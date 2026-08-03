ГОЛЕНИЩЕВЫ-КУТУЗОВЫ
ГОЛЕНИЩЕВЫ-КУТУЗОВЫ - старинный русский дворянский и графский род, ветвь дворянского рода Кутузовых, ведших своё происхождение от выехавшего в 1263 году «из Прус» в Новгород «мужа честна» Гатуша (в крещении Гавриила).
Родоначальник Голенищевых-Кутузовых - Василий Ананьич Голенище Кутузов (? - не ранее 1476 года), новгородский боярин Неревского конца, с 1471 года посадник, степенной посадник (август - ноябрь 1475 года), 26.11.1475 года арестован и отправлен в Москву, а затем в Муром, где и умер «в колодах». Двое из семи его сыновей (Василий Васильевич и Тимофей Васильевич) стали родоначальниками двух ветвей рода Голенищевых-Кутузовых.
В.В. Голенищев-Кутузов имел шесть сыновей, из которых четверо (Степан Васильевич, Матвей Васильевич, Константин Васильевич Усатой и Василий Васильевич) стали родоначальниками линий старшей ветви рода.
Сыновья С.В. Голенищева-Кутузова (Семён Степанович и Василий Степанович), в свою очередь, основали две линии рода. Сын первого - Степан Семёнович (? - не ранее 1640), воевода в Балахне (1608-1609 годы), объезжий голова в Москве (1627), воевода в Боровске (1629), Старице (1631-1634 годы), Пошехонье (1636-1637 годы). Его потомок в 5-м поколении - Павел Васильевич [12(23).6.1772-1(13).11.1843], генерал от кавалерии (1826), командир Кавалергардского полка (1801-1803 годы), шеф Белорусского гусарского полка (1803-1807 годы). Участник русско-турецкой войны 1806-1812 годов, отличился в сражениях под Бухарестом, Турбатом, Журжей, в 1807 году во время осады Измаила отразил вылазку турецкого гарнизона (ранен, награждён орденом Святого Георгия 3-й степени), в 1807-1809 годах в отставке по болезни, генерал-адъютант (1810), обер-полицеймейстер Санкт-Петербурга (1810-1811 годы). В ходе Отечественной войны 1812 года ранен в сражении при Островно, в сентябре сформировал Тверской-Ямской казачий полк, в ходе заграничных походов российской армии 1813-1814 годов участвовал в Лютценском, Бауценском, Кульмском сражениях, Лейпцигском сражении 1813 года (награждён золотой саблей с надписью «За храбрость» с алмазами) и др., отправлен в Санкт-Петербург императором Александром I с известием о взятии Парижа, главный директор военно-учебных заведений и Царскосельского лицея (1823-1826 годы), член (1823-1832 годы), председатель(1832-1841 годы) Совета о военных училищах. После гибели М.А. Милорадовича - санкт-петербургский военный генерал-губернатор (1825-1830 годы), член Государственного совета (1825/1826 годы) и следственной комиссии по делу декабристов, член Попечительного совета учреждений императрицы Марии (1830-1832 годы). 8(20).11.1832 года возведён в графское достоинство.
Его младший сын - Аркадий Павлович [1809-18(30). 5.1859], тайный советник (1853), статс-секретарь (1858), директор Канцелярии статс-секретариата Царства Польского (1846-1850 годы), товарищ министра-статс-секретаря Царства Польского (1850-1859 годы), сенатор (1853), член Совета управления Царства Польского (1858-1859 годы); певец-дилетант, дружил с композитором М.И. Глинкой.
Сын А.П. Голенищева-Кутузова - Арсений Аркадьевич [26.5(7.6).1848-28.1(10.2).1913], обер-гофмейстер (1912), член-корреспондент (1891), почетный член (1900) Петербургской АН, корчевский уездный предводитель дворянства (1877-1879 годы), товарищ управляющего (1888-1889 годы) и управляющий (1889-1893 годы) Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками, секретарь и заведующий Канцелярией императрицы Марии Фёдоровны (1893-1913 годы). В 1905 году участвовал в разработке нового цензурного устава. Известный поэт, начал печататься в 1869 году, автор ряда сборников стихов, в 1914 года опубликовано полное собрание его сочинений (тома 1-4), на его стихи М.П. Мусоргский написал вокальные циклы «Без солнца», «Песни и пляски смерти», балладу «Забытый».
Известны также внук и внучки Павла Васильевича: Александр Васильевич [19(31).3.1846-23.8(4.9).1897], гофмаршал (1892), участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в 1886-1892 годах состоял при германском императоре, генерал-адъютант (1896); Мария Васильевна (1851-1915 годы) и Аглаида Васильевна (1853-1915 годы), за многолетнюю службу во фрейлинах были пожалованы в камер-фрейлины, а затем, вопреки правилам, в статс-дамы (единственный в российской истории случай пожалования девиц в статс-дамы).
