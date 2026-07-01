ГОЛИЦЫН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ГОЛИЦЫН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник (1725).
Из рода Голицыных, брат М.М. Голицына Старшего, М.М. Голицына Младшего. Службу начал в 1686 году комнатным стольником царевича Петра Алексеевича (будущего императора Петра I). Капитан Преображенского лейб-гвардии полка (1694). В 1697 года послан Петром I в Италию для изучения военного дела. Чрезвычайный посланник в Константинополе (1701), где безрезультатно добивался свободного плавания российских судов в Чёрном море. Киевский воевода (1707-1711 годы), затем губернатор (с 1711 года); контролировал деятельность старшины и гетмана И.И. Скоропадского. По поручению Голицына Киевской академией приобретались и переводились труды европейских авторов, главным образом по истории Речи Посполитой (М. Кромера, А. Фредро, Я. Длугоша и др.) и России (А. Поссевино, П. Иовия). Член Верховного суда над царевичем Алексеем Петровичем (был среди подписавших приговор). Сенатор (1718). Президент Камер-коллегии (1717-1722 годы). В 1723 году по делу вице-канцлера П.П. Шафирова был лишён чина, подвергнут штрафу и домашнему аресту; в том же году помилован императором Петром I по ходатайству императрицы Екатерины I и восстановлен в чине и должности. Во время последней болезни Петра I вместе с П.М. Апраксиным, Г.И. Головкиным, А.И. Репниным и др. желал возвести на престол царевича Петра Алексеевича (будущий император Пётр II), а императрицу Екатерину I оставить правительницей под контролем Сената.
Член Верховного тайного совета (1726), в представленной Совету записке предлагал сократить расходы на армию, привести в соответствие размер подушной подати с размером прежнего подворного обложения. В 1727-1730 годах возглавлял комиссию по пересмотру налоговой системы («Комиссию о подати»). После смерти императора Петра II предложил возвести на российский престол герцогиню Курляндскую Анну Ивановну (императрица с 1730 года). Участвовал в составлении «Кондиций». После упразднения Верховного тайного совета (1730) вошёл в новый состав Сената, но в его работе участия не принимал. Жил в подмосковной вотчине - селе Архангельское, где собрал самое большое в России того времени частное собрание рукописных и печатных книг на латинском, французском, английском, немецком, голландском, русском и других языках (около 6 тысяч томов): книги классических авторов (Ксенофонта, Плутарха, Фукидида, Цицерона и др.), переводы сочинений философов и писателей (Г. Гроция, С. Пуфендорфа, Н. Макиавелли, Дж. Локка), работы по теории государства, дипломатии, праву, географии, экономике, астрономии, истории. В его коллекции находились русские летописи и хронографы. В 1736 году привлечён к суду по делу о наследстве мачехи своего зятя К.Д. Кантемира и его брата А.Д. Кантемира. Голицын решил тяжбу в пользу К.Д. Кантемира. Признан Вышним судом виновным в превышении должностных полномочий в деле Кантемиров, а также в неисполнении своих прямых служебных обязанностей, приговорён к смертной казни, заменённой императрицей Анной Ивановной заключением в Шлиссельбургскую крепость.
Награждён орденами Святого Андрея Первозванного и Святого Александра Невского (оба 1727).