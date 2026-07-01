Голенищев-Кутузов, Иван Логгинович

Голени`щев-Куту`зов, Иван Логгинович (31.08[11.09].1729, с. Шейно, Новгородской губ. — 12[24].04.1802, Санкт-Петербург) — российский военно-морской деятель, писатель. Из дворян. С 1742 обучался в Сухопутном шляхетском корпусе, с 1743 — в Морском кадетском корпусе. В 1744—1750 находился в кампаниях на Балтийском море, занимался гидрографическими съемками. В 1753—1754 совершил переход из Кронштадта в Архангельск и обратно. Адъютант адмирала З. Д. Мишукова (1757—1760). Директор (1762—1788), главный директор Морского кадетского корпуса (с 1788 до конца жизни). При нем в Корпусе преподавали известные ученые, были составлены научно обоснованные программы обучения, создана научная библиотека и обсерватория. В типографии Корпуса публиковались переводы произведений ино-странных писателей, драматургов, философов. За многолетнее заведование учебным заведением получил прозвище «отца всех русских моряков». В 1764 назначен генерал-интендантом флота, членом Адмиралтейств-коллегии и наставником по морской части великого князя Павла Петровича (будущий император Павел I). В 1767—1769 принимал участие в деятельности Уложенной комиссии. Генерал-казначей флота (1772—1792); вице-адмирал (1775), адмирал (1782). Командующий гребным флотом (1792—1797). Вице-президент (1797—1798), президент Адмиралтейств-коллегии (1798—1802). Г.-К. переводил с французского языка философские произведения и литературу по военно-морскому делу. Был составителем первого отечественного справочника по военно-морской истории — «Собрание списков, содержащее имена всех служивших в российском флоте с начала оного флагманов, обер-сарваеров и корабельных мастеров» (1764). Был членом Академии художеств, Вольного экономического общества и Российской академии. Лит.: Веселаго Ф. Ф. Очерки истории Морского кадетского корпуса. СПб., 1852; Общий морской список. Ч. 2. СПб., 1885.