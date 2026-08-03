ГОЛЕНИЩЕВЫ-КУТУЗОВЫ

ГОЛЕНИЩЕВЫ-КУТУЗОВЫ - старинный русский дворянский и графский род, ветвь дворянского рода Кутузовых, ведших своё происхождение от выехавшего в 1263 году «из Прус» в Новгород «мужа честна» Гатуша (в кре­ще­нии Гав­рии­ла).

Ро­до­на­чаль­ник Го­ле­ни­ще­вых-Ку­ту­зо­вых - Ва­си­лий Анань­ич Го­ле­ни­ще Ку­ту­зов (? - не ра­нее 1476 года), нов­го­род­ский боя­рин Не­рев­ско­го кон­ца, с 1471 года по­сад­ник, сте­пен­ной по­сад­ник (август - но­ябрь 1475 года), 26.11.1475 года аре­сто­ван и от­прав­лен в Мо­ск­ву, а за­тем в Му­ром, где и умер «в ко­ло­дах». Двое из се­ми его сы­но­вей (Ва­си­лий Ва­силь­е­вич и Ти­мо­фей Ва­силь­е­вич) ста­ли ро­до­на­чаль­ни­ка­ми двух вет­вей ро­да Го­ле­ни­ще­вых-Ку­ту­зо­вых.

В.В. Го­ле­ни­щев-Ку­ту­зов имел шесть сы­но­вей, из ко­то­рых чет­ве­ро (Сте­пан Ва­силь­е­вич, Мат­вей Ва­силь­е­вич, Кон­стан­тин Ва­силь­е­вич Уса­той и Ва­си­лий Ва­силь­е­вич) ста­ли ро­до­на­чаль­ни­ка­ми ли­ний стар­шей вет­ви ро­да.

Сы­но­вья С.В. Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва (Се­мён Сте­па­но­вич и Ва­си­лий Сте­па­но­вич), в свою оче­редь, ос­но­ва­ли две ли­нии ро­да. Сын пер­во­го - Сте­пан Се­мё­но­вич (? - не ра­нее 1640), вое­во­да в Ба­лах­не (1608-1609 годы), объ­ез­жий го­ло­ва в Мо­ск­ве (1627), вое­во­да в Бо­ров­ске (1629), Ста­ри­це (1631-1634 годы), По­ше­хо­нье (1636-1637 годы). Его по­то­мок в 5-м по­ко­ле­нии - Па­вел Ва­силь­е­вич [12(23).6.1772-1(13).11.1843], генерал от кавалерии (1826), ко­ман­дир Ка­ва­лер­гард­ско­го пол­ка (1801-1803 годы), шеф Бе­ло­русского гу­сар­ско­го пол­ка (1803-1807 годы). Уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях под Бу­ха­ре­стом, Тур­ба­том, Жур­жей, в 1807 году во вре­мя оса­ды Из­маи­ла от­ра­зил вы­лаз­ку турецкого гар­ни­зо­на (ра­нен, на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), в 1807-1809 годах в от­став­ке по бо­лез­ни, генерал-адъ­ю­тант (1810), обер-по­ли­цей­мей­стер Санкт-Пе­тер­бур­га (1810-1811 годы). В хо­де Отечественной вой­ны 1812 года ра­нен в сра­же­нии при Ост­ров­но, в сен­тяб­ре сфор­ми­ро­вал Твер­ской-Ям­ской ка­за­чий полк, в хо­де за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов уча­ст­во­вал в Лют­цен­ском, Бау­цен­ском, Кульм­ском сра­же­ни­ях, Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года (на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость» с ал­ма­за­ми) и др., от­прав­лен в Санкт-Пе­тер­бург императором Алек­сан­дром I с из­вес­ти­ем о взя­тии Па­ри­жа, главный ди­рек­тор во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний и Цар­ско­сель­ско­го ли­цея (1823-1826 годы), член (1823-1832 годы), председатель(1832-1841 годы) Со­ве­та о во­енных учи­ли­щах. По­сле ги­бе­ли М.А. Ми­ло­ра­до­ви­ча - санкт-пе­тербургский во­енный генерал-гу­бер­на­тор (1825-1830 годы), член Государственного со­ве­та (1825/1826 годы) и след­ст­вен­ной ко­мис­сии по де­лу де­каб­ри­стов, член По­пе­чи­тель­но­го со­ве­та уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии (1830-1832 годы). 8(20).11.1832 года воз­ве­дён в граф­ское дос­то­ин­ст­во.

