ГОЛИЦЫН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОЛИЦЫН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - князь, русский государственный, политический и военный деятель, боярин (1602).
Из рода Голицыных, старший брат И.В. Голицына, А.В. Голицына. Впервые упомянут в боярском списке 1588/1589 годов как один из первых среди московских дворян. В ходе русско-шведской войны 1590-1593 годов участвовал полковым воеводой в царском походе на Нарву (1590), командовал трёхполковой ратью (летом 1592 года). В 1590-1591 годах находился в «украинном разряде» (армии, дислоцированной вблизи южной границы), состоял воеводой в Дедилове и командиром Передового полка, летом 1591 года командовал сводными «полками» при преследовании отступающих крымских войск. В 1594 году воевода в Туле и командующий всеми силами «украинного разряда». 1-й воевода в Смоленске (1595 - ноябрь 1601), при нём строился новый Смоленский кремль (архитектор Ф.С. Конь). При назначении в начале 1598 года 1-м воеводой князя Т.Р. Трубецкого Голицын не признал его служебно-родового первенства, а затем, несмотря на угрозу применения насилия, решительно отказался выполнить совместное решение комиссии Боярской думы и патриарха Иова, подтвердившее правильность назначения Трубецкого. В 1602-1604 годах Голицын находился в Москве, сопровождал царя Бориса Фёдоровича Годунова в поездках по монастырям, участвовал в дворцовых приёмах, в т. ч. по случаю приезда датского принца Ханса (Иоганна). Судья Московского судного приказа (1603-1604 годы), возглавлял комиссию по «верстанию и разбору» дворян ряда уездов в Москве (1604). С ноября 1604 года находился в армии, направленной против войск Лжедмитрия I, в битве при Добрыничах [20(30).1.1605 года] командовал передовым полком, куда входили преимущественно дворяне Рязани и ряда других южных уездов. После смерти царя Бориса Годунова при смене главных воевод Голицын вместе с братом Иваном, воеводой П.Ф. Басмановым и предводителями рязанских дворян (П.П. Ляпуновым и др.) в армии под Кромами организовал 7(17).5.1605 года антиправительственное выступление ряда южных дворянских корпораций, приведшее к развалу армии. Лжедмитрий I назначил Голицына командующим войсками при походе к Москве, а затем отправил его во главе группы лиц в столицу для организации расправы над Годуновыми. В мае 1606 года участвовал в свадебных торжествах Лжедмитрия I и М. Мнишек, а затем - в заговоре против самозванца.
В царствование Василия Ивановича Шуйского Голицын находился в оппозиции (преимущественно скрытой), значимых постов и назначений не получал. В ходе Болотникова восстания 1606-1607 годов сопровождал царя с другими боярами в походе на Тулу (1607). Воевода передового полка в двухдневном сражении с войсками Лжедмитрия II под Болховом (1608), проигранном царским войском под командованием князя Д.И. Шуйского; один из воевод в осаждённой Лжедмитрием II Москве (1608-1609 годы). При свержении царя Василия Шуйского 17(27).7.1610 года Голицын - реальный претендент на трон. Однако экстраординарная ситуация (под Москвой находились отряды Лжедмитрия II, войска Речи Посполитой во главе с гетманом С. Жолкевским) привела к передаче верховной власти «Семибоярщине», и по взаимному обязательству с крестоцелованием бояре отказались от выбора царём кого-либо из русских.
После переговоров с Жолкевским Голицын в составе русской делегации подписал 17(27). 8.1610 года договор об условиях избрания русским царём королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV). Для согласования спорных вопросов, связанных с договором, в сентябре 1610 года в качестве одного из руководителей (возглавлял «светские чины») многочисленные посольства, сформированного на принципах сословного представительства, Голицын направился к Сигизмунду III под Смоленск. Интенсивные переговоры (октябрь - ноябрь 1610 года) показали, что Сигизмунд III не хотел прекращать военных действий, требовал сдачи гарнизона Смоленска и новой присяги от населения Русского государства на своё имя, настаивал на полной выплате из московской казны жалованья польско-литовскому гарнизону в Москве и другим королевским войскам. Кроме того, король сомневался в необходимости перехода Владислава в православие и неоднократно откладывал его приезд в Москву. Голицын на переговорах занял твёрдую позицию, настаивая на том, что принципиальные положения августовского соглашения могут быть изменены только Земским собором, при этом он отказался уступить требованиям короля и воспрепятствовал исполнению новых инструкций Боярской думы как неправомочных. С осени 1610 года быстро росла популярность Голицына в стране, его действия по распространению информации об истинных планах Сигизмунда III (Голицын отправлял письма в Москву и другие русские города; наладил постоянный обмен информацией с патриархом Гермогеном) способствовали развитию национально-освободительного движения в первые месяцы 1611 года. К концу 1610 года переговоры возобновились, в начале 1611 года Голицын вместе с другими послами, фактически уже находясь под арестом у поляков, не согласился с новыми уступками Боярской думы королю. Его принципиальная позиция вызывала уважение современников. Предводитель Второго ополчения 1611-1612 годов князь Д.М. Пожарский говорил о Голицыне послам из Новгорода, что был бы готов оказаться под его началом и что такие люди особенно необходимы в столь критическое для страны время. После восстания москвичей против польско-литовского гарнизона [19(29)-20(30).3.1611 года] Голицын в апреле 1611 года был отправлен в заточение в Речь Посполиту. В 1615 году условия заключения Голицына и других послов были смягчены, по Деулинскому перемирию 1618 года они подлежали возвращению на родину в обмен на пленных военачальников Сигизмунда III. Голицын скончался в дороге и первоначально был погребён в храме Святого Духа в Вильно. Перезахоронен братом Иваном 24.6(4.7).1619 года в Троице-Сергиевом монастыре.