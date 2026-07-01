Голицын, Борис Алексеевич

Голи`цын, Борис Алексеевич (20[30].07.1654 — 08[19].10.1714, монастырь Флорищева пустынь) — государственный деятель, воспитатель Петра I. Комнатный стольник (1676). Один из главных инициаторов провозглашения по смерти царя Федора Алексеевича (1682) царем Петра Алексеевича. Во время правления Софьи Алексеевны (1682—1689) был сторонником партии Нарышкиных. Возглавлял приказ Казанского дворца (1683). Активно поддержал Петра I во время его конфликта с правительницей Софьей (1689). С 1690 вместе с Л. К. Нарышкиным управлял всеми внутренними делами государства; боярин (1690). Сопровождал Петра в двух поездках на Белое море (1694—1695), участвовал в Кожуховском походе (1694), Азовском походе (1695), а также в постройках кораблей кумпанствами. Во время Великого посольства (1697—1698) Г. состоял членом триумвирата (с Л. К. Нарышкиным и князем П. И. Прозоровским), заменявшего царя в управлении государством. В 1698 был в числе следователей по делу о восстании стрельцов (см. Стрелецкое восстание 1698). В 1705 Г. не смог предупредить астраханского бунта, за что был отстранен от должности судьи Казанского приказа, которому подчинялись астраханские земли. За год до смерти Г. постригся в монахи. Хорошо знал латинский язык; пригласил для своих детей польских воспитателей. Лит.: Голицын Н. Н. Род князей Голицыных. СПб., 1892; Крапошин П. В. Роль князя Бориса Алексеевича Голицына в избрании Петра I царем // Хозяева и гости усадьбы Вязёмы: материалы XV Голицынских чтений. Большие Вязёмы, 2008. С. 69—77; Его же. Роль князя Б. А. Голицына в военных заслугах Петра I // Война и оружие . Новые исследования и материалы. Ч. 1. СПб., 2010. С. 364—373.