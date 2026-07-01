Голицын, Василий Васильевич

Голи`цын, Василий Васильевич (1643, Москва — 21.04[02.05].1714, с. Кологоры Архангелогородской губ.) — князь , русский государственный и военный деятель. Из рода Голицыных. На одно из первых мест в государстве выдвинулся в правление царя Федора Алексеевича, прислушивавшегося к его советам, доверявшего ему командование войсками на южной границе, руководство комиссией, отменившей в 1682 местничество . Г. возглавлял Пушкарский (1676—1677) и Судный Владимирский (1677—1680) приказы . Боярин (с 1676). Участвовал в Чигиринских походах русской армии 1677—1678. Несмотря на отказ принять участие в заговоре Милославских и Стрелецком восстании 1682, после прихода к власти царевны Софьи Алексеевны, ценившей способности Г., был приближен к ней. Вскоре вступил с ней в близкие отношения. Получил звание дворового воеводы (1682), затем титул «царственной большой печати и государственных посольских дел оберегатель». В правление Софьи руководил Иноземским и Рейтарским (1682—1689), Пушкарским (1682—1686), Посольским (1682—1689) и некоторыми территориальными приказами. Командовал русской армией, дважды, в 1687 и 1689, ходившей походами на Крым. Несмотря на неудачу этих кампаний, сохранил положение при дворе. Был одним из самых образованных людей своего времени, знал немецкий, латинский, греческий языки, владел хорошей библиотекой. Выдвинул проект коренных реформ государственного строя, настаивал на отмене крепостного права, предлагал наделить крестьян землей. После свержения Софьи Алексеевны Г. был арестован. Указом Петра I у него было конфисковано все имущество , сам он лишен боярского чина и со всей семьей сослан в Каргополь. Впоследствии место ссылки неоднократно менялось. Лит.: Богданов А. П. Василий Васильевич Голицын // «Око всей великой России»: Об истории русской дипломатической службы XVI—XVII вв. М., 1989; Лавров А. С. Василий Васильевич Голицын // Вопросы истории. 1998. № 5; Манько А. В. Великих посольских дел оберегатель: политическая биография князя В. В. Голицына. М., 2007.