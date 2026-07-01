ГОЛИЦЫН ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ГОЛИЦЫН ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - князь, российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1896).
Из рода Голицыных, брат Л.С. Голицына. Окончил Пажеский корпус (1856) и Николаевскую академию Генштаба (1860). С 1856 года на военной службе, в 1860-1862 годах в Главном штабе Кавказской армии, затем в составе Адагунского отряда участвовал в боевых действиях против горцев на завершающем этапе Кавказской войны 1817-1864 годов. Командир 14-го гренадерского Грузинского полка (1865-1872 годы), лейб-гвардии Финляндского полка (1872-1876 годы). Военный губернатор и командующий войсками Уральской области, наказной атаман Уральского казачьего войска (1876-1885 годы), одновременно в 1880 году исполняющий обязанности Оренбургского генерал-губернатора и командующий войсками Оренбургского ВО. Сенатор (1885). С 1885 года почетный опекун Санкт-Петербургского присутствия Опекунского совета Ведомства учреждений императрицы Марии, управляющий Мариинской больницей для бедных и Александровской женской больницей в Санкт-Петербурге (1885-1896 годы). Во время неурожая 1892 года с полномочиями генерал-губернатора был командирован в Тобольскую губернию и некоторые уезды Пермской и Оренбургской губерний для организации снабжения населения продовольствием. Член Государственного совета (1893).
Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе (декабрь 1896 - январь 1905), одновременно командующий войсками Кавказского ВО и наказной атаман Кавказских казачьих войск. Генерал-адъютант (1897). Проводил на Кавказе жёсткую политику «обрусения края». По инициативе Голицына в 1897-1900 годах приняты 4 закона, позволившие населению внутренних губерний России переселяться в Черноморскую губернию, на Северный Кавказ и в Закавказье. Для устройства поселенцев Голицын выделял пустующие земли и земли, которые находились в пользовании коренного населения (что вызвало столкновения между русским и местным населением). Голицын последовательно выступал за передачу грузинских и армянских церковно-приходских школ в ведение Министерства народного просвещения (МНП). Передача армянских церковно-приходских школ в МНП [законы от 2(14).6.1897 года и 26.3 (7.4).1898 года] вызвала конфликт между Голицыным и духовенством Армянской апостольской церкви, в результате которого по инициативе Голицына имущество церкви конфисковано [указ императора Николая II от 12(25).6.1903 года]. По инициативе Голицына принято постановление Комитета министров от 26.3(7.4).1898 года о депортации на прежнее место жительства армян, бежавших в Россию из Турецкой Армении после подавления там в 1890-х годах ряда восстаний. В Закавказье Голицын провёл реформу полицейской стражи (1899). Политика Голицына вызвала в 1903-1904 годах активное сопротивление армянского населения - демонстрации, террористические акты, в т. ч. покушение на Голицына [14(27).10.1903 года]. С 1905 года Голицын состоял при императоре Николае II. Его преемник на посту руководителя кавказской администрации граф И.И. Воронцов-Дашков в своей национальной политике в большей степени учитывал интересы коренного населения края.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1895), Святого Владимира 1-й степени (1904) и др.