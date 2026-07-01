ГОЛИЦЫН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГОЛИЦЫН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - князь, русский во­енный, государственный и по­ли­тический дея­тель, боя­рин (1605; чин по­лу­чил от Лже­дмит­рия I ).

Из ро­да Го­ли­цы­ных, млад­ший брат В.В. Го­ли­цы­на, И.В. Го­ли­цы­на. Впер­вые упо­мя­нут в бо­яр­ском спи­ске 1598/1599 годов в пе­реч­не московских дво­рян. Под­пи­сал ут­вер­ждённую гра­мо­ту 1598 года об из­бра­нии Зем­ским со­бо­ром ца­рём Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва. Вое­во­да в То­боль­ске (1603-1605 годы). В мае 1606 года участ­во­вал в сва­деб­ных тор­жест­вах Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек , а за­тем - в за­го­во­ре про­тив са­мо­зван­ца. Ле­том 1606 года воз­глав­лял Вла­ди­мир­ский суд­ный при­каз. Во вре­мя Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов пол­ко­вой вое­во­да цар­ских войск при оса­де пов­стан­ца­ми Мо­ск­вы и в бою у села Нижние Котлы 2(12).12.1606 года; ко­ман­до­вал цар­ски­ми вой­ска­ми в сра­же­нии на реке Вось­ма [5(15). 6.1607 года], ко­гда бы­ли раз­би­ты главные по­ле­вые си­лы вос­став­ших, что при­ве­ло к пе­ре­ло­му в хо­де всей кам­па­нии 1607 года. Соз­дан­ная по­сле по­бе­ды на реке Вось­ма ко­мис­сия во гла­ве с Голицыным «вер­ста­ла на мес­те» де­неж­ным жа­ло­вань­ем и вы­да­ва­ла его слу­жи­лым дво­ря­нам це­ло­го ря­да уез­дов. Уча­ст­во­вал в оса­де и взя­тии Ту­лы (ле­то - осень 1607 года). В 1608-1609 годах цар­ский вое­во­да при оса­де Мо­ск­вы от­ря­да­ми Лже­дмит­рия II .

Воз­гла­вил ко­мис­сию Ду­мы на за­клю­чительном эта­пе пе­ре­го­во­ров с по­сла­ми Си­гиз­мун­да III (июль 1608), 25.7(4.8).1608 года под­пи­сал пе­ре­ми­рие, со­глас­но ко­то­ро­му русская сто­ро­на обя­зы­ва­лась от­пус­тить аре­сто­ван­ных «гос­тей» Лже­дмит­рия I, а ко­роль обе­щал вы­вес­ти поль­ско-ли­товские от­ря­ды, на­хо­див­шие­ся при Лже­дмит­рии II. В хо­де Ре­чи Поспо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века в ию­не 1610 года Голицын уча­ст­во­вал в Клу­шин­ском сра­же­нии , пы­тал­ся пре­дот­вра­тить из­ме­ну на­ём­ни­ков и их пе­ре­ход на сто­ро­ну войск Си­гиз­мун­да III. По­сле свер­же­ния ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го 17(27).7.1610 года во­шёл в со­став «Семи­бо­яр­щи­ны». В августе 1610 года це­ло­вал крест ко­ро­ле­ви­чу Вла­ди­сла­ву (бу­ду­щий польский ко­роль Вла­ди­слав IV) как из­бран­но­му на оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях русскому ца­рю. Вёл ак­тив­ную пе­ре­пис­ку с бра­том Ва­си­ли­ем, яв­ляв­шим­ся гла­вой по­соль­ст­ва к Си­гиз­мун­ду III. В октябре 1610 года об­ви­нён ко­ман­до­ва­ни­ем поль­ско-ли­товского гар­ни­зо­на в тай­ных сно­ше­ни­ях с Лже­дмит­ри­ем II и по­са­жен под арест. Уча­ст­ник вос­ста­ния мо­ск­ви­чей 19-20(29-30).3.1611 года про­тив гар­ни­зо­на Ре­чи По­спо­ли­той в Мо­ск­ве, убит на сво­ём дво­ре в Ки­тай-го­ро­де. По­хо­ро­нен в Трои­це-Сер­гие­вом мо­на­сты­ре.