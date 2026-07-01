ГОЛДСМИТ ОЛИВЕР

ГОЛДСМИТ ОЛИВЕР - английский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка Анг­ли­кан­ской церк­ви . Окон­чил дуб­лин­ский Три­ни­ти-кол­ледж (1749). Учил­ся на медицинском факультете Эдин­бург­ско­го университета (1752-1754 годы), жил во Фран­ции, Швей­ца­рии, Ита­лии (до 1756 года), где пе­ре­про­бо­вал мно­же­ст­во про­фес­сий.

Пер­вая кни­га Голдсмита - «Ис­сле­до­ва­ние о со­вре­мен­ном со­стоя­нии клас­си­че­ско­го об­ра­зо­ва­ния» («An enquiry into the pre­sent state of polite learning», 1759). При­зна­ние по­лу­чил по­сле вы­хо­да се­рии са­ти­рических очер­ков «Гра­ж­да­нин ми­ра, или Пись­ма ки­тай­ско­го фи­ло­со­фа, про­жи­ваю­ще­го в Лон­до­не, сво­им друзь­ям на Вос­то­ке» («Citizen of the world, or Let­ters from Chinese philosopher, residing in London, to his friends in the East», 1762, русский перевод 1974), на­пи­сан­ных в под­ра­жа­ние «Пер­сид­ским пись­мам» Ш.Л. Мон­тес­кь ё. Ко­ме­дии «До­б­ря­чок» («The good-natured man», 1768, русский перевод 1955), и осо­бен­но «Ночь оши­бок, или Уни­же­ние па­че гор­до­сти» («She stoops to con­quer, or The mistakes of a night», 1773, русский перевод 1899, 1954) от­ли­ча­ют­ся гру­бо­ва­тым фар­со­вым юмо­ром, жи­во­стью и точ­но­стью ре­че­вых ха­рак­те­ри­стик. В трак­тате «Опыт о те­ат­ре, или Срав­не­ние весё­лой и сен­ти­мен­таль­ной ко­ме­дии» («An essay on the theatre, or A compari­son be­tween sentimental and laughing comedy», 1773) Голдсмит от­стаи­вал прин­ци­пы реа­ли­стической ко­ме­дии в про­ти­во­вес нра­во­учи­тель­но-сен­ти­мен­таль­ной. Наи­бо­лее из­вест­ная по­эма Голдсмита - «По­ки­ну­тая де­рев­ня» («The deserted village», 1770, русский перевод 1902) - о ра­зо­ре­нии сель­ской Анг­лии в ре­зуль­та­те промышленного пе­ре­во­ро­та; са­мое зна­чительное про­за­ическое про­из­ве­де­ние - «Век­фильд­ский свя­щен­ник» («The vicar of Wakefield», 1766, русский перевод 1847), в ко­то­ром под­вер­га­ет­ся кри­ти­ке бур­жу­аз­ная мо­раль и идеа­ли­зи­ру­ет­ся пат­ри­ар­халь­ный ук­лад жиз­ни.