Его млад­ший сын - Ар­ка­дий Пав­ло­вич [1809-18(30). 5.1859], тайный советник (1853), статс-сек­ре­тарь (1858), ди­рек­тор Кан­це­ля­рии статс-сек­ре­та­риа­та Цар­ст­ва Поль­ско­го (1846-1850 годы), то­ва­рищ ми­ни­ст­ра-статс-сек­ре­та­ря Цар­ст­ва Поль­ско­го (1850-1859 годы), се­на­тор (1853), член Со­ве­та управ­ле­ния Цар­ст­ва Поль­ско­го (1858-1859 годы); пе­вец-ди­ле­тант, дружил с композитором М.И. Глин­кой .

Сын А.П. Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва - Ар­се­ний Ар­кадь­е­вич [26.5(7.6).1848-28.1(10.2).1913], обер-гоф­мей­стер (1912), член-корреспондент (1891), почетный член (1900) Пе­тербургской АН, кор­чев­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1877-1879 годы), то­ва­рищ управ­ляю­ще­го (1888-1889 годы) и управ­ляю­щий (1889-1893 годы) Дво­рян­ским зе­мель­ным и Кре­сть­ян­ским по­зе­мель­ным бан­ка­ми, сек­ре­тарь и заведующий Кан­це­ля­ри­ей императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны (1893-1913 годы). В 1905 году уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке но­во­го цен­зур­но­го ус­та­ва. Из­вест­ный по­эт, на­чал пе­ча­тать­ся в 1869 году, ав­тор ря­да сбор­ни­ков сти­хов, в 1914 года опуб­ли­ко­ва­но пол­ное со­б­ра­ние его со­чи­не­ний (тома 1-4), на его сти­хи М.П. Му­сорг­ский на­пи­сал во­каль­ные цик­лы «Без солн­ца», «Пес­ни и пля­ски смер­ти», бал­ла­ду «За­бы­тый».

Из­вест­ны так­же внук и внуч­ки Пав­ла Ва­силь­е­ви­ча: Алек­сандр Ва­силь­е­вич [19(31).3.1846-23.8(4.9).1897], гоф­мар­шал (1892), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов, в 1886-1892 годах со­сто­ял при германском им­пе­ра­то­ре, генерал-адъ­ю­тант (1896); Ма­рия Ва­силь­ев­на (1851-1915 годы) и Аг­лаи­да Ва­силь­ев­на (1853-1915 годы), за мно­го­лет­нюю служ­бу во фрей­ли­нах бы­ли по­жа­ло­ва­ны в ка­мер-фрей­ли­ны, а за­тем, во­пре­ки пра­ви­лам, в статс-да­мы (един­ст­вен­ный в российской ис­то­рии слу­чай по­жа­ло­ва­ния де­виц в статс-да­мы).

Сын А.В. Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва - Сер­гей Алек­сан­д­ро­вич [10(22). 7.1885-12.11.1950], гвар­дии по­ру­чик, пет­роградский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1914-1917 годы). В го­ды Гражданской вой­ны начальник Ял­тин­ско­го уезда (1918-1920 годы), с 1920 года в эмиг­ра­ции во Фран­ции, по­сле 1945 года - в США. Из его до­че­рей, на ко­то­рых пре­сек­лась граф­ская ли­ния ро­да Го­ле­ни­ще­вых-Ку­ту­зо­вых, наи­бо­лее из­вест­на Ма­рия Сер­ге­ев­на [7(20).11.1912-7.1.1968], в 1-м бра­ке (1935-1947 годы) бы­ла за­му­жем за кня­зем императорской кро­ви Д.А. Ро­ма­но­вым [2(15).8.1901-7.7.1980], с 1935 года но­си­ла ти­тул свет­лей­шей княгини Ро­ма­нов­ской-Ку­ту­зо­вой.

Из по­том­ков В.С. Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва наи­бо­лее из­вес­тен его пра­внук - Иван Боль­шой Фё­до­ро­вич (? - 1666), пат­ри­ар­ший столь­ник (1629), столь­ник (1635/1636 годы), вое­во­да в Ва­луй­ках (1648-1649 годы), Якут­ском ост­ро­ге на Ле­не (1660-1666 годы). Пра­пра­вну­ки В.С. Го­ленище­ва-Ку­ту­зо­ва (Иван Ива­но­вич и Юрий Ива­но­вич) ос­но­ва­ли ещё две ли­нии ро­да Го­ле­ни­ще­вых-Ку­ту­зо­вых Внук И.И. Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва - Ил­ла­ри­он (Ла­ри­он) Мат­вее­вич (1717-1784 годы), ин­же­нер-генерал-по­ру­чик, строи­тель Крон­штадт­ско­го ка­на­ла, а поз­же ав­тор про­ек­та Ека­те­ри­нин­ско­го ка­на­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1769-1774 годов, се­на­тор (1772-1774 годы), пер­вый пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва псков­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1777-1781 годы).

Сын по­след­не­го - М.И. Ку­ту­зов (Го­ле­ни­щев-Ку­ту­зов), воз­ве­дён­ный 29.10(10.11).1811 года в граф­ское дос­то­ин­ст­во, 29.7(10.8).1812 года - в кня­же­ское дос­то­ин­ст­во с ти­ту­лом свет­ло­сти, а 6(18).12.1812 года по­лу­чив­ший к ти­ту­лу почетное на­име­но­ва­ние «Смо­лен­ский». 8(20).12.1858 года вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным мне­ни­ем Государственного со­ве­та в пе­ре­да­че кня­же­ско­го ти­ту­ла и на­име­но­ва­ния «Смо­лен­ский» по­том­кам бы­ло от­ка­за­но, вы­со­чай­шим ука­зом от 7(19).5.1859 года фа­ми­лия Го­ле­ни­ще­в-Ку­ту­зо­в пе­ре­да­на вну­ку М.И. Ку­ту­зо­ва - Пав­лу Мат­вее­ви­чу Тол­сто­му (1800-1883 годы) с пра­вом пе­ре­да­чи по на­след­ст­ву в по­ряд­ке пер­во­род­ст­ва (по­след­ний но­си­тель со­еди­нён­ной фа­ми­лии умер без­дет­ным в 1980 году).

Вну­ки Ю.И. Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва: Иван Боль­шой Ти­мо­фе­евич (1721 - по­сле 1769), контр-ад­ми­рал (1769), в 1740-1760-х годах слу­жил на Балтийском фло­те, ка­пи­тан над Ре­вель­ским пор­том (1764-1769 годы); Иван Мень­шой Ти­мо­фее­вич (1729 - по­сле 1782), ка­пи­тан 1-го ран­га (1764), в 1750-е годы со­сто­ял в экс­пе­ди­ции по опи­са­нию Фин­ско­го залива и Бал­тий­ско­го моря, обер-штер-кригс-ко­мис­сар (1769-1771 годы), ве­ли­ко­луц­кий уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (с 1777 года). Пра­внук по­след­не­го - Иван Ти­мо­фее­вич (1839-1909 годы), ка­пи­тан, харь­ков­ский го­род­ской го­ло­ва (1897-1900 годы). Его сын - Дмит­рий Ива­но­вич [1(13).12.1885-25.4.1938], пуб­ли­цист (псевдоним Дм. Илим­ский), в 1910-х годах уча­ст­во­вал в сту­денческом ре­во­люционном дви­же­нии, осу­ж­дён и вы­слан в Си­бирь, за­ни­мал­ся во­про­са­ми коо­пе­ра­тив­но­го дви­же­ния, член прав­ле­ния Общества по­лит­ка­тор­жан и ссыль­но­по­се­лен­цев, член прав­ле­ния Московского народного бан­ка (1918-1919 годы), председатель прав­ле­ния Все­российского ко­опе­ра­тив­но­го бан­ка (1921-1924 годы), торг­пред СССР в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ита­лии (1925-1926 годы), председатель Все­со­юз­но­го общества иностранного ту­риз­ма «Ин­ту­рист» (1927-1931 годы), Дальк­рай­пла­на (1931-1934 годы). В 1934 году ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом Ус­су­рий­ской железной дороги, с конца 1938 года со­труд­ник, позд­нее - заведующий эко­но­мическим от­делом газеты «Из­вес­тия». Рас­стре­лян по де­лу «Мо­ск­ва-центр», по­смерт­но реа­би­ли­ти­ро­ван в 1957 году.

