ГОЛИЦЫН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Из финляндских уроженцев. Окончил Финляндский кадетский корпус ефрейтором. 31.08.1875 поступил на действительную службу. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 10.6.1877 произведен в прапорщики с назначением в 3-ю гвардейскую и гренадерскую артиллерийскую бригаду (с 6.12.1894 – лейб-гвардии 3-я артиллерийская бригада). 28.6.1877 зачислен в 5-ю гренадерскую батарею бригады. 18.12.1878 произведен в подпоручики. 3.6.1879 переведен в гвардейскую артиллерию прапорщиком. 20.6.1879 зачислен в 1-ю гвардейскую батарею бригады. 28.3.1882 произведен в подпоручики. 5.10.1883 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 24.3.1885 произведен в поручики (со старшинством с 1.1.1885). 27.3.1886 окончил академию по 2-му разряду и отчислен в свою часть. 4.8.1888 командирован для поступления в Военно-юридическую академию. 30.9.1888 по невыдержанию экзамена возвратился в свою часть. 5.4.1892 произведен в штабс-капитаны. 2.4.1895 произведен в капитаны.1.1.1898 назначен командующим 5-й батареей лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. 5.4.1898 произведен в полковники с утверждением командиром батареи. 26.1.1904 поступил в Офицерскую артиллерийскую школу. 6.3.1904 назначен командиром 2-го дивизиона лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. 2.9.1904 окончил школу «успешно». 3.9.1905 назначен командующим 1-й резервной артиллерийской бригадой . 2.4.1906 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением командиром бригады. 23.4.1910 произведен в генерал-лейтенанты с назначением начальником артиллерии 21-го армейского корпуса. 31.7.1910 назначен инспектором артиллерии 21-го армейского корпуса. 20.8.1913 назначен начальником артиллерии Киевского военного округа. Участник Первой мировой войны. 30.8.1914 назначен начальником артиллерийских снабжений армий Юго-Западного фронта. 6.12.1916 произведен в генералы от артиллерии за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий. 17.10.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь потомственного дворянина штабс-капитана артиллерии Пелагея Елпидифоровна (урожденная Черткова), владела имением в Симбирской губернии. Дети: Мария (р. 28.6.1904).