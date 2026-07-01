ГОЛЬДОНИ КАРЛО

ГОЛЬДОНИ КАРЛО - итальянский драматург.

Пи­сал на итал. (в т. ч. на ве­не­ци­ан­ском диа­лек­те) и французском язы­ках. По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние в Па­дуе (1723-1725 годы), за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой. С юных лет про­яв­лял ин­те­рес к дра­ма­тур­гии, был бли­зок к те­ат­раль­ной сре­де. Пер­вое пе­чат­ное сочинение - музыкальная ин­тер­ме­дия «Ве­не­ци­ан­ский гон­доль­ер» («Il gondoliere ve­neziano», 1732), пер­вая по­ста­нов­ка - тра­ги­ко­ме­дия «Ве­ли­са­рий» («Beli­sario», 1734). С 1749 года жил литературным тру­дом; за­клю­чал кон­трак­ты с Дж. Ме­де­ба­ком, ди­рек­то­ром труп­пы, иг­рав­шей в ве­не­ци­ан­ском те­ат­ре «Сант-Анд­же­ло» (1748-1753 годы), и с те­ат­ром «Сан-Лу­ка» (1753-1762 годы).

Дра­ма­тур­гическое на­сле­дие Гольдони вклю­ча­ет мно­го­численные ко­ме­дии (по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во), тра­ги­ко­ме­дии, музыкальные ин­тер­ме­дии, музыкальные дра­мы. Как либ­рет­тист Гольдони поль­зо­вал­ся в XVIII веке боль­шой вос­тре­бо­ван­но­стью (сре­ди ком­по­зи­то­ров, пи­сав­ших му­зы­ку на его тек­сты, - Б. Га­луп­пи , Н. Пич­чин­ни, Д. Чи­ма­ро­за), но не вы­хо­дил за рам­ки тра­ди­ци­он­ной для жан­ра ко­мической опе­ры эс­те­ти­ки; как ко­ме­дио­граф - по­сле­до­ва­тель­но и це­ле­на­прав­лен­но ре­фор­ми­ро­вал жанр. Ос­но­вой ко­ме­дии, по Гольдони, долж­но быть изо­бра­жение ха­рак­те­ров, взя­тых из дей­ст­вительной жиз­ни. Этот те­зис Гольдони от­стаи­вал в пре­ди­сло­ви­ях к со­б­ра­ни­ям сво­их со­чи­не­ний (при его жиз­ни бы­ло из­да­но 5) и к отдельным пье­сам, а так­же в «Ме­муа­рах» («Mé­mo­ires», опубликованы в 1787 году) и са­мих пье­сах [«Ко­ми­че­ский те­атр» («Il teatro comi­co», 1750-1751 годы)]. В сво­ей те­ат­раль­ной ре­фор­ме Гольдони опи­