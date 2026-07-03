ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ МИХАИЛ ИЛЛАРИОНОВИЧ

Российский полководец.

Начало военной карьеры

Сын генерал-поручика. С июля 1759 года учился в Артиллерийской и инженерной дворянской школе, где преподавал его отец. В том же году получил чин кондуктора 1-го класса с назначением жалованья. Окончив школу в феврале 1761 года, оставлен при ней в качестве преподавателя математики. Инженер-прапорщик. В то же году стал флигель-адъютантом ревельского генерал-губернатора герцога Петера Августа Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекского. Управлял канцелярией герцога. С 1762 года – капитан, командир роты Астраханского пехотного полка под командованием А. Суворова . С 1764 года, находясь в распоряжении командующего русскими войсками в Польше И. Веймарна, воевал против конфедератов .

Русско-турецкая война 1768-1774 годов

В 1767 году участвовал в обеспечении работы Уложенной комиссии. С 1770 года участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 годов . Принимал участие в битвах при Рябой Могиле (17 июня 1770 года), Ларге (7 июля 1770 года) и Кагуле (21 июля 1770 года). Премьер-майор, обер-квартирмейстер корпуса. За успешный бой в Попештах произведен в подполковники в декабре 1771 года. С 1772 года – во 2-й армии В. Долгорукова . Командовал гренадерским батальоном при отбитии турецкого десанта в районе Алушты 24 июля 1774 года. Был тяжело ранен. У Кутузова был поврежден правый глаз. Награжден военным орденом Св. Георгия 4-го класса. Два года лечился в Австрии. В 1776 году вступил в масонскую ложу. С 1777 года – полковник, командир Луганского пикинерского полка в Азове. Женат с 1778 года на Екатерине Ильиничне, урожденной Бибиковой, сестре А. Бибикова . Кутузовы имели пятерых дочерей и умершего в младенчестве сына.

Русско-турецкая война 1787-1791­ годов

С 1783 года в чине бригадира командовал Мариупольским легкоконным полком в Крыму. Подавил восстание татар. С 1784 года – генерал-майор. С 1785 года – командир Бугского егерского корпуса. 1 октября 1787 года участвовал под командованием Суворова в битве на Кинбурнской косе. В 1788 году участвовал в осаде Очакова . Снова тяжело ранен в голову. В 1789 году, командуя корпусом, 23 сентября 1789 года взял Аккерман и 3 ноября 1789 года – Бендеры. Командовал колонной при штурме Измаила 11 декабря 1790 года. Суворов считал, что Кутузов – «хитрый» военачальник. Произведен в генерал-поручики, награжден орденом св. Георгия 3-й степени. Стал комендантом Измаила. 4 июня 1791 года нанес туркам поражение при Бабадаге. Под командованием Н. Репнина участвовал в Мачинском сражении 28 июня 1791 года. Награжден орденом св. Георгия 2-й степени.

В 1792 году командовал корпусом во время русско-польской войны 1792 года. В 1793 году - чрезвычайный посол в Османской империи .

Был приближен к Екатерине II и ее фавориту П. Зубову . Считался опытным человеком в интригах. С 1795 года - командующий войск, крепостей и флотилии в российской части Финляндии, генерал-губернатор Казанский и Вятский и директор Императорского сухопутного шляхетского кадетского корпуса, где преподавал.

Был приближен также к Павлу I . С 1798 года – генерал от инфантерии. 27 сентября 1799 года назначен командующим экспедиционным корпусом в Нидерландах, но был отозван в Россию. Литовский генерал-губернатор в 1799-1801 годах. Награждён орденом св. Иоанна Иерусалимского и орденом Андрея Первозванного. В 1801-1802 годах - военный губернатор Санкт-Петербургский и Выборгский и управляющим гражданской частью этих губерний. В 1802 году попал в опалу к Александру I . Жил в имении в Горошках (ныне Хорошов) под Житомиром. Числился шефом Псковского мушкетерского полка.

Война третьей коалиции

Назначен командующим российской армией, которая в августе 1805 года вошла в Австрию, чтобы противостоять армии Наполеона I. После разгрома австрийской армии К. Мака под Ульмом 16-19 октября 1805 года. Кутузов начал отвод войск от Браунау к Оломоуцу, чтобы не быть разбитым превосходящими силами противника. Пройдя 425 км и нанеся поражение французам под Амштеттеном 24 октября (5 ноября )1805 года и Кремсом 30 октября (11 ноября) 1805 года, армия под командованием Кутузова соединилась с австрийскими войсками. Выступал за дальнейший отход, но императоры Александр I и Франц II настояли на генеральном сражении. 20 ноября (2 декабря) 1805 года австро-российские войска были разгромлены Наполеоном под Аустерлицем . Кутузов был ранен в щеку. Хотя Александр I негласно возлагал ответственность за поражение на Кутузова, в феврале 1806 года наградил генерала орденом Св. Владимира 1-й степени.

Русско-турецкая война 1806-1812 годов

В 1806-1809 годах – Киевский военный губернатор. В 1809 году командовал корпусом в составе Дунайской армии под командованием А. Прозоровского , разошелся с ним во взглядах на ведение русско-турецкой войны 1806-1812 годов и назначен Литовским генерал-губернатором.

