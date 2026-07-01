ГОЛИЦЫН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГОЛИЦЫН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - князь, русский государственный, политический и военный деятель, боярин (1602).

Из ро­да Го­ли­цы­ных, стар­ший брат И.В. Го­ли­цы­на , А.В. Го­ли­цы­на. Впер­вые упо­мя­нут в бо­яр­ском спи­ске 1588/1589 годов как один из пер­вых сре­ди московских дво­рян. В хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов уча­ст­во­вал пол­ко­вым вое­во­дой в цар­ском по­хо­де на Нар­ву (1590), ко­ман­до­вал трёх­пол­ко­вой ра­тью (ле­том 1592 года). В 1590-1591 годах на­хо­дил­ся в «ук­ра­ин­ном раз­ря­де» (ар­мии, дис­ло­ци­ро­ван­ной вбли­зи южной гра­ни­цы), со­сто­ял вое­во­дой в Де­ди­ло­ве и ко­ман­ди­ром Пе­ре­до­во­го пол­ка, ле­том 1591 года ко­ман­до­вал свод­ны­ми «пол­ка­ми» при пре­сле­дова­нии от­сту­паю­щих крым­ских войск. В 1594 году вое­во­да в Ту­ле и ко­мандующий все­ми си­ла­ми «ук­ра­ин­но­го раз­ря­да». 1-й вое­во­да в Смо­лен­ске (1595 - но­ябрь 1601), при нём стро­ил­ся но­вый Смо­лен­ский кремль (архитектор Ф.С. Конь). При на­зна­че­нии в начале 1598 года 1-м вое­во­дой князя Т.Р. Тру­бец­ко­го Голицын не при­знал его слу­жеб­но-ро­до­во­го пер­вен­ст­ва, а за­тем, не­смот­ря на уг­ро­зу при­ме­не­ния на­си­лия, ре­ши­тель­но от­ка­зал­ся вы­пол­нить со­вме­ст­ное ре­ше­ние ко­мис­сии Бо­яр­ской ду­мы и пат­ри­ар­ха Ио­ва, под­твер­див­шее пра­виль­ность на­зна­че­ния Тру­бец­ко­го. В 1602-1604 годах Голицын на­хо­дил­ся в Мо­ск­ве, со­про­во­ж­дал ца­ря Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва в по­езд­ках по мо­на­сты­рям, уча­ст­во­вал в двор­цо­вых приё­мах, в т. ч. по слу­чаю при­ез­да датского прин­ца Хан­са (Ио­ган­на). Су­дья Мо­с­ков­ско­го суд­но­го при­ка­за (1603-1604 годы), воз­глав­лял ко­мис­сию по «вер­ста­нию и раз­бо­ру» дво­рян ря­да уез­дов в Мо­ск­ве (1604). С но­ября 1604 года на­хо­дил­ся в ар­мии, на­прав­лен­ной про­тив войск Лже­дмит­рия I , в бит­ве при До­б­ры­ни­чах [20(30).1.1605 года] ко­ман­до­вал пе­ре­до­вым пол­ком, ку­да вхо­ди­ли пре­имущественно дво­ря­не Ря­за­ни и ря­да других южных уез­дов. По­сле смер­ти ца­ря Бо­ри­са Го­ду­но­ва при сме­не главных вое­вод Голицын вме­сте с бра­том Ива­ном, вое­во­дой П.Ф. Бас­ма­но­вым и пред­во­ди­те­ля­ми ря­зан­ских дво­рян (П.П. Ля­пу­но­вым и др.) в ар­мии под Кро­ма­ми ор­га­низо­вал 7(17).5.1605 года ан­ти­пра­ви­тельственное вы­сту­п­ле­ние ря­да южных дво­рян­ских кор­по­ра­ций, при­вед­шее к раз­ва­лу ар­мии. Лже­дмит­рий I на­зна­чил Голицына ко­ман­дую­щим вой­ска­ми при по­хо­де к Мо­ск­ве, а за­тем от­пра­вил его во гла­ве груп­пы лиц в сто­ли­цу для ор­га­ни­за­ции рас­пра­вы над Го­ду­но­вы­ми. В мае 1606 года уча­ст­во­вал в сва­деб­ных тор­жест­вах Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек, а за­тем - в за­го­во­ре про­тив са­мо­зван­ца.

В цар­ст­во­ва­ние Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го Голицын на­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции (пре­имущественно скры­той), зна­чи­мых по­стов и на­зна­че­ний не по­лу­чал. В хо­де Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов со­про­во­ж­дал ца­ря с другими боя­ра­ми в по­хо­де на Ту­лу (1607). Вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в двух­днев­ном сра­же­нии с вой­ска­ми Лже­дмит­рия II под Бол­хо­вом (1608), про­иг­ран­ном цар­ским вой­ском под ко­мандованием князя Д.И. Шуй­ско­го; один из вое­вод в оса­ж­дён­ной Лже­дмит­ри­ем II Мо­ск­ве (1608-1609 годы). При свер­же­нии ца­ря Ва­си­лия Шуй­ско­го 17(27).7.1610 года Голицын - ре­аль­ный пре­тен­дент на трон. Од­на­ко экс­т­ра­ор­ди­нар­ная си­туа­ция (под Мо­ск­вой на­хо­ди­лись от­ря­ды Лже­дмит­рия II, вой­ска Ре­чи По­спо­ли­той во гла­ве с гет­ма­ном С. Жол­кев­ским) при­ве­ла к пе­ре­да­че вер­хов­ной вла­сти «Се­ми­бо­яр­щи­не», и по вза­им­но­му обя­за­тель­ст­ву с кре­сто­це­ло­ва­ни­ем боя­ре от­ка­за­лись от вы­бо­ра ца­рём кого-либо из рус­ских.

