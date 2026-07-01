ГОЛИЦЫН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОЛИЦЫН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - князь, русский военный, государственный и политический деятель, боярин (май 1605 года).
Из рода Голицыных. Средний брат В.В. Голицына, А.В. Голицына. Впервые упомянут в боярском списке 1588/1589 годов в перечне московских дворян. Участвовал в царском походе на Нарву (1590) в ходе русско-шведской войны 1590-1593 годов. Подписал утверждённую грамоту 1598 года об избрании Земским собором царём Бориса Фёдоровича Годунова. В конце 1604 - начале 1605 годов городовой, а позднее полковой воевода, участвовал в военных действиях против Лжедмитрия I. Вместе с братом Василием, воеводой П.Ф. Басмановым и др. организовал переход части армии под Кромами 7(17).5.1605 года на сторону Лжедмитрия I, ездил к нему в Путивль во главе войсковой делегации с известием об этом; в июне 1605 года дворовый воевода при нём. В мае 1606 года участвовал в свадебных торжествах Лжедмитрия I и М. Мнишек, а затем - в заговоре против самозванца. В ходе Болотникова восстания 1606-1607 гоодв участвовал в качестве полкового воеводы в обороне Москвы (осень 1606 года), осаде Калуги (зима - весна 1607 года), осаде и взятии Тулы (лето - осень 1607 года). Весной 1608 года направлен на Волгу на смену Ф.И. Шереметеву с целью вернуть под контроль правительства Астрахань и Нижнее Поволжье.
Изменившаяся летом - осенью 1608 года ситуация (осада Москвы войсками Лжедмитрия II, установление власти Тушинского лагеря над значительной частью страны, Троицкая осада 1608-1610 годов) не позволила Голицыну приступить к выполнению поставленных перед ним задач, т. к. рати Шереметева в полном составе должны были двинуться в центральные районы страны. В конце 1610 года Голицын находился в Москве, с лета 1611 года - фактически под арестом гарнизона Речи Посполитой. Выпущен из Кремля после капитуляции гарнизона перед силами Второго ополчения 1611-1612 годов. Участник выборного Земского собора 1613 года, подписал утверждённую грамоту об избрании царём Михаила Фёдоровича Романова. Крупный землевладелец (по данным 1613 года, в его вотчинах и поместьях, в т. ч. унаследованных от брата Андрея, было свыше 3,2 тысяч га земли, после 1619 года к нему перешли основные владения брата Василия). Голицын имел высокий денежный оклад (500 рублей в год). Судья Владимирского судного приказа (1622 - сентябрь 1624 года). Из-за подачи местнического иска на первой свадьбе царя Михаила Фёдоровича [особым указом 14(24).9.1624 года все назначения на брачных торжествах были объявлены «без мест»] попал в опалу и был сослан в Хлынов (Вятку). Похоронен в Троице-Сергиевом монастыре.