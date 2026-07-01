ГОЛИАФ

ГОЛИАФ - филистимлянский воин из Гефа необычайно высокого роста и большой силы, вызвавший на поединок добровольца из израильского войска перед битвой между израильтянами и филистимлянами в Элонской долине.

При­няв­ший вы­зов мо­ло­дой и не­опыт­ный в рат­ном де­ле Да­вид, бла­го­да­ря му­же­ст­ву и ве­ре в Бо­га Из­раи­ля, по­ра­зил Голиафа кам­нем из пра­щи (1 Цар. 17:33–51). По­бе­да Да­ви­да над Голиафом ста­ла при­чи­ной бег­ст­ва фи­ли­стим­лян­ско­го вой­ска и на­ча­лом воз­вы­ше­ния Да­ви­да (1 Цар. 17:52-58; 18:1-7). Во фраг­мен­те 2 Цар. 21:15-22 опи­са­ны 4 по­един­ка, в т. ч. сра­же­ние в Го­бе ме­ж­ду Ел­ха­на­ном и Го­лиа­фом Ге­фя­ни­ном, а так­же сра­же­ние ме­ж­ду не­ким рос­лым че­ло­ве­ком, имев­шим по 6 паль­цев на ру­ках и но­гах, и Ио­на­фа­ном, пле­мян­ни­ком Да­ви­да (сравни ха­рак­тер­ные чер­ты опи­са­ния двух вра­гов из­ра­иль­тян, кор­ре­ли­рую­щие с опи­са­ни­ем Голиафа в 1 Цар.). По­доб­ные кор­ре­ля­ции мо­гут быть как ре­зуль­та­том сю­жет­но­го со­вме­ще­ния или на­пла­сто­ва­ния в опи­са­нили сход­ных со­бы­тий, так и ошиб­кой пе­ре­пис­чи­ка, по­сколь­ку в 1 Пар. 20:5 про­ти­во­ре­чия нет: Ел­ха­нан, сын Иа­и­ра, по­ра­жа­ет Лах­мия, бра­та Го­лиа­фа Ге­фя­ни­на. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли по­ла­га­ют, что Ел­ха­нан - имя, дан­ное Да­ви­ду при ро­ж­де­нии и впо­след­ст­вии за­ме­нён­ное на имя Да­вид . В це­лом по­бе­да Да­ви­да над Голиафом ос­мыс­ли­ва­ет­ся в кон­тек­сте по­бе­ды ду­ха и ве­ры над гру­бой фи­зической си­лой и са­мо­уве­рен­но­стью.

Иллюстрации:

«Да­вид и Го­ли­аф». Кар­ти­на М. да Ка­ра­вад­жо. Пра­до (Мад­рид). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)