По­то­мок М.В. Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва в 7-м по­ко­ле­нии - И.Л. Го­ле­ни­щев-Ку­ту­зов. Его сы­но­вья: Па­вел Ива­но­вич [1(12).11.1767 - в ночь с 12(24) на 13(25).9.1829], тайный советник (1800), почетный член пе­тербургской АН (1811), ор­ди­на­рец Г.А. По­тём­ки­на (1783-1785 годы), уча­ст­ник Гог­ланд­ско­го сра­же­ния 1788 года, член Российской ака­де­мии (с 1803 года), ку­ра­тор (1798-1803 годы) и по­пе­чи­тель (1810-1816 годы) Московского университета, се­на­тор (1805-1821 годы); с 1780-х годов - вид­ный дея­тель российского ма­сон­ст­ва, ос­но­ва­тель (1803) ло­жи «Неп­тун»; по­эт и пе­ре­вод­чик, со­из­да­тель (с Д.И. Хво­сто­вым и Г.С. Сал­ты­ко­вым) журнала «Друг про­све­ще­ния» (1804-1806 годы), почетный член общества «Бе­се­да лю­би­те­лей рус­ско­го сло­ва» (1811); литературный про­тив­ник Н.М. Ка­рам­зи­на и его шко­лы, ав­тор сборника «Сти­хо­тво­ре­ния» (части 1-4, 1803-1810 годы), пе­ре­во­дов греческих по­этов - Пин­да­ра (1804), Сап­фо (1805), Ге­сио­да (1807) и др.; Лог­гин Ива­но­вич [13(24).1.1769-22.3(3.4).1846], генерал-лейтенант по Ад­ми­рал­тей­ст­ву (1801), почетный член Пе­тербургской АН (1827), в хо­де русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов уча­ст­во­вал в Гог­ланд­ском (1788), Ро­чен­сальм­ском (1789), Фрид­рихс­гам­ском (1790) и Вы­борг­ском (1790) морских сра­же­ни­ях. Фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил Морским ка­дет­ским кор­пу­сом (1793-1801 годы), в 1797-1798 годах воз­глав­лял экс­пе­ди­цию по опи­са­нию Бе­ло­го моря (в 1805 году за­кон­чил со­став­ле­ние Ат­ла­са Бе­ло­го мо­ря; опубликован в 1827 году), с 1801 года генерал-ка­зна­чей и член Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии, с 1804 года ру­ко­во­ди­тель Ка­зна­чей­ской экс­пе­ди­ции Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии, председатель Учё­но­го комитета Мор­ско­го министерства (1827-1846 годы). За­ни­мал­ся сис­те­ма­ти­за­ци­ей ма­те­риа­лов по ис­то­рии российского фло­та, пе­ре­во­дчик и пуб­ли­цист, пе­ре­вёл на русский язык со­чи­не­ния многих пу­те­ше­ст­вен­ни­ков, в т. ч. Дж. Ку­ка (части 1-6, 1796-1800 годы), Ж.Ф. Ла­пе­ру­за (ч. 1, 1800) и др. Член Российской ака­де­мии (1800), почетный член Воль­но­го общества лю­би­те­лей сло­вес­но­сти, на­ук и ху­до­жеств (1818). Ав­тор днев­ни­ков на французском языке (не­опубликованы, со­хра­ни­лись за 1806-1820, 1823-1828, 1831-1843 годы), хра­ня­щих­ся в РНБ.

Дочь П.И. Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва - Ев­до­кия (Ав­до­тья) Пав­лов­на [19(30).7.1795-26.7 (7.8).1863], по­этес­са, про­за­ик, пе­ре­во­д­чи­ца, с 1831 года бы­ла за­му­жем за Ф.Н. Глин­кой , за­ни­ма­лась бла­го­тво­рительной дея­тель­но­стью, со­стоя­ла по­пе­чи­тель­ни­цей Яуз­ско­го бла­го­тво­рительного общества в Мо­ск­ве и жен­ско­го училища в Ка­ши­не, в 1859 году пе­ре­ве­ла и из­да­ла кни­гу сти­хо­тво­ре­ний Ф. Шил­ле­ра, за что из­бра­на в том же го­ду почетный член Общества лю­би­те­лей российской сло­вес­но­сти при Московском университете.

