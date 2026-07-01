ГОЛДУОТЕР БАРРИ МОРРИС
ГОЛДУОТЕР БАРРИ МОРРИС - американский политический деятель, один из лидеров и идеологов консервативного крыла Республиканской партии США.
Из семьи бизнесмена. В годы Второй мировой войны служил в военной авиации. С 1949 года занимался политической деятельностью. В 1953-1964, 1969-1987 годах сенатор от штата Аризона. Получил известность в эпоху маккартизма своими выступлениями по поводу «советской угрозы»; в последующие годы требовал от правительства США проведения жёсткого курса в отношении СССР и других социалистических стран. Выдвинут кандидатом от республиканцев на президентских выборах 1964 года. Вёл предвыборную кампанию под лозунгом «Экстремизм в защиту свободы не есть зло!», призывал к усилению конфронтации со странами социалистического лагеря (в частности, предлагал применить атомное оружие против Северного Вьетнама), требовал проведения политики расовой сегрегации и отмены Закона о гражданских правах 1964 года. Проиграл президентские выборы Л. Джонсону (1964).
Деятельность Голдуотера способствовала усилению консервативных тенденций в политике Республиканской партии. В условиях общего поворота республиканцев вправо в 1980-х годах Голдуотер занял более умеренные позиции. Это выразилось в его выступлениях в защиту прав женщин, против усиления влияния религиозного фундаментализма на политику Республиканской партии.