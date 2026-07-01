ГОЛИЦЫН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ГОЛИЦЫН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник (1725).

Из ро­да Го­ли­цы­ных , брат М.М. Го­ли­цы­на Стар­ше­го , М.М. Го­ли­цы­на Млад­ше­го. Служ­бу на­чал в 1686 году ком­нат­ным столь­ни­ком ца­ре­ви­ча Пет­ра Алек­сее­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пет­ра I). Ка­пи­тан Пре­об­ра­жен­ско­го лейб-гвар­дии пол­ка (1694). В 1697 года по­слан Пет­ром I в Ита­лию для изу­че­ния во­енного де­ла. Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник в Кон­стан­ти­но­по­ле (1701), где без­ре­зуль­тат­но до­би­вал­ся сво­бод­но­го пла­ва­ния российских су­дов в Чёр­ном море. Ки­ев­ский вое­во­да (1707-1711 годы), за­тем гу­бер­на­тор (с 1711 года); кон­тро­ли­ро­вал дея­тель­ность стар­ши­ны и гет­ма­на И.И. Ско­ро­пад­ско­го. По по­ру­че­нию Голицына Ки­ев­ской ака­де­ми­ей при­об­ре­та­лись и пе­ре­во­ди­лись тру­ды ев­ропейских ав­то­ров, главным образом по ис­тории Ре­чи По­спо­ли­той (М. Кро­ме­ра, А. Фред­ро, Я. Длу­го­ша и др.) и Рос­сии (А. Пос­се­ви­но, П. Ио­вия). Член Вер­хов­но­го су­да над ца­ре­ви­чем Алек­се­ем Пет­ро­ви­чем (был сре­ди под­пи­сав­ших при­го­вор). Се­на­тор (1718). Пре­зи­дент Ка­мер-кол­ле­гии (1717-1722 годы). В 1723 году по де­лу ви­це-канц­ле­ра П.П. Ша­фи­ро­ва был ли­шён чи­на, под­верг­нут штра­фу и до­маш­не­му аре­сту; в том же го­ду по­ми­ло­ван императором Пет­ром I по хо­да­тай­ст­ву императрицы Ека­те­ри­ны I и вос­ста­нов­лен в чи­не и долж­но­сти. Во вре­мя по­след­ней бо­лез­ни Пет­ра I вме­сте с П.М. Ап­рак­си­ным, Г.И. Го­лов­ки­ным, А.И. Реп­ни­ным и др. же­лал воз­вес­ти на пре­стол ца­ре­ви­ча Пет­ра Алек­сее­ви­ча (бу­ду­щий император Пётр II), а императрицу Ека­те­ри­ну I ос­та­вить пра­ви­тель­ни­цей под кон­тро­лем Се­на­та.

Член Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та (1726), в пред­став­лен­ной Со­ве­ту за­пис­ке пред­ла­гал со­кра­тить рас­хо­ды на ар­мию, при­ве­сти в со­от­вет­ст­вие раз­мер по­душ­ной по­да­ти с раз­ме­ром преж­не­го под­вор­но­го об­ло­же­ния. В 1727-1730 годах воз­глав­лял ко­мис­сию по пе­ре­смот­ру на­ло­го­вой сис­те­мы («Ко­мис­сию о по­да­ти»). По­сле смер­ти императора Пет­ра II пред­ло­жил воз­ве­сти на российский пре­стол гер­цо­ги­ню Кур­лянд­скую Ан­ну Ива­нов­ну (императрица с 1730 года). Уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии «Кон­ди­ций». По­сле уп­разд­не­ния Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та (1730) во­шёл в но­вый со­став Се­на­та, но в его ра­бо­те уча­стия не при­ни­мал. Жил в под­мос­ков­ной вот­чи­не - селе Ар­хан­гель­ское, где со­брал са­мое боль­шое в Рос­сии то­го вре­ме­ни ча­ст­ное со­бра­ние ру­ко­пис­ных и пе­чат­ных книг на латинском, французском, английском, немецком, голландском, русском и других язы­ках (около 6 тысяч томов): кни­ги клас­сических ав­то­ров (Ксе­но­фон­та, Плу­тар­ха, Фу­ки­ди­да, Ци­це­ро­на и др.), пе­ре­во­ды со­чи­не­ний фи­ло­со­фов и пи­са­те­лей (Г. Гро­ция, С. Пу­фен­дор­фа, Н. Ма­киа­вел­ли, Дж. Лок­ка), ра­бо­ты по тео­рии го­су­дар­ст­ва, ди­пло­ма­тии, пра­ву, гео­гра­фии, эко­но­ми­ке, ас­тро­но­мии, ис­то­рии. В его кол­лек­ции на­хо­ди­лись русские ле­то­пи­си и хро­но­гра­фы. В 1736 году при­вле­чён к су­ду по де­лу о на­след­ст­ве ма­че­хи свое­го зя­тя К.Д. Кан­те­ми­ра и его бра­та А.Д. Кан­те­ми­ра. Голицын ре­шил тяж­бу в поль­зу К.Д. Кан­те­ми­ра. При­знан Выш­ним су­дом ви­нов­ным в пре­вы­ше­нии долж­но­ст­ных пол­но­мо­чий в де­ле Кан­те­ми­ров, а так­же в не­ис­пол­не­нии сво­их пря­мых слу­жеб­ных обя­зан­но­стей, при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, за­ме­нён­ной императрицей Ан­ной Ива­нов­ной за­клю­че­ни­ем в Шлис­сель­бург­скую кре­пость.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го и Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (оба 1727).