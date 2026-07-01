ГОЛДУОТЕР БАРРИ МОРРИС

ГОЛДУОТЕР БАРРИ МОРРИС - американский политический деятель, один из лидеров и идеологов консервативного крыла Республиканской партии США.

Из се­мьи биз­нес­ме­на. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны слу­жил в во­енной авиа­ции. С 1949 года за­ни­мал­ся по­ли­тической дея­тель­но­стью. В 1953-1964, 1969-1987 годах се­на­тор от шта­та Ари­зо­на. По­лу­чил из­вест­ность в эпо­ху мак­кар­тиз­ма свои­ми вы­сту­п­ле­ния­ми по по­во­ду «со­вет­ской уг­ро­зы»; в по­сле­дую­щие го­ды тре­бо­вал от пра­ви­тель­ст­ва США про­ве­де­ния жё­ст­ко­го кур­са в от­но­ше­нии СССР и других со­циа­ли­стических стран. Вы­дви­нут кан­ди­да­том от рес­пуб­ли­кан­цев на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1964 года. Вёл пред­вы­бор­ную кам­па­нию под ло­зун­гом «Экс­тре­мизм в за­щи­ту сво­бо­ды не есть зло!», при­зы­вал к уси­ле­нию кон­фрон­та­ции со стра­на­ми со­циа­ли­стического ла­ге­ря (в ча­ст­но­сти, пред­ла­гал при­ме­нить атом­ное ору­жие про­тив Северного Вьет­на­ма), тре­бо­вал про­ве­де­ния по­ли­ти­ки ра­со­вой сег­ре­га­ции и от­ме­ны За­ко­на о гражданских пра­вах 1964 года. Про­иг­рал пре­зи­дент­ские вы­бо­ры Л. Джон­со­ну (1964).

Дея­тель­ность Голдуотера спо­соб­ст­во­ва­ла уси­ле­нию кон­сер­ва­тив­ных тен­ден­ций в по­ли­ти­ке Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии. В ус­ло­ви­ях об­ще­го по­во­ро­та рес­пуб­ли­кан­цев впра­во в 1980-х годах Голдуотер за­нял бо­лее уме­рен­ные по­зи­ции. Это вы­ра­зи­лось в его вы­сту­п­ле­ни­ях в за­щи­ту прав жен­щин, про­тив уси­ле­ния влия­ния ре­лигиозного фун­да­мен­та­лиз­ма на по­ли­ти­ку Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии.