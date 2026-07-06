ГОЛЕНИЩЕВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ

Первый профессиональный русский египтолог и востоковед. Занимался также изучением ассирийских, хеттских, урартских и сабейских древностей.

Родился в семье состоятельного купца, получил прекрасное домашнее образование. С юности Голенищев страстно увлекся египтологией и собиранием египетских древностей. В 1870 году окончил Санкт-Петербургский университет и был принят сверх штата в Эрмитаж как лучший в стране египтолог; в 1886 году стал хранителем египетских древностей музея; разобрал 2 самых многочисленных фонда, египетского и ассирийского, составил и опубликовал их каталоги. С 1887 года состоял действительным членом и сотрудником Отделения восточной археологии при Русском археологическом обществе. Голенищеву принадлежит более 50 монографий и статей по древнеегипетскому языку, литературе и искусству Древнего Египта. Им заложены основы изучения истории, культуры, религии, языка и искусства Древнего Египта в России.

В исследованиях Голенищев дал яркие, образные картины религиозных и магических представлений древних египтян, отметил тесную связь древнеегипетской религии с политической жизнью, искусством и культурой. Голенищев был одним из тех ученых, благодаря которым в русской науке выработался взгляд на постепенное развитие религиозных представлений и становление культа единого универсального божества.

Голенищев владел 13 иностранными языками, в т. ч. древнеегипетским; активно изучал эпиграфические первоисточники; в области папирологии и филологии он сделал множество открытий, в т. ч. им найдены, переведены и опубликованы (1906-1913 годы) в настоящее время широко известные папирусы Эрмитажа («Рассказ потерпевшего кораблекрушение» эпохи Среднего царства; «Пророчество Нефертити »; «Поучение гераклеопольского царя своему сыну» и др.). Папирусы публиковались с привлечением специально собранных Голенищевым списков и вариантов. Основные филологические сочинения Голенищева остались неизданными («Некоторые замечания об египетском синтаксисе»; 2-й том Сводного каталога Каирского музея «Иератические папирусы» (1-й том опубликован в 1927 году); 5 томов «Заметок о египетском синтаксисе»). Работы Голенищева выходили в Париже, Каире, Берлине, Лейпциге и России (Записки Восточного отделения Русского археологического общества, Известия Российского археологического общества).

Первое путешествие на Восток Голенищев предпринял в 1879 году (долина Нила и прилегающие территории). Он производил археологические исследования в Египте (1884-1885 годы, Вади-Хаммамат; 1888-1889 годы, Телль-эль-Масхута) по своей инициативе и на личные средства. Смог проверить копии ранее известных текстов, издав поправки к публикациям К.Р. Лепсиуса и др.; им были введены в оборот и интерпретированы эпиграфические памятники Вади-Хаммамат. Голенищев совершил ряд открытий в области древнеегипетского искусства, одним из первых поднял проблему его стиля, пришел к верным выводам о хронологии памятников (датировал танисских сфинксов эпохой Среднего царства по иконографии скульптурных портретов Аменемхета III и указал на египетский тип их лиц). В 1891 году Голенищев издал т. н. каппадокийские таблички - документы, найденные в Малой Азии (ассирийская торговая колония Каниш). Его заслуга заключается в том, что он верно определил язык, скрывавшийся под еще не расшифрованной староассирийской клинописью, как один из диалектов аккадского.

Во время путешествий в основном в 80-90-х годах Голенищев на личные средства собрал большую коллекцию египетского искусства и письменности (свыше 6 тысяч), организовал 60 археологических и эпиграфических экспедиций. Его собрание в конце XIX века было одним из лучших в мире по систематичности подбора и полноте и включало уникальные памятники: т. н. Московский математический папирус, описание путешествия Унуамона (Унамуна) в Финикию, Файюмские портреты, к которым во многом восходит искусство христианской иконописи. Значительную часть коллекции составляли коптские памятники христианского населения Египта. Они стали основой для изучения коптских древностей в Москве.

Описание коллекции Голенищев не опубликовал, т. к. крах Среднеуральского золотопромышленного акционерного общества подорвал благосостояние рода Голенищевых и коллекцию пришлось продать. После колебаний Государственная дума одобрила «Закон о приобретении в государственную собственность коллекции египетских древностей статского советника В.С. Голенищева» (10 мая 1909 года). Коллекция, принадлежавшая Голенищеву, стала ядром собрания древностей Московского музея изящных искусств имени Александра III (в настоящее время ГМИИ имени А.С. Пушкина), особенно египетская коллекция, для которой был выстроен специальный зал.

Вынужденно отказавшись от коллекции, Голенищев не захотел оставаться в России и с 1910 года жил в Ницце, с 1915 года - в Каире и Луксоре. После 1917 года дела Голенищева, так и не получившего всех денег за коллекцию, пошатнулись, и он принял пост профессора в Каирском университете (1917-1947 годы), заложив в нем основы академического изучения египтологии. Одновременно он преподавал в Археологической школе в Мунире и заведовал Отделом египтологии университета Фуада I в Заафаране, продолжая работу над изучением и изданием памятников Египетского музея (в частности, египетских иератических папирусов).

Библиотека Голенищева осталась в России (в Государственном Эрмитаже ), архив же поступил в Высшую образовательную школу в Париже, где основан «Центр Владимира Голенищева».