Сын А.В. Голенищева-Кутузова - Сергей Александрович [10(22). 7.1885-12.11.1950], гвардии поручик, петроградский уездный предводитель дворянства (1914-1917 годы). В годы Гражданской войны начальник Ялтинского уезда (1918-1920 годы), с 1920 года в эмиграции во Франции, после 1945 года - в США. Из его дочерей, на которых пресеклась графская линия рода Голенищевых-Кутузовых, наиболее известна Мария Сергеевна [7(20).11.1912-7.1.1968], в 1-м браке (1935-1947 годы) была замужем за князем императорской крови Д.А. Романовым [2(15).8.1901-7.7.1980], с 1935 года носила титул светлейшей княгини Романовской-Кутузовой.
Из потомков В.С. Голенищева-Кутузова наиболее известен его правнук - Иван Большой Фёдорович (? - 1666), патриарший стольник (1629), стольник (1635/1636 годы), воевода в Валуйках (1648-1649 годы), Якутском остроге на Лене (1660-1666 годы). Праправнуки В.С. Голенищева-Кутузова (Иван Иванович и Юрий Иванович) основали ещё две линии рода Голенищевых-Кутузовых Внук И.И. Голенищева-Кутузова - Илларион (Ларион) Матвеевич (1717-1784 годы), инженер-генерал-поручик, строитель Кронштадтского канала, а позже автор проекта Екатерининского канала в Санкт-Петербурге, участник русско-турецкой войны 1769-1774 годов, сенатор (1772-1774 годы), первый предводитель дворянства псковского наместничества (1777-1781 годы).
Сын последнего - М.И. Кутузов (Голенищев-Кутузов), возведённый 29.10(10.11).1811 года в графское достоинство, 29.7(10.8).1812 года - в княжеское достоинство с титулом светлости, а 6(18).12.1812 года получивший к титулу почетное наименование «Смоленский». 8(20).12.1858 года высочайше утверждённым мнением Государственного совета в передаче княжеского титула и наименования «Смоленский» потомкам было отказано, высочайшим указом от 7(19).5.1859 года фамилия Голенищев-Кутузов передана внуку М.И. Кутузова - Павлу Матвеевичу Толстому (1800-1883 годы) с правом передачи по наследству в порядке первородства (последний носитель соединённой фамилии умер бездетным в 1980 году).
Внуки Ю.И. Голенищева-Кутузова: Иван Большой Тимофеевич (1721 - после 1769), контр-адмирал (1769), в 1740-1760-х годах служил на Балтийском флоте, капитан над Ревельским портом (1764-1769 годы); Иван Меньшой Тимофеевич (1729 - после 1782), капитан 1-го ранга (1764), в 1750-е годы состоял в экспедиции по описанию Финского залива и Балтийского моря, обер-штер-кригс-комиссар (1769-1771 годы), великолуцкий уездный предводитель дворянства (с 1777 года). Правнук последнего - Иван Тимофеевич (1839-1909 годы), капитан, харьковский городской голова (1897-1900 годы). Его сын - Дмитрий Иванович [1(13).12.1885-25.4.1938], публицист (псевдоним Дм. Илимский), в 1910-х годах участвовал в студенческом революционном движении, осуждён и выслан в Сибирь, занимался вопросами кооперативного движения, член правления Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, член правления Московского народного банка (1918-1919 годы), председатель правления Всероссийского кооперативного банка (1921-1924 годы), торгпред СССР в Великобритании и Италии (1925-1926 годы), председатель Всесоюзного общества иностранного туризма «Интурист» (1927-1931 годы), Далькрайплана (1931-1934 годы). В 1934 году руководил строительством Уссурийской железной дороги, с конца 1938 года сотрудник, позднее - заведующий экономическим отделом газеты «Известия». Расстрелян по делу «Москва-центр», посмертно реабилитирован в 1957 году.
Потомок М.В. Голенищева-Кутузова в 7-м поколении - И.Л. Голенищев-Кутузов. Его сыновья: Павел Иванович [1(12).11.1767 - в ночь с 12(24) на 13(25).9.1829], тайный советник (1800), почетный член петербургской АН (1811), ординарец Г.А. Потёмкина (1783-1785 годы), участник Гогландского сражения 1788 года, член Российской академии (с 1803 года), куратор (1798-1803 годы) и попечитель (1810-1816 годы) Московского университета, сенатор (1805-1821 годы); с 1780-х годов - видный деятель российского масонства, основатель (1803) ложи «Нептун»; поэт и переводчик, соиздатель (с Д.И. Хвостовым и Г.С. Салтыковым) журнала «Друг просвещения» (1804-1806 годы), почетный член общества «Беседа любителей русского слова» (1811); литературный противник Н.М. Карамзина и его школы, автор сборника «Стихотворения» (части 1-4, 1803-1810 годы), переводов греческих поэтов - Пиндара (1804), Сапфо (1805), Гесиода (1807) и др.; Логгин Иванович [13(24).1.1769-22.3(3.4).1846], генерал-лейтенант по Адмиралтейству (1801), почетный член Петербургской АН (1827), в ходе русско-шведской войны 1788-1790 годов участвовал в Гогландском (1788), Роченсальмском (1789), Фридрихсгамском (1790) и Выборгском (1790) морских сражениях. Фактически руководил Морским кадетским корпусом (1793-1801 годы), в 1797-1798 годах возглавлял экспедицию по описанию Белого моря (в 1805 году закончил составление Атласа Белого моря; опубликован в 1827 году), с 1801 года генерал-казначей и член Адмиралтейств-коллегии, с 1804 года руководитель Казначейской экспедиции Адмиралтейств-коллегии, председатель Учёного комитета Морского министерства (1827-1846 годы). Занимался систематизацией материалов по истории российского флота, переводчик и публицист, перевёл на русский язык сочинения многих путешественников, в т. ч. Дж. Кука (части 1-6, 1796-1800 годы), Ж.Ф. Лаперуза (ч. 1, 1800) и др. Член Российской академии (1800), почетный член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (1818). Автор дневников на французском языке (неопубликованы, сохранились за 1806-1820, 1823-1828, 1831-1843 годы), хранящихся в РНБ.
