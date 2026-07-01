ГОЛИЦЫН АВГУСТИН ПЕТРОВИЧ
ГОЛИЦЫН АВГУСТИН ПЕТРОВИЧ - князь, писатель и публицист.
Сын принявшего в 1820 году католичество князя Петра Алексеевича Голицына и польки Елизаветы (Эльжбеты) Антоновны Злотницкой. Крещен в Римско-католической Церкви. Получив домашнее французское воспитание, с юности жил во Франции, в июне 1844 года вступил в брак с Луизой де Ларош-Эймон и поселился в родовом имении Шатен-Крёз (департамент Восточная Вьенна, Франция).
Занимаясь литературной деятельностью, Голицын уделял внимание популяризации новой русской литературы среди западных читателей. Им осуществлен перевод на французский язык «Истории пугачевского бунта» А.С. Пушкина, «Князя Серебряного» А.К. Толстого и ряда других произведений. Стараниями Голицына в Россию регулярно доставлялись сочинения европ.ейских писателей и публицистов, запрещенные к распространению в период правления императора Николая I; по просьбе директора Императорской Публичной библиотеки барона М.А. Корфа Голицын тайно пересылал новые книги, в т. ч. издания русской бесцензурной печати, за что в 1868 году он получил звание почетного корреспондента Публичной библиотеки. В 60-х годах Голицын был активным сторонником реформ императора Александра II Николаевича и взял на себя миссию их разъяснения и популяризации во Франции, опубликовав брошюры «Un mot sur la Russie» (Слово о России) и «L'émancipation des serfs en Russie» (Освобождение крепостных в России).
В 40-х годах Голицын был одним из постоянных посетителей парижского католического салона С.П. Свечиной, где под влиянием иезуита пресвятого К. де Равиньяна и перешедшего в католицизм князя И.С. Гагарина стал сторонником широко обсуждавшейся в этот период идеи воссоединения православной и католической Церквей. Участвовал в организации издававшегося Гагариным с 1857 году журнала «Études de théologie, de philosophie et d'histoire».
С 1861 года Голицын вступил в полемику со славянофилами А.С. Хомяковым и И.С. Аксаковым, вызванную выходом книгой Гагарина «La Russie sera-t-elle catholique?» (Будет ли Россия католической?). В рамках полемики Голицыным были написаны сочинения «L'Église russe est-elle libre?» (Свободна ли Русская Церковь?) и «L'Église Gréco-Russe» (Греко-русская Церковь), а также ответ Аксакову на вызвавшую многочисленные возражения со стороны русских католиков его передовую статью, опубликованную в газете «День» (1864. № 12; из-за прекращения издания остался неопубликованной, в настоящее время хранится в архиве Славянской библиотеки). В парижском православном журнале «L'Union chrétienne» Голицын полемизировал с перешедшим из католицизма в Православие священником Владимиром Гетте. Опубликовал ряд статей по русской истории в журналах «Correspondant» и «Revue d'Anjou» и сочинения по истории взаимоотношений католической и православной Церквей «Le Saint-Siège et la Russie» (Святой престол и Россия), «Témoignage d'un contemporain sur St. Vladimir» (Свидетельство современника о Владимире Святом) и др., написал биографии своих родственников католиков Д.Д. Голицына и Е.А. Голицыной. При содействии Голицына найдено и опубликовано большое число мемуарных и эпистолярных источников по истории России X-XVII веков.
Переписка и другие документы Голицына в основном хранятся в архиве Славянской библиотеки в Лионе (см.: Цимбаева Е.Н. Архив Славянской библиотеки Парижа: (Опыт описания) // ВМУ: Ист. 1995. № 6. С. 86-94). Погребен в церкви святого Сульпиция в имении Шатен-Крёз.