По­сле пе­ре­го­во­ров с Жол­кев­ским Голицын в со­ста­ве русской де­ле­га­ции под­пи­сал 17(27). 8.1610 года до­го­вор об ус­ло­ви­ях из­бра­ния русским ца­рём ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV). Для со­гла­со­ва­ния спор­ных во­про­сов, свя­зан­ных с до­го­во­ром, в сентябре 1610 года в ка­че­ст­ве од­но­го из ру­ко­во­ди­те­лей (воз­глав­лял «свет­ские чи­ны») мно­го­численные по­соль­ст­ва, сфор­ми­ро­ван­но­го на прин­ци­пах со­слов­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва, Голицын на­пра­вил­ся к Си­гиз­мун­ду III под Смо­ленск. Ин­тен­сив­ные пе­ре­го­во­ры (октябрь - но­ябрь 1610 года) по­ка­за­ли, что Си­гиз­мунд III не хо­тел пре­кра­щать во­енных дей­ст­вий, тре­бо­вал сда­чи гар­ни­зо­на Смо­лен­ска и но­вой при­ся­ги от на­се­ле­ния Русского государства на своё имя, на­стаи­вал на пол­ной вы­пла­те из московской каз­ны жа­ло­ва­нья поль­ско-ли­товскому гар­ни­зо­ну в Мо­ск­ве и другим ко­ро­лев­ским вой­скам. Кро­ме то­го, ко­роль со­мне­вал­ся в не­об­хо­ди­мо­сти пе­ре­хо­да Вла­ди­сла­ва в пра­во­сла­вие и не­од­но­крат­но от­кла­ды­вал его при­езд в Мо­ск­ву. Голицын на пе­ре­го­во­рах за­нял твёр­дую по­зи­цию, на­стаи­вая на том, что прин­ци­пи­аль­ные по­ло­же­ния ав­гу­стов­ско­го со­гла­ше­ния мо­гут быть из­ме­не­ны толь­ко Зем­ским со­бо­ром, при этом он от­ка­зал­ся ус­ту­пить тре­бо­ва­ни­ям ко­ро­ля и вос­пре­пят­ст­во­вал ис­пол­не­нию но­вых ин­ст­рук­ций Бо­яр­ской ду­мы как не­пра­во­моч­ных. С осе­ни 1610 года бы­ст­ро рос­ла по­пу­ляр­ность Голицына в стра­не, его дей­ст­вия по рас­про­стра­не­нию ин­фор­ма­ции об ис­тин­ных пла­нах Си­гиз­мун­да III (Голицын от­прав­лял пись­ма в Мо­ск­ву и другие русские го­ро­да; на­ла­дил по­сто­ян­ный об­мен ин­фор­ма­ци­ей с пат­ри­ар­хом Гер­мо­ге­ном) спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в пер­вые ме­ся­цы 1611 года. К концу 1610 года пе­ре­го­во­ры во­зоб­но­ви­лись, в начале 1611 года Голицын вме­сте с другими по­сла­ми, фак­ти­че­ски уже на­хо­дясь под аре­стом у по­ля­ков, не со­гла­сил­ся с но­вы­ми ус­туп­ка­ми Бо­яр­ской ду­мы ко­ро­лю. Его прин­ци­пи­аль­ная по­зи­ция вы­зы­ва­ла ува­же­ние со­вре­мен­ни­ков. Пред­во­ди­тель Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов князь Д.М. По­жар­ский го­во­рил о Голицыне по­слам из Нов­го­ро­да, что был бы го­тов ока­зать­ся под его на­ча­лом и что та­кие лю­ди осо­бен­но не­об­хо­ди­мы в столь кри­ти­чес­кое для стра­ны вре­мя. По­сле вос­ста­ния мо­ск­ви­чей про­тив поль­ско-ли­товского гар­ни­зо­на [19(29)-20(30).3.1611 года] Голицын в апреле 1611 года был от­прав­лен в за­то­че­ние в Речь По­спо­ли­ту. В 1615 году ус­ло­вия за­клю­че­ния Голицына и других по­слов бы­ли смяг­че­ны, по Де­улин­ско­му пе­ре­ми­рию 1618 года они под­ле­жа­ли воз­вра­ще­нию на ро­ди­ну в об­мен на плен­ных вое­на­чаль­ни­ков Си­гиз­мун­да III. Голицын скон­чал­ся в до­ро­ге и пер­во­на­чаль­но был по­гре­бён в хра­ме Святого Ду­ха в Виль­но. Пе­ре­за­хо­ро­нен бра­том Ива­ном 24.6(4.7).1619 года в Трои­це-Сер­гие­вом мо­на­сты­ре.