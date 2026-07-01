ГОЛДСМИТ ОЛИВЕР
ГОЛДСМИТ ОЛИВЕР - английский писатель.
Родился в семье священника Англиканской церкви. Окончил дублинский Тринити-колледж (1749). Учился на медицинском факультете Эдинбургского университета (1752-1754 годы), жил во Франции, Швейцарии, Италии (до 1756 года), где перепробовал множество профессий.
Первая книга Голдсмита - «Исследование о современном состоянии классического образования» («An enquiry into the present state of polite learning», 1759). Признание получил после выхода серии сатирических очерков «Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке» («Citizen of the world, or Letters from Chinese philosopher, residing in London, to his friends in the East», 1762, русский перевод 1974), написанных в подражание «Персидским письмам» Ш.Л. Монтескьё. Комедии «Добрячок» («The good-natured man», 1768, русский перевод 1955), и особенно «Ночь ошибок, или Унижение паче гордости» («She stoops to conquer, or The mistakes of a night», 1773, русский перевод 1899, 1954) отличаются грубоватым фарсовым юмором, живостью и точностью речевых характеристик. В трактате «Опыт о театре, или Сравнение весёлой и сентиментальной комедии» («An essay on the theatre, or A comparison between sentimental and laughing comedy», 1773) Голдсмит отстаивал принципы реалистической комедии в противовес нравоучительно-сентиментальной. Наиболее известная поэма Голдсмита - «Покинутая деревня» («The deserted village», 1770, русский перевод 1902) - о разорении сельской Англии в результате промышленного переворота; самое значительное прозаическое произведение - «Векфильдский священник» («The vicar of Wakefield», 1766, русский перевод 1847), в котором подвергается критике буржуазная мораль и идеализируется патриархальный уклад жизни.