Голенищев-Кутузов, Павел Васильевич

Голени`щев-Куту`зов, Павел Васильевич (12[23].06.1772 — 05[17].11.1843, Санкт-Петербург ) — граф (1832), российский военный и государственный деятель. Из дворян. Службу начал в 1782 вахмистром в лейб-гвардии Конном полку. С 1783 камер-паж императрицы Екатерины II; с 1796 флигель-адъютант императора Павла I. Полковник (1798); генерал-майор (1800) с определением в лейб-гвардии Гусарский полк . Командир Кавалергардского полка (с 1801), шеф вновь сформированного Белорусского гусарского полка (с 1803). В 1806—1807 отличился с полком в боях против турок, был дважды ранен во время осады Измаила. В 1807—1809 в отставке по болезни. С 1810 санкт-петербургский обер-полицмейстер. Генерал-адъютант (1810). В 1812 сопровождал императора Александра I в поездке в Вильно (ныне Вильнюс, Литва), с началом военных действий оставлен при штабе 1-й Западной армии. В сентябре 1812 сформировал Тверской-ямской казачий полк , после пленения французами генерала Ф. Ф. Винцингероде командовал его «летучим» отрядом, участвовал в преследовании отступавшего неприятеля. В кампаниях 1813—1814 находился при Александре I. Генерал-лейтенант (1813). Участвовал в сражениях при Лютцене, Баутцене, Дрездене, Кульме, Бриенн-ле-Шато, Фер-Шампенуазе, при взятии Парижа, после чего отправлен императором в Петербург с известием о занятии французской столицы. В 1815 состоял при императоре во время Венского конгресса. В 1816—1817 сопровождал великого князя Николая Павловича (будущий император Николай I) в путешествии по России и за границу. С 1823 — главный директор Пажеского, 1-го и 2-го кадетских корпусов, Дворянского полка, Императорского военно-сиротского дома, Смоленского кадетского корпуса. С декабря 1825 (после гибели графа М. А. Милорадовича) — санкт-петербургский генерал-губернатор . Член Государственного совета (с 1825), входил в состав Следственной комиссии по делу декабристов. Генерал от кавалерии (1826). Лит.: Николай Михайлович, великий князь . Генерал-адъютанты Александра I. СПб., 1914.