ГОЛИЦЫН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
ГОЛИЦЫН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ - князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник (1914).
Из рода Голицыных. Окончил Александровский лицей (1871). С 1871 года на государственной службе в Царстве Польском, комиссар по крестьянским делам Кольненского уезда Ломжинской губернии (1873-1879 годы). Вице-директор Хозяйственного департамента МВД (1884-1885 годы). Вице-губернатор (1879-1884 годы), губернатор (1885-1893 годы) Архангельской губернии. Способствовал созданию в 1889 году Управления работ по улучшению Архангельского порта (начало расчистку главного судоходного фарватера реки Северная Двина). Занимался устройством русских поселенцев на Мурмане, организовал санитарные экспедиции на мурманские промыслы. В 1890 году установил регулярное (2 раза в навигацию) пароходное сообщение с архипелагом Новая Земля. По настоянию Голицына в 1893 году Морское министерство стало направлять в северные моря корабли для охраны российских рыбных промыслов от иностранных браконьеров. Организовал сбор архивных материалов по истории края, в Архангельске на собственные средства построил деревянный футляр над мемориальным домиком царя Петра I и устроил сквер возле него.
Губернатор Калужской (1893-1897 годы) и Тверской (1897-1903 годы) губерний. По инициативе Голицына в Калуге и Твери созданы школы для повышения квалификации нижних чинов полиции. Выступал за ограничение прав земств, усиление контроля над их финансовой деятельностью и уменьшение земского налогообложения (в 1899 году заявил 163 протеста на доходные и расходные статьи земских бюджетов - больше, чем любой другой губернатор). При поддержке Голицына в 1897 году открыт Калужский губернский исторический музей (ныне Калужский государственый объединённый краеведческий музей). Сенатор (с 1903 года). Уполномоченный Российского общества Красного Креста для оказания помощи пострадавшим от неурожаев в Уральской и Тургайской областях и Саратовской губернии (1906-1907 годы), в Оренбургской и Уфимской губерниях, Тургайской области и южных уездах Тобольской губернии (1912).
В Первую мировую войну председатель состоявшей под покровительством императрицы Александры Фёдоровны Комиссии по оказанию помощи русским военнопленным (с мая 1915 года); докладывая по её делам, приобрёл доверие императорской семьи. Член Государственного совета по назначению (с ноября 1915 года; входил в группу правых). 27.12.1916(9.1.1917 года) назначен председателем СМ. Выступал за компромисс и деловое сотрудничество с Государственной думой, предлагал императору уволить А.Д. Протопопова и других неугодных оппозиции министров; в то же время находил преждевременными любые крупные преобразования в области государственного и политического устройства до завершения войны. В ходе Февральской революции 1917 года вместе с членами СМ арестован, вскоре освобождён Временным правительством. Дал показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, затем получил от неё разрешение на выезд с обязательством воздержаться от политической деятельности. Жил в Москве. В октябре 1918 года или в 1919 году арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, вскоре освобождён; в апреле 1924 года арестован по обвинению в связях с заграничными контрреволюционными организациями, вскоре освобождён без права в последующие 2 года жить в 6 крупнейших городах, переехал в Рыбинск. В феврале 1925 года вновь арестован по «лицеистов делу», по постановлению Коллегии ОГПУ расстрелян.
Награждён орденом Святого Александра Невского (1912) и др.