ГОЛЕМИНОВ МАРИН

ГОЛЕМИНОВ МАРИН - болгарский композитор, дирижёр, музыковед, член Болгарской АН (1989).

В 1931 году окон­чил Ака­де­мию му­зы­ки в Со­фии по клас­сам скрип­ки (уче­ник Т. Тор­ча­но­ва) и тео­рии му­зы­ки (уче­ник Д. Хри­сто­ва и Н. Ата­на­со­ва). В 1934 году окон­чил па­риж­скую «Схо­ла кан­то­рум», брал уро­ки ком­по­зи­ции у В. д’Эн­ди, в 1938-1939 годах ста­жи­ро­вал­ся у Й. Ха­са (ком­по­зи­ция) и К. Эрен­бер­га (ди­ри­жи­ро­ва­ние) в Мюн­хе­не. С 1943 года ди­ри­жёр Ака­де­мического сим­фо­нического ор­ке­ст­ра, с ко­то­рым га­ст­ро­ли­ро­вал во многих стра­нах, в т. ч. в СССР. С 1939 года пре­по­да­вал ор­ке­ст­ров­ку и ком­по­зи­цию в Ака­де­мии му­зы­ки в Со­фии (с 1947 года профессор, в 1954-1956 годах рек­тор). В 1965-1967 годах ди­рек­тор Со­фий­ской народной опе­ры.

Из­вест­ность ком­по­зи­то­ру при­нёс ба­лет «Не­сти­нар­ка» (сам Големинов оп­ре­де­лял жанр как «тан­це­валь­ная дра­ма»; 1942, Со­фия), ос­но­ван­ный на фольк­лор­ном ма­те­риа­ле. В сим­фо­нической му­зы­ке тя­го­тел к про­грамм­но­сти им­прес­сио­ни­ст­ско­го ха­рак­те­ра, боль­шое вни­ма­ние уде­лял кра­соч­ной ор­ке­ст­ров­ке («Риль­ские ко­ло­ко­ла», 1930; «Ночь», 1933). Ори­ги­наль­ны­ми ме­ло­дия­ми и гар­мо­ни­че­ски­ми на­ход­ка­ми вы­де­ля­ет­ся Кон­церт для струн­но­го ор­ке­ст­ра (1963). Ав­тор 4 опер, в т. ч. «Ивай­ло» (по И. Ва­зо­ву, 1959), «За­ха­рий Зо­граф» (1973); опе­рет­ты «Зо­ло­тая пти­ца» (1961; все - Со­фия), 4 сим­фо­ний, 9 струн­ных квар­те­тов.