­вии уп­ла­ты еже­год­но­го на­ло­га». Под­дер­жи­вал ре­прес­сив­ную по­ли­ти­ку по от­но­ше­нию к ста­ро­об­ряд­цам.

Во вре­мя двор­цо­во­го пе­ре­во­ро­та 1689 года, по­ло­жив­ше­го ко­нец ре­гент­ст­ву Со­фьи Алек­се­ев­ны и при­вед­ше­го к вла­сти род­ст­вен­ни­ков Пет­ра I - На­рыш­ки­ных, Голицын за­нял вы­жи­да­тель­ную по­зи­цию и с про­мед­ле­ни­ем вы­пол­нил при­каз Пет­ра I о при­бы­тии в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь. Его вот­чи­ны бы­ли кон­фи­ско­ва­ны, а сам он ли­шён бо­яр­ско­го чи­на и вме­сте с семь­ёй 9(19).9.1689 года от­прав­лен в ссыл­ку на Се­вер, где про­жил до кон­ца жиз­ни сна­ча­ла в Ерен­ском го­род­ке (ны­не село Яренск), за­тем в Ме­зе­ни и Пи­неж­ском уез­де.

Голицын ин­те­ре­со­вал­ся западноевропейской куль­ту­рой, имел бо­га­тую биб­лио­те­ку . Об­раз Голицына-ре­фор­ма­то­ра, в си­лу ло­ги­ки при­двор­ной борь­бы ока­зав­ше­го­ся про­ти­во­по­став­лен­ным юно­му ца­рю Пет­ру I, на­шёл от­ра­же­ние не толь­ко в ис­то­рио­гра­фии (В.О. Клю­чев­ский), но так­же в му­зы­ке и ли­те­ра­ту­ре (опе­ра «Хо­ван­щи­на» M.П. Му­сорг­ско­го, ро­ман «Пётр Пер­вый» А.Н. Тол­сто­го).