Дочь П.И. Голенищева-Кутузова - Евдокия (Авдотья) Павловна [19(30).7.1795-26.7 (7.8).1863], поэтесса, прозаик, переводчица, с 1831 года была замужем за Ф.Н. Глинкой, занималась благотворительной деятельностью, состояла попечительницей Яузского благотворительного общества в Москве и женского училища в Кашине, в 1859 году перевела и издала книгу стихотворений Ф. Шиллера, за что избрана в том же году почетный член Общества любителей российской словесности при Московском университете.
Из потомков Т.В. Голенищева-Кутузова известен его внук - Михаил Иванович (? - после 1585 года), городничий Полоцка (1571-1573 годы), участник похода 1577 года на Колывань (ныне Таллин), осадный воевода в Режице (1580-1582 годы), стрелецкий голова в Холме (1584-1585 годы). Три правнука последнего (Елизарий Александрович, Фёдор Александрович и Ульян Александрович) стали родоначальниками трёх линий младшей ветви рода. Из третьей линии наибольшую известность получили потомок У.А. Голенищева-Кутузова в 6-м поколении - Николай Ильич [16(28).4.1875-29.12.1925], подполковник Отдельного корпуса жандармов, в эмиграции - полковник таможенной службы Королевства сербов, хорватов и словенцев, и его сын - Илья Николаевич [12(25).4.1904-26.4.1969], филолог, поэт, переводчик, рныйлитерату критик, специалист по романской и славянской филологии и сравнительному литературоведению. В 1920-1955 годах в эмиграции, знал 16 языков, получил в Сорбонне учёную степень доктора филологии (1933), приват-доцент Белградского университета (1934-1938 годы). В 1938 году арестован за «советскую пропаганду», лишён югославского подданства и уволен с государственной службы, в сентябре 1939 года восстановлен. В 1941 году, после оккупации Югославии германскими войсками, взят в заложники и посажен в концлагерь «Баница», однако позднее освобождён и уволен с государственной службы. В 1944 году ушёл в партизаны, участвовал в боях за Белград. В 1946 году принял советское подданство, работал в президиуме Общеславянского коитемта. После ухудшения отношений СССР с Югославией был арестован в 1947 году, в 1949-1953 годах находился в заключении в югославской тюрьме. С 1954 года работал в посольстве СССР в Белграде, в том же году уехал в Венгрию, в 1954-1955 годах профессор русского языка в Институте имени В.И. Ленина Будапештского университета. В 1955 году вернулся в СССР, старший научный сотрудник ИМЛИ АН СССР (с 1955 года), профессор филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (1956-1958 годы), член редколлегии серии «Литературные памятники». Автор трудов «Итальянское Возрождение и славянские литературы XV-XVI веков» (1963), «Данте» (1967), «Творчество Данте и мировая культура» (1971), «Средневековая латинская литература Италии» (1972), «Славянские литературы» (1973), «Романские литературы» (1975) и др., сборников стихов, множества критических статей, подготовил к изданию «Эпос сербского народа» (1963).
Род Голенищевых-Кутузовых записан в дворянские родословные книги Витебской (6-я часть), Московской (5-я), Новгородской (6-я), Псковской (2-я, 3-я и 6-я), Санкт-Петербургской (5-я), Таврической (6-я), Тверской (2-я, 5-я и 6-я), Харьковской (2-я) и Ярославской (6-я) губерний.
Иллюстрации:
Фото. А.А. Голенищев-Кутузов. Архив БРЭ;
П.В. Голенищев-Кутузов. Портрет работы мастерской Дж. Доу. 1819-1825 годы. Военная галерея Зимнего дворца. Эрмитаж (Санкт-Петербург). Архив БРЭ;
Герб рода графов Голенищевых-Кутузовых. Архив БРЭ;
Герб дворянского рода Голенищевых-Кутузовых. Архив БРЭ;
П.И. Голенищев-Кутузов. Портрет работы неизвестного художника. 1-я половина XIX века. Архив БРЭ.