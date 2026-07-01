ГОЛИАФ
ГОЛИАФ - филистимлянский воин из Гефа необычайно высокого роста и большой силы, вызвавший на поединок добровольца из израильского войска перед битвой между израильтянами и филистимлянами в Элонской долине.
Принявший вызов молодой и неопытный в ратном деле Давид, благодаря мужеству и вере в Бога Израиля, поразил Голиафа камнем из пращи (1 Цар. 17:33–51). Победа Давида над Голиафом стала причиной бегства филистимлянского войска и началом возвышения Давида (1 Цар. 17:52-58; 18:1-7). Во фрагменте 2 Цар. 21:15-22 описаны 4 поединка, в т. ч. сражение в Гобе между Елхананом и Голиафом Гефянином, а также сражение между неким рослым человеком, имевшим по 6 пальцев на руках и ногах, и Ионафаном, племянником Давида (сравни характерные черты описания двух врагов израильтян, коррелирующие с описанием Голиафа в 1 Цар.). Подобные корреляции могут быть как результатом сюжетного совмещения или напластования в описанили сходных событий, так и ошибкой переписчика, поскольку в 1 Пар. 20:5 противоречия нет: Елханан, сын Иаира, поражает Лахмия, брата Голиафа Гефянина. Некоторые исследователи полагают, что Елханан - имя, данное Давиду при рождении и впоследствии заменённое на имя Давид. В целом победа Давида над Голиафом осмысливается в контексте победы духа и веры над грубой физической силой и самоуверенностью.
Иллюстрации:
«Давид и Голиаф». Картина М. да Караваджо. Прадо (Мадрид). Архив БРЭ.