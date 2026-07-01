ГОЛИЦЫН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МЛАДШИЙ
ГОЛИЦЫН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1643-1714) - князь, русский военный и государственный деятель, боярин (1676).
Из рода Голицыных. Получил блестящее домашнее образование, владел польским и латинским языками. Начал службу стольником, в 1658 году исполнял должность чашника, в 1666 году - государева возницы. В конце 1675 года командовал полком на Украине для охраны городов от возможного нападения турецкой армии. Участник русско-турецкой войны 1676-1681 годов: в 1676 году получил почетный дипломатический титул наместника черниговского и отправлен на Украину как личный представитель царя Фёдора Алексеевича при русском войске, до 1677 года находился с полком в Путивле и близлежащих городах. Судья Пушкарского (1676-1677 годы), Владимирского судного (1677-1680 годы) приказов. После сдачи в плен гетмана Правобережной Украины П.Д. Дорошенко Голицыну пожалована гетманская булава. Во время Чигиринских походов в 1677 году двинулся на помощь силам князя Г.Г. Ромодановского, но был отозван под влиянием родственников, опасавшихся проигрыша местнического спора. В 1679-1680 годах вновь воевода в Севске и Путивле.
В 1681 году Голицын был назначен главой консультативной сословной комиссии (Ответной палаты), занимался подготовкой проекта намечавшихся, но не осуществлённых до конца реформ. Донесения голландского резидента И. фан Келлера и шведского комиссара Г. фон Кохена позволяют установить, что предполагались сокращение числа офицеров в армии (заслуженным офицерам полагались пенсии), выдача твёрдо фиксированного жалованья приказным людям (что позволило бы преодолеть коррупцию), меры по усилению местного самоуправления и регламентации торговли иностранных купцов в России, а также дополнение Соборного уложения 1649 года. Вопреки распространённому в историографии мнению, в отмене местничества роль Голицына была чисто номинальной.
После гибели думного дьяка Л.И. Иванова во время стрелецкого восстания 1682 года Голицын возглавил Посольский приказ и подчинённые ему приказы. Будучи дворовым воеводой, обеспечил мобилизацию правительственных сил и командовал войсками, собранными у Троице-Сергиева монастыря. В период регентства царевны Софьи Алексеевны (1682-1689 годы) Голицын, отчасти благодаря назначению в приказы своих ставленников, отчасти в силу собственного влияния на регентшу сосредоточил в своих руках властные полномочия, фактически став главой правительства. Наряду с Посольским (и подчинёнными приказами) возглавлял Иноземский, Рейтарский и Пушкарский приказы (1682-1689 годы). 19(29).10.1682 года Софья Алексеевна пожаловала Голицыну почетный титул «Царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателя». В 1684 году вёл переговоры с датским послом Г. фон Горном об антишведском союзе, однако вместо его создания подписал со Швецией Московский протокол 1684 года в дополнение к Кардисскому миру 1661 года. Вместе с Б.П. Шереметевым сыграл решающую роль в заключении «Вечного мира» 1686 года с Речью Посполитой, фактически означавшего вхождение России в антитурецкую «Священную лигу». Предпринятые в порядке выполнения союзнических обязательств Крымские походы (1687, 1689), во время которых Голицын лично командовал армией, не оправдали возлагавшихся на них ожиданий и ослабили позиции Голицына в противостоянии с партией Нарышкиных. В то же время строительство крепостей в Диком поле, предпринятое по инициативе Голицына, обезопасило и сделало пригодным для земледелия обширные территории на юге страны.
В области внутренней политики Голицын, по всей видимости, подготовил проект масштабных реформ. Согласно свидетельству француза Ф. де ла Невилля, приезжавшего в Россию в 1689 году, Голицын собирался внести серьёзные изменения в комплектование войска (возможно, отменить институт даточных людей), разрешить русским дворянам путешествовать за границу, улучшить положение представителей инославных вероисповеданий (прежде всего католиков и протестантов), отменить государственную монополию на содержание кабаков, а также на торговлю рядом продуктов, «освободить крестьян и предоставить им те земли, которые они обрабатывают в пользу царя, при условии уплаты ежегодного налога». Поддерживал репрессивную политику по отношению к старообрядцам.
Во время дворцового переворота 1689 года, положившего конец регентству Софьи Алексеевны и приведшего к власти родственников Петра I - Нарышкиных, Голицын занял выжидательную позицию и с промедлением выполнил приказ Петра I о прибытии в Троице-Сергиев монастырь. Его вотчины были конфискованы, а сам он лишён боярского чина и вместе с семьёй 9(19).9.1689 года отправлен в ссылку на Север, где прожил до конца жизни сначала в Еренском городке (ныне село Яренск), затем в Мезени и Пинежском уезде.
Голицын интересовался западноевропейской культурой, имел богатую библиотеку. Образ Голицына-реформатора, в силу логики придворной борьбы оказавшегося противопоставленным юному царю Петру I, нашёл отражение не только в историографии (В.О. Ключевский), но также в музыке и литературе (опера «Хованщина» M.П. Мусоргского, роман «Пётр Первый» А.Н. Толстого).