Голицын, Николай Дмитриевич

Голи`цын, Николай Дмитриевич (12[25].04.1850, с. Поречье, Можайского уезда, Московской губ. — 02.07.1925, Ленинград) — российский государственный деятель, князь . В 1871 окончил Александровский лицей в чине коллежского секретаря. Определен на службу по Министерству внутренних дел. С 1874 — комиссар по крестьянским делам Кольненского уезда Ломжинской губ. Царства Польского, титулярный советник. В 1875 награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. С 1876 — коллежский асессор, камер-юнкер. С 1879 — надворный советник. С 1879 — архангельский вице-губернатор. С 1881 — коллежский советник. В 1882 награжден орденом Св. Анны 2-й степени. С 1884 — вице-директор хозяйственного департамента Министерства внутренних дел. В 1885 награжден орденом Св. Владимира 3-й степени и произведен в статские советники. С декабря 1885 — калужский губернатор . В 1895 награжден орденом Св. Анны 1-й степени. С 1896 — тайный советник. С 1897 — тверской губернатор . С 1903 — сенатор. С 1904 — присут-ствующий в Первом департаменте Правительствующего Сената. С мая 1914 — действительный тайный советник. С мая 1915 — председатель Комитета по оказанию помощи русским военнопленным во вражеских странах, состоящего под покровительством императрицы Александры Федоровны. С ноября 1915 — член Государственного совета (фракция правых). С 27 декабря 1916 — председатель Совета министров. Выступал за диалог с Государственной думой. Во время Февральской революции 1917 был готов уйти в отставку в пользу либерального правительства. Был арестован как министр старого режима. Давал показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. После установления советской власти в России занимался сапожным ремеслом и охраной общественных огородов. В 1920 и 1924 арестовывался органами ВЧК-ОГПУ (см. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем) по подозрению в связи с контрреволюционерами. Арестован в феврале 1925, приговорен к расстрелу по постановлению коллегии ОГПУ от 22 июня 1925. Расстрелян. Лит.: Волков С. В. Офицеры флота и морского ведомства. М., 2004; Ольденбург С. С. Царствование имп. Николая II. Вашингтон, 1981; Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государ-ственной Думе. 1906—1917. Дневник и воспоминания. М., 2001.