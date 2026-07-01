ГОЛИЦЫН АВГУСТИН ПЕТРОВИЧ

ГОЛИЦЫН АВГУСТИН ПЕТРОВИЧ - князь, писатель и публицист.

Сын принявшего в 1820 году католичество князя Петра Алексеевича Голицына и польки Елизаветы (Эльжбеты) Антоновны Злотницкой. Крещен в Римско-католической Церкви. Получив домашнее французское воспитание, с юности жил во Франции, в июне 1844 года вступил в брак с Луизой де Ларош-Эймон и поселился в родовом имении Шатен-Крёз (департамент Восточная Вьенна, Франция).

Занимаясь литературной деятельностью, Голицын уделял внимание популяризации новой русской литературы среди западных читателей. Им осуществлен перевод на французский язык «Истории пугачевского бунта» А.С. Пушкина , «Князя Серебряного» А.К. Толстого и ряда других произведений. Стараниями Голицына в Россию регулярно доставлялись сочинения европ.ейских писателей и публицистов, запрещенные к распространению в период правления императора Николая I ; по просьбе директора Императорской Публичной библиотеки барона М.А. Корфа Голицын тайно пересылал новые книги, в т. ч. издания русской бесцензурной печати, за что в 1868 году он получил звание почетного корреспондента Публичной библиотеки. В 60-х годах Голицын был активным сторонником реформ императора Александра II Николаевича и взял на себя миссию их разъяснения и популяризации во Франции, опубликовав брошюры «Un mot sur la Russie» (Слово о России) и «L'émancipation des serfs en Russie» (Освобождение крепостных в России).

В 40-х годах Голицын был одним из постоянных посетителей парижского католического салона С.П. Свечиной, где под влиянием иезуита пресвятого К. де Равиньяна и перешедшего в католицизм князя И.С. Гагарина стал сторонником широко обсуждавшейся в этот период идеи воссоединения православной и католической Церквей. Участвовал в организации издававшегося Гагариным с 1857 году журнала «Études de théologie, de philosophie et d'histoire».

С 1861 года Голицын вступил в полемику со славянофилами А.С. Хомяковым и И.С. Аксаковым , вызванную выходом книгой Гагарина «La Russie sera-t-elle catholique?» (Будет ли Россия католической?). В рамках полемики Голицыным были написаны сочинения «L'Église russe est-elle libre?» (Свободна ли Русская Церковь?) и «L'Église Gréco-Russe» (Греко-русская Церковь), а также ответ Аксакову на вызвавшую многочисленные возражения со стороны русских католиков его передовую статью, опубликованную в газете «День» (1864. № 12; из-за прекращения издания остался неопубликованной, в настоящее время хранится в архиве Славянской библиотеки). В парижском православном журнале «L'Union chrétienne» Голицын полемизировал с перешедшим из католицизма в Православие священником Владимиром Гетте. Опубликовал ряд статей по русской истории в журналах «Correspondant» и «Revue d'Anjou» и сочинения по истории взаимоотношений католической и православной Церквей «Le Saint-Siège et la Russie» (Святой престол и Россия), «Témoignage d'un contemporain sur St. Vladimir» (Свидетельство современника о Владимире Святом) и др., написал биографии своих родственников католиков Д.Д. Голицына и Е.А. Голицыной. При содействии Голицына найдено и опубликовано большое число мемуарных и эпистолярных источников по истории России X-XVII веков.

Переписка и другие документы Голицына в основном хранятся в архиве Славянской библиотеки в Лионе (см.: Цимбаева Е.Н. Архив Славянской библиотеки Парижа: (Опыт описания) // ВМУ: Ист. 1995. № 6. С. 86-94). Погребен в церкви святого Сульпиция в имении Шатен-Крёз.