ГОЛИЦЫН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОЛИЦЫН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - князь, русский военный, государственный и политический деятель, боярин (1605; чин получил от Лжедмитрия I).
Из рода Голицыных, младший брат В.В. Голицына, И.В. Голицына. Впервые упомянут в боярском списке 1598/1599 годов в перечне московских дворян. Подписал утверждённую грамоту 1598 года об избрании Земским собором царём Бориса Фёдоровича Годунова. Воевода в Тобольске (1603-1605 годы). В мае 1606 года участвовал в свадебных торжествах Лжедмитрия I и М. Мнишек, а затем - в заговоре против самозванца. Летом 1606 года возглавлял Владимирский судный приказ. Во время Болотникова восстания 1606-1607 годов полковой воевода царских войск при осаде повстанцами Москвы и в бою у села Нижние Котлы 2(12).12.1606 года; командовал царскими войсками в сражении на реке Восьма [5(15). 6.1607 года], когда были разбиты главные полевые силы восставших, что привело к перелому в ходе всей кампании 1607 года. Созданная после победы на реке Восьма комиссия во главе с Голицыным «верстала на месте» денежным жалованьем и выдавала его служилым дворянам целого ряда уездов. Участвовал в осаде и взятии Тулы (лето - осень 1607 года). В 1608-1609 годах царский воевода при осаде Москвы отрядами Лжедмитрия II.
Возглавил комиссию Думы на заключительном этапе переговоров с послами Сигизмунда III (июль 1608), 25.7(4.8).1608 года подписал перемирие, согласно которому русская сторона обязывалась отпустить арестованных «гостей» Лжедмитрия I, а король обещал вывести польско-литовские отряды, находившиеся при Лжедмитрии II. В ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века в июне 1610 года Голицын участвовал в Клушинском сражении, пытался предотвратить измену наёмников и их переход на сторону войск Сигизмунда III. После свержения царя Василия Ивановича Шуйского 17(27).7.1610 года вошёл в состав «Семибоярщины». В августе 1610 года целовал крест королевичу Владиславу (будущий польский король Владислав IV) как избранному на определённых условиях русскому царю. Вёл активную переписку с братом Василием, являвшимся главой посольства к Сигизмунду III. В октябре 1610 года обвинён командованием польско-литовского гарнизона в тайных сношениях с Лжедмитрием II и посажен под арест. Участник восстания москвичей 19-20(29-30).3.1611 года против гарнизона Речи Посполитой в Москве, убит на своём дворе в Китай-городе. Похоронен в Троице-Сергиевом монастыре.