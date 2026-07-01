ГОЛИЦЫН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

ГОЛИЦЫН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ - князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник (1914).

Из ро­да Го­ли­цы­ных . Окон­чил Алек­сан­д­ров­ский ли­цей (1871). С 1871 года на государственной служ­бе в Цар­ст­ве Поль­ском, ко­мис­сар по кре­сть­ян­ским де­лам Коль­нен­ско­го уезда Лом­жин­ской губернии (1873-1879 годы). Ви­це-ди­рек­тор Хо­зяйственного департамента МВД (1884-1885 годы). Ви­це-гу­бер­на­тор (1879-1884 годы), гу­бер­на­тор (1885-1893 годы) Ар­хан­гель­ской губернии. Спо­соб­ст­во­вал соз­да­нию в 1889 году Управ­ле­ния ра­бот по улуч­ше­нию Ар­хан­гель­ско­го пор­та (на­ча­ло рас­чи­ст­ку главного су­до­ход­но­го фар­ва­те­ра реки Северная Дви­на). За­ни­мал­ся уст­рой­ст­вом русских по­се­лен­цев на Мур­ма­не, ор­га­ни­зо­вал са­ни­тар­ные экс­пе­ди­ции на мур­ман­ские про­мыс­лы. В 1890 году ус­та­но­вил ре­гу­ляр­ное (2 раза в на­ви­га­цию) па­ро­ход­ное со­об­ще­ние с ар­хи­пе­ла­гом Но­вая Зем­ля. По на­стоя­нию Голицына в 1893 году Мор­ское министерство ста­ло на­прав­лять в северные мо­ря ко­раб­ли для ох­ра­ны российских рыб­ных про­мы­слов от иностранных бра­конь­е­ров. Ор­га­ни­зо­вал сбор ар­хив­ных ма­те­риа­лов по ис­то­рии края, в Ар­хан­гель­ске на собственные сред­ст­ва по­стро­ил де­ревянный фут­ляр над ме­мо­ри­аль­ным до­ми­ком ца­ря Пет­ра I и уст­ро­ил сквер воз­ле не­го.

Гу­бер­на­тор Ка­луж­ской (1893-1897 годы) и Твер­ской (1897-1903 годы) гу­бер­ний. По ини­циа­ти­ве Голицына в Ка­лу­ге и Тве­ри соз­да­ны шко­лы для по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции ниж­них чи­нов по­ли­ции. Вы­сту­пал за ог­ра­ни­че­ние прав земств, уси­ле­ние кон­тро­ля над их фи­нан­со­вой дея­тель­но­стью и умень­ше­ние зем­ско­го на­ло­го­об­ло­же­ния (в 1899 году зая­вил 163 про­тес­та на до­ход­ные и рас­ход­ные ста­тьи зем­ских бюд­же­тов - боль­ше, чем лю­бой дру­гой гу­бер­на­тор). При под­держ­ке Голицына в 1897 году от­крыт Ка­луж­ский гу­берн­ский ис­то­рический му­зей (ны­не Ка­луж­ский государственый объ­е­ди­нён­ный крае­ведческий му­зей). Се­на­тор (с 1903 года). Упол­но­мо­чен­ный Российского общества Крас­но­го Кре­ста для ока­за­ния по­мо­щи по­стра­дав­шим от не­уро­жа­ев в Ураль­ской и Тур­гай­ской об­лас­тях и Са­ра­тов­ской губернии (1906-1907 годы), в Орен­бург­ской и Уфим­ской гу­бер­ни­ях, Тур­гай­ской области и южных уез­дах То­боль­ской губернии (1912).

В Первую ми­ро­вую вой­ну председатель со­сто­яв­шей под по­кро­ви­тель­ст­вом императрицы Алек­сан­д­ры Фё­до­ров­ны Ко­мис­сии по ока­за­нию по­мо­щи русским во­ен­но­плен­ным (с мая 1915 года); док­ла­ды­вая по её де­лам, при­об­рёл до­ве­рие императорской се­мьи. Член Государственного со­ве­та по на­зна­че­нию (с но­ября 1915 года; вхо­дил в груп­пу пра­вых). 27.12.1916(9.1.1917 года) на­зна­чен председателем СМ. Вы­сту­пал за ком­про­мисс и де­ло­вое со­труд­ни­че­ст­во с Государственной ду­мой, пред­ла­гал им­пе­ра­то­ру уво­лить А.Д. Про­то­по­по­ва и других не­угод­ных оп­по­зи­ции ми­ни­ст­ров; в то же вре­мя на­хо­дил преж­де­вре­мен­ны­ми лю­бые круп­ные пре­об­ра­зо­ва­ния в об­лас­ти государственного и по­ли­тического уст­рой­ст­ва до за­вер­ше­ния вой­ны. В хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года вме­сте с чле­на­ми СМ аре­сто­ван, вско­ре ос­во­бо­ж­дён Временным пра­ви­тель­ст­вом. Дал по­ка­за­ния Чрез­вы­чай­ной след­ст­вен­ной ко­мис­сии Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва, за­тем по­лу­чил от неё раз­ре­ше­ние на вы­езд с обя­за­тель­ст­вом воз­дер­жать­ся от по­ли­тической дея­тель­но­сти. Жил в Мо­ск­ве. В октябре 1918 года или в 1919 году аре­сто­ван по об­ви­не­нию в контр­ре­во­люционной дея­тель­но­сти, вско­ре ос­во­бож­дён; в апреле 1924 года аре­сто­ван по об­ви­не­нию в свя­зях с за­гра­нич­ны­ми контр­ре­во­люционными ор­га­ни­за­ция­ми, вско­ре ос­во­бож­дён без пра­ва в по­сле­дую­щие 2 го­да жить в 6 круп­ней­ших го­родах, пе­ре­ехал в Ры­бинск. В феврале 1925 года вновь аре­сто­ван по «ли­це­ис­тов де­лу», по по­ста­нов­ле­нию Кол­ле­гии ОГПУ рас­стре­лян.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1912) и др.