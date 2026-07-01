Голицын, Александр Михайлович

Голи`цын, Александр Михайлович (18[29].11.1718, г. Або — 11[22].10.1783, Санкт-Петербург) — князь , российский военный деятель, дипломат. Сын М. М. Голицына. Записанный с детства в гвардию, в 1735 начал службу в Германии в войсках австрийского полководца принца Евгения Савойского. В 1740 назначен в русское посольство в Османской империи, вскоре пожалован в камергеры, в 1748 определен чрезвычайным посланником в Гамбург и Нижнесаксонский округ . Генерал-поручик (1744); участвовал в Семилетней войне. Отличился при взятии Торна, в сражениях при Франкфурте-на-Одере и Кунерсдорфе (см. Кунерсдорфское сражение), командовал левым флангом русских войск; был дважды ранен, в награду получил чин генерал-аншефа. С воцарением Екатерины II Г. удостоился высоких военных должностей. Генерал-адъютант (1762). В Русско-турецкой войне 1768—1774 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) командовал 1-й армией, разбил турок под Хотином, занял Хотин и Яссы. Генерал-фельдмаршал (1769). Главноуправляющий Санкт-Петербурга (1775 и 1780—1783). Лит.: Бантыш-Каменский Д. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб., 1840. Ч. 2.