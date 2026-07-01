Голицын, Александр Николаевич

Голи`цын, Александр Николаевич (08[19].12.1773, Москва — 22.11[04.12].1844, Гаспра, Крым) — российский государственный, церковный и общественный деятель, князь . Окончил Пажеский корпус (1791). Друг детства великих князей Александра Павловича (будущий император Александр I) и Константина Павловича. С 1791 — камер-юнкер при дворе великого князя Александра Павловича. С 1794 — поручик лейб-гвардии Преображенского полка. С 1797 — действительный камергер императорского двора. Обер-прокурор Святейшего Синода с правом личного доклада императору (1803—1817). Взгляды Г. сформировались под влиянием западноевропейского мистицизма, был сторонником «универсального христианства». В 1810 возглавил Главное управление духовных дел иностранных исповеданий. С 1810 — член Государственного совета. С 1812 — сенатор. В 1814 возглавил Российское библейское общество . Министр духовных дел и народного просвещения (1817—1824). Главный начальник над Почтовым департаментом (1819—1842). Пропаганда Г. неправославного мистицизма, покровительство сектантам и масонам привели к появлению среди церковных деятелей и представителей русской аристократии так называемой православной оппозиции. Результатом действий этой оппозиции стала отставка Г. с поста министра духовных дел и народного просвещения (1824). В конце 1825 назначен членом Следственной комиссии по делу декабристов. Почетный член Императорской академии наук (1826). В 1839—1841 председатель на общих заседаниях Государственного совета. С 1842 в отставке. Лит.: Вишленкова Е. А. Заботясь о душах подданных: религиозная политика в России первой четверти XIX века. Саратов, 2002; Конда- ков Е. Ю. Личность и государственная деятельность князя А. Н. Голицына // Личность и власть в истории России XIX—XX вв. СПб., 1997; Назаренко Е. Ю. Князь А. Н. Голицын в общественно-политической и религиозной истории России первой половины XIX века. Воронеж, 2014; Фаджионатто Р. Александр Николаевич Голицын // Против течения: исторические портреты русских консерваторов первой трети XIX столетия. Воронеж, 2005.