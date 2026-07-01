Голицын, Николай Сергеевич

Голи`цын, Николай Сергеевич (16[28].06.1809 — 03[15].08.1892, Санкт-Петербург) — князь , российский военный историк, педагог . Из рода Голицыных. Окончил пансион при Царскосельском лицее (1825). С 1826 на военной службе. Участвовал в Русско-турецкой войне 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVIII—XIX вв.), подавлении Польского восстания 1830—1831. Адъюнкт-профессор стратегии и военной истории Военной академии (с 1834); начальник кафедры стратегии, военной истории и военной литературы (1838—1847). Автор труда «Всеобщая военная история новейших времен» (переведен на немецкий язык ). За описание войн и походов шведского короля Густава II Адольфа Г. был избран членом Шведской академии военных наук. С 1848 — директор Императорского училища правоведения, в 1849 вновь зачислен в генеральный штаб, в 1850 назначен членом военно-цензурного и военно-учебного комитетов. С 1852 — редактор газеты «Русский инвалид». С 1855 — генерал-квартирмейстер Средней армии, сформированной на Украине. В 1857—1864 заведовал военно-статистическими работами офицеров генерального штаба; под его редакцией было издано описание 25 губерний России. В 1867 назначен постоянным членом военно-ученого комитета главного штаба. В 1880 уволен от службы по болезни. Генерал от инфантерии (1880). Автор мемуаров. Сотрудничал с Миссионерским обществом в России, Киевским Свято-Владимирским братством, Петербургским православным церковным братством. Соч.: Великие полководцы истории. СПб., 1875; Всеобщая военная история новейших времен. Ч. 1—2 (Кн. 1—15). СПб., 1873—1878; Загробные записки. СПб., 1859; О партизанских действиях в больших размерах, приведенных в правильную систему // Военный сборник. 1859. № 7; Очерки истории генерального штаба в Западной Европе и России. СПб., 1858; Примерная подробная программа статистических описаний губерний и областей Российской Империи. СПб., 1858.