В 1811 году назначен командующим Дунайской армии, которую принял в апреле. В ночь на 19 июня 1811 года Кутузов переправился на правый берег Дуная с 15 тысяч солдат. Под Рущуком Кутузов был 22 июня 1811 года атакован превосходящими силами противника (около 60 тыс.) под командованием великого визиря Ахмет-паши. Османская конница прорвала левый фланг российских войск. Однако вылазка из Рущука и сильный удар российской кавалерии привел к разгрому турок. Бегство турецкой кавалерии привело к панике в османском войске. Российские войска потеряли около 500, а турки — 5000 солдат. Отступив, Ахмет-паша создал укрепленный лагерь. Кутузов не решился его штурмовать, взорвал укрепления Рущука и отступил на левый берег Дуная к Журже. 28 августа 1811 года Ахмет-паша переправился через Дунай с 36 тыс. солдат у озера Голя и отбил российские контратаки. Кутузов, расположившийся у Слободзеи, решил разбить противника на обоих берегах Дуная, чтобы не дать Ахмет-паше отступить. 2 октября 1811 года через Дунай было переправлено более 7 тыс. солдат под командованием генерала Е. Маркова, которые атаковали оставшийся в тылу османский лагерь. Не ожидавшие удара османские войска были полностью разгромлены.

Ахмет-паша был атакован и с фронта, и в ночь на 3 октября 1811 года бежал в Рущук на правый берег, а остатки его армии остались блокированными на левом. Османский лагерь голодал. 23 ноября 1811 года Ахмет-паша подписал капитуляцию – в плен попало 12 тыс. османских солдат.

29 октября 1811 года Кутузов был возведен в графское достоинство. 16 мая 1812 года он заключил Бухарестский мир 1812 года с Османской империей, по которому Россия получила Бессарабию.

Отечественная война 1812 года

С началом Отечественной войны 1812 года Кутузов был избран начальником Петербургского, а затем Московского ополчения. 29 июля 1812 года возведён, с нисходящим его потомством, в княжеское Российской империи достоинство, с титулом светлости.

После Смоленского сражения 1812 года 8 августа 1812 года Кутузов был назначен главнокомандующим всеми армиями и ополчениями. 17 августа 1812 года в селе Царево-Займище Кутузов принял армию под свое командование от М. Барклая-де-Толли . По своему обыкновению Кутузов считал необходимым отступать, пока не возникнут условия для перехода в контрнаступление. Отступление было выгодно российской стороне: по мере продвижения вглубь России армия Наполеона I сокращалась, так как необходимо было оставлять гарнизоны и обеспечивать поход с флангов. Российская армия получала подкрепления. По политическим и моральным соображениям Кутузов не мог оставить без боя Москву и решился дать на ее подступах сражение, которое для него было скорее пробой сил, в то время как Наполеон ставил задачу разгромить противника. 25-26 августа 1812 года произошло Бородинское сражение 1812 года . Армия Наполеона потеряла более 34 тыс. из 135 тыс., а российская армия – более 45 тыс. из 123 тыс. Российские укрепления были заняты противником, но российская армия не была разгромлена, и Наполеон не решил свою задачу. Кутузов принял решение не продолжать сражение и отвел войска от Бородино. 30 августа 1812 года он был произведен в генерал-фельдмаршалы. После совещания в Филях 1 сентября 1812 года Кутузов решил «пожертвованием Москвы спасти армию». Оставив Москву и совершив Тарутинский маневр, Кутузов расположил армию южнее Москвы, прикрывая хлебные южные губернии и в то же время исключив возможность наступления Наполеона на Петербург.

Надежды Наполеона на заключение почетного мира с Россией не оправдались. 7(19) октября 1812 года он начал отход из Москвы, надеясь прорваться в южные губернии, пополнив свои запасы продовольствия и военного снаряжения. 12 октября 1812 года в Малоярославецком сражении 1812 года армия Наполеона была остановлена войсками Кутузова, и французы и их союзники были вынуждены отступать по уже разоренной ими Смоленской дороге.

Кутузов перешел в стратегическое контрнаступление. Армия Наполеона преследовалась российскими войсками с флангов и не могла уклониться далеко от Смоленской дороги. «Великая армия» Наполеона несла потери от голода и беспрестанных нападений казаков и партизан, а затем и от обморожений. Солдаты разбегались. Действуя не торопясь, Кутузов позволял своим войскам надолго останавливаться на отдых. Наполеон прорвался на запад в бою у Красного 3-6 ноября 1812 года, сумел оторваться от основной армии Кутузова, но при Березине был настигнут армиями П. Чичагова и П. Витгенштейна и 26-29 ноября 1812 года полностью разгромлен.

Кутузов был награжден орденом св. Георгия 1-й степени. 6 декабря 1812 года Кутузову было пожаловано наименование «Смоленский».

В январе 1813 года российская армия вышла к западной границе России. Начался Заграничный поход русской армии 1813-1814 годов . В апреле 1813 года российские войска дошли до Эльбы. Но Кутузов не считал нужным активно преследовать Наполеона и говорил: «Наполеон для России не опасен, нужно оставить его для англичан».

Смерть

5 апреля 1813 года Кутузов простудился и 16 апреля 1813 года скончался в Бунцлау в Пруссии. После смерти его тело было забальзамировано и отправлено в Санкт-Петербург. Кутузов был похоронен в Казанском соборе 18 июня 1813 года.