Из по­том­ков Т.В. Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва из­вес­тен его внук - Ми­ха­ил Ива­но­вич (? - по­сле 1585 года), го­род­ни­чий По­лоц­ка (1571-1573 годы), уча­ст­ник по­хо­да 1577 года на Ко­лы­вань (ны­не Тал­лин), осад­ный вое­во­да в Ре­жи­це (1580-1582 годы), стре­лец­кий го­ло­ва в Хол­ме (1584-1585 годы). Три пра­вну­ка по­след­не­го (Ели­за­рий Алек­сан­д­ро­вич, Фё­дор Алек­сан­д­ро­вич и Уль­ян Алек­сан­д­ро­вич) ста­ли ро­до­на­чаль­ни­ка­ми трёх ли­ний млад­шей вет­ви ро­да. Из треть­ей ли­нии наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли по­то­мок У.А. Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва в 6-м по­ко­ле­нии - Ни­ко­лай Иль­ич [16(28).4.1875-29.12.1925], под­пол­ков­ник Отдельного кор­пу­са жан­дар­мов, в эмиг­ра­ции - пол­ков­ник та­мо­жен­ной служ­бы Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев, и его сын - Илья Ни­ко­лае­вич [12(25).4.1904-26.4.1969], фи­ло­лог, по­эт, пе­ре­во­дчик, рныйлитерату кри­тик, спе­циа­лист по ро­ман­ской и славянской фи­ло­ло­гии и срав­нительному ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нию. В 1920-1955 годах в эмиг­ра­ции, знал 16 язы­ков, по­лу­чил в Сор­бон­не учё­ную сте­пень доктора фи­ло­ло­гии (1933), при­ват-до­цент Бел­град­ско­го университета (1934-1938 годы). В 1938 году аре­сто­ван за «со­вет­скую про­па­ган­ду», ли­шён юго­славского под­дан­ст­ва и уво­лен с государственной служ­бы, в сентябре 1939 года вос­ста­нов­лен. В 1941 году, по­сле ок­ку­па­ции Юго­сла­вии германскими вой­ска­ми, взят в за­лож­ни­ки и по­са­жен в конц­ла­герь «Ба­ни­ца», од­на­ко позд­нее ос­во­бож­дён и уво­лен с государственной служ­бы. В 1944 году ушёл в пар­ти­за­ны , уча­ст­во­вал в бо­ях за Бел­град. В 1946 году при­нял советское под­дан­ст­во, ра­бо­тал в пре­зи­диу­ме Об­ще­сла­вян­ско­го коитемта. По­сле ухуд­ше­ния от­но­ше­ний СССР с Юго­сла­ви­ей был аре­сто­ван в 1947 году, в 1949-1953 годах на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в юго­славской тюрь­ме. С 1954 года ра­бо­тал в по­соль­ст­ве СССР в Бел­гра­де, в том же го­ду уе­хал в Венг­рию, в 1954-1955 годах профессор русского языка в Институте имени В.И. Ле­ни­на Бу­да­пешт­ско­го университета. В 1955 году вер­нул­ся в СССР, стар­ший на­учный со­труд­ник ИМЛИ АН СССР (с 1955 года), профессор фи­ло­ло­гического факультета МГУ имени М.В. Ло­мо­но­со­ва (1956-1958 годы), член ред­кол­ле­гии се­рии «Ли­те­ра­тур­ные па­мят­ни­ки». Ав­тор тру­дов «Италь­ян­ское Воз­ро­ж­де­ние и сла­вян­ские ли­те­ра­ту­ры XV-XVI веков» (1963), «Дан­те» (1967), «Твор­че­ст­во Дан­те и ми­ро­вая куль­ту­ра» (1971), «Сред­не­ве­ко­вая ла­тин­ская ли­те­ра­ту­ра Ита­лии» (1972), «Сла­вян­ские ли­те­ра­ту­ры» (1973), «Ро­ман­ские ли­те­ра­ту­ры» (1975) и др., сбор­ни­ков сти­хов, множества кри­тических ста­тей, под­го­то­вил к из­да­нию «Эпос серб­ско­го на­ро­да» (1963).

Род Го­ле­ни­ще­вых-Ку­ту­зо­вых за­пи­сан в дво­рян­ские ро­до­слов­ные кни­ги Ви­теб­ской (6-я часть), Мо­с­ков­ской (5-я), Нов­го­род­ской (6-я), Псков­ской (2-я, 3-я и 6-я), Санкт-Пе­тербургской (5-я), Тав­ри­че­ской (6-я), Твер­ской (2-я, 5-я и 6-я), Харь­ков­ской (2-я) и Яро­слав­ской (6-я) гу­бер­ний.

Иллюстрации:

Фото. А.А. Го­ле­ни­щев-Ку­ту­зов. Архив БРЭ;

П.В. Го­ле­ни­щев-Ку­ту­зов. Портрет работы мастерской Дж. Доу. 1819-1825 годы. Военная галерея Зимнего дворца. Эрмитаж (Санкт-Петербург). Архив БРЭ;

Герб ро­да гра­фов Го­ле­ни­ще­вых-Ку­ту­зо­вых. Архив БРЭ;

Герб дво­рян­ско­го ро­да Го­ле­ни­ще­вых-Ку­ту­зо­вых. Архив БРЭ;

П.И. Го­ле­ни­щев-Ку­ту­зов. Порт­рет ра­бо­ты не­из­ве­ст­но­го ху­дож­ни­ка. 1-я половина XIX века. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)