Голицын, Михаил Михайлович

Голи`цын, Михаил Михайлович (01[11].11.1684 — 25.05[05.06].1764, Москва) — военно-морской и государственный деятель, князь . В 1703 определен Петром I на морскую службу. Обучался морскому делу в Голландии, ходил на голландских судах в Архангельск, Испанию, Италию (1708—1717). Участник Северной войны, отличился в Гренгамском бою (1720). Советник Адмиралтейств-коллегии (1726). Сенатор (1728). Президент Юстиц-коллегии (1727—1732). Член Адмиралтейств-коллегии, генерал-кригскомиссар флота (1732—1739), руководил расходами на содержание флота, заготовкой различных материалов и инспектированием. Главный командир Тавровского адмиралтейства (1738—1740), куда был командирован для постройки судов, но за 2 года не смог построить ни одного корабля. Астраханский губернатор (1740—1741). Российский посол в Персии (1745—1748). В 1749 получил «главную команду над флотом». Президент Адмиралтейств-коллегии (1750—1762). Генерал-губернатор Санкт-Петербурга (1752—1754). Член Конференции при Высочайшем дворе (1756—1762). Генерал-адмирал (1756). В 1762 императором Петром III уволен в отставку. После воцарения Екатерины II назначен присутствовать в Сенате и членом Адмиралтейств-коллегии. 21 декабря 1762 был уволен от службы. Лит.: Бантыш-Каменский Д. Н. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб., 1840. Т. 1; Голицын Н. Н. Род князей Голицыных. СПб., 1892; Мамышев В. Н. Генерал-фельдмаршал князь М. М. Голицын. СПб., [1904]; Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов. 1711—1917 гг. Материалы для биографий. СПб., 2011.