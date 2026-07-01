ГОЛИЦЫН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ГОЛИЦЫН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - князь, русский во­енный, государственный и по­ли­тический дея­тель, боя­рин (май 1605 года).

Из ро­да Го­ли­цы­ных . Сред­ний брат В.В. Го­ли­цы­на, А.В. Го­ли­цы­на . Впер­вые упо­мя­нут в бо­яр­ском спи­ске 1588/1589 годов в пе­реч­не московских дво­рян. Уча­ст­во­вал в цар­ском по­хо­де на Нар­ву (1590) в хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов. Под­пи­сал ут­вер­ждён­ную гра­мо­ту 1598 года об из­бра­нии Зем­ским со­бо­ром ца­рём Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва. В конце 1604 - начале 1605 годов го­ро­до­вой, а позд­нее пол­ко­вой вое­во­да, уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях про­тив Лже­дмит­рия I. Вме­сте с бра­том Ва­си­ли­ем, вое­во­дой П.Ф. Бас­ма­но­вым и др. ор­га­ни­зо­вал пе­ре­ход час­ти ар­мии под Кро­ма­ми 7(17).5.1605 года на сто­ро­ну Лже­дмит­рия I , ез­дил к нему в Пу­ти­вль во гла­ве вой­ско­вой де­ле­га­ции с из­ве­сти­ем об этом; в ию­не 1605 года дво­ро­вый вое­во­да при нём. В мае 1606 года уча­ст­вовал в сва­деб­ных тор­жест­вах Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек, а за­тем - в за­го­во­ре про­тив са­мо­зван­ца. В хо­де Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 гоодв уча­ст­во­вал в ка­че­ст­ве пол­ко­во­го вое­во­ды в обо­ро­не Мо­ск­вы (осень 1606 года), оса­де Ка­лу­ги (зи­ма - вес­на 1607 года), оса­де и взя­тии Ту­лы (ле­то - осень 1607 года). Вес­ной 1608 года на­прав­лен на Вол­гу на сме­ну Ф.И. Ше­ре­ме­те­ву с це­лью вер­нуть под кон­троль пра­ви­тель­ст­ва Ас­т­ра­хань и Ниж­нее По­вол­жье.

Из­ме­нив­шая­ся ле­том - осе­нью 1608 года си­туа­ция (оса­да Мо­ск­вы вой­ска­ми Лже­дмит­рия II , ус­та­нов­ле­ние вла­сти Ту­шин­ско­го ла­ге­ря над зна­чительной ча­стью стра­ны, Тро­иц­кая оса­да 1608-1610 годов) не по­зво­ли­ла Голицыну при­сту­пить к вы­пол­не­нию по­став­лен­ных пе­ред ним за­дач, т. к. ра­ти Ше­ре­ме­те­ва в пол­ном со­ста­ве долж­ны бы­ли дви­нуть­ся в центральные рай­оны стра­ны. В конце 1610 года Голицын на­хо­дил­ся в Мо­ск­ве, с ле­та 1611 года - фак­ти­че­ски под аре­стом гар­ни­зо­на Ре­чи Пос­по­ли­той. Вы­пу­щен из Крем­ля по­сле ка­пи­ту­ля­ции гар­ни­зо­на пе­ред си­ла­ми Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов. Уча­ст­ник вы­бор­но­го Зем­ско­го со­бо­ра 1613 года, под­пи­сал ут­вер­ждён­ную гра­мо­ту об из­бра­нии ца­рём Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча Ро­ма­но­ва. Круп­ный зем­ле­вла­де­лец (по дан­ным 1613 года, в его вот­чи­нах и по­ме­сть­ях, в т. ч. унас­ле­до­ван­ных от бра­та Ан­д­рея, бы­ло свыше 3,2 тысяч га зем­ли, по­сле 1619 года к не­му пе­ре­шли основные вла­де­ния бра­та Ва­си­лия). Голицын имел вы­со­кий де­неж­ный ок­лад (500 рублей в год). Су­дья Вла­ди­мир­ско­го суд­но­го при­ка­за (1622 - сентябрь 1624 года). Из-за по­да­чи ме­ст­нического ис­ка на пер­вой свадь­бе ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча [осо­бым ука­зом 14(24).9.1624 года все на­зна­чения на брач­ных тор­же­ст­вах бы­ли объ­яв­ле­ны «без мест»] по­пал в опа­лу и был со­слан в Хлы­нов (Вят­ку). По­хо­ро­нен в Трои­це-Сер­гие­вом мо­на­сты­ре.