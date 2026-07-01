ГОЛЕМИНОВ МАРИН
ГОЛЕМИНОВ МАРИН - болгарский композитор, дирижёр, музыковед, член Болгарской АН (1989).
В 1931 году окончил Академию музыки в Софии по классам скрипки (ученик Т. Торчанова) и теории музыки (ученик Д. Христова и Н. Атанасова). В 1934 году окончил парижскую «Схола канторум», брал уроки композиции у В. д’Энди, в 1938-1939 годах стажировался у Й. Хаса (композиция) и К. Эренберга (дирижирование) в Мюнхене. С 1943 года дирижёр Академического симфонического оркестра, с которым гастролировал во многих странах, в т. ч. в СССР. С 1939 года преподавал оркестровку и композицию в Академии музыки в Софии (с 1947 года профессор, в 1954-1956 годах ректор). В 1965-1967 годах директор Софийской народной оперы.
Известность композитору принёс балет «Нестинарка» (сам Големинов определял жанр как «танцевальная драма»; 1942, София), основанный на фольклорном материале. В симфонической музыке тяготел к программности импрессионистского характера, большое внимание уделял красочной оркестровке («Рильские колокола», 1930; «Ночь», 1933). Оригинальными мелодиями и гармоническими находками выделяется Концерт для струнного оркестра (1963). Автор 4 опер, в т. ч. «Ивайло» (по И. Вазову, 1959), «Захарий Зограф» (1973); оперетты «Золотая птица» (1961; все - София), 4 симфоний, 9 струнных квартетов.