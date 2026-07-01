ГОЛИЦЫН ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ГОЛИЦЫН ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - князь, российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1896).

Из ро­да Го­ли­цы­ных , брат Л.С. Го­ли­цы­на. Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1856) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1860). С 1856 года на во­енной служ­бе, в 1860-1862 годах в Главном шта­бе Кав­каз­ской ар­мии, за­тем в со­ста­ве Ада­гун­ско­го от­ря­да уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях про­тив гор­цев на за­вер­шаю­щем эта­пе Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов. Командир 14-го гре­на­дер­ско­го Гру­зин­ско­го пол­ка (1865-1872 годы), лейб-гвардии Фин­лянд­ско­го пол­ка (1872-1876 годы). Во­енный гу­бер­на­тор и ко­мандующий вой­ска­ми Ураль­ской области, на­каз­ной ата­ман Ураль­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска (1876-1885 годы), од­но­вре­мен­но в 1880 году исполняющий обязанности Орен­бург­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра и ко­мандующий вой­ска­ми Орен­бург­ско­го ВО. Се­на­тор (1885). С 1885 года почетный опе­кун Санкт-Пе­тербургского при­сут­ст­вия Опе­кун­ско­го со­ве­та Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии, уп­рав­ляю­щий Ма­ри­ин­ской боль­ни­цей для бед­ных и Алек­сан­д­ров­ской жен­ской боль­ни­цей в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1885-1896 годы). Во вре­мя не­уро­жая 1892 года с пол­но­мо­чия­ми генерал-гу­бер­на­то­ра был ко­ман­ди­ро­ван в То­боль­скую губернию и не­ко­то­рые уез­ды Перм­ской и Орен­бург­ской гу­бер­ний для ор­га­ни­за­ции снаб­же­ния на­се­ле­ния про­до­воль­ст­ви­ем. Член Государственного со­ве­та (1893).

Глав­но­на­чаль­ст­вую­щий гражданской ча­стью на Кав­ка­зе (декабрь 1896 - январь 1905), од­но­вре­мен­но ко­мандующий вой­ска­ми Кав­каз­ско­го ВО и на­каз­ной ата­ман Кав­каз­ских ка­зачь­их войск. Генерал-адъ­ю­тант (1897). Про­во­дил на Кав­ка­зе жё­ст­кую по­ли­ти­ку «об­ру­се­ния края». По ини­циа­ти­ве Голицына в 1897-1900 годах при­ня­ты 4 за­ко­на, по­зво­лив­шие на­се­ле­нию внутренних гу­бер­ний Рос­сии пе­ре­се­лять­ся в Чер­но­мор­скую губернию, на Северный Кав­каз и в За­кав­ка­зье. Для уст­рой­ст­ва по­се­лен­цев Голицын вы­де­лял пус­тую­щие зем­ли и зем­ли, ко­то­рые на­хо­ди­лись в поль­зо­ва­нии ко­рен­но­го на­се­ле­ния (что вы­зва­ло столк­но­ве­ния ме­ж­ду рус­ским и ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем). Голицын по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­пал за пе­ре­да­чу грузинских и армянских цер­ков­но-при­ход­ских школ в ве­де­ние Министерства народного про­све­ще­ния (МНП). Пе­ре­да­ча армянских цер­ков­но-при­ход­ских школ в МНП [за­ко­ны от 2(14).6.1897 года и 26.3 (7.4).1898 года] вы­зва­ла кон­фликт ме­ж­ду Голицыным и ду­хо­вен­ст­вом Армянской апо­столь­ской церк­ви, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го по ини­циа­ти­ве Голицына иму­ще­ст­во церк­ви кон­фи­ско­ва­но [указ императора Ни­ко­лая II от 12(25).6.1903 года]. По ини­циа­ти­ве Голицына при­ня­то по­ста­нов­ле­ние Комитета ми­ни­ст­ров от 26.3(7.4).1898 года о де­пор­та­ции на преж­нее ме­сто жи­тель­ст­ва ар­мян, бе­жав­ших в Рос­сию из Ту­рец­кой Ар­ме­нии по­сле по­дав­ле­ния там в 1890-х годах ря­да вос­ста­ний. В За­кав­казье Голицын про­вёл ре­фор­му по­ли­цей­ской стра­жи (1899). По­ли­ти­ка Голицына вы­зва­ла в 1903-1904 годах ак­тив­ное со­про­тив­ле­ние армянского на­се­ле­ния - де­мон­ст­ра­ции, тер­ро­ри­стические ак­ты, в т. ч. по­ку­ше­ние на Голицына [14(27).10.1903 года]. С 1905 года Голицын со­сто­ял при императоре Ни­ко­лае II . Его пре­ем­ник на по­сту ру­ко­во­ди­те­ля кав­каз­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции граф И.И. Во­рон­цов-Даш­ков в сво­ей национальной по­ли­ти­ке в боль­шей сте­пе­ни учи­ты­вал ин­те­ре­сы ко­рен­но­го на­се­ле­ния края.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1895), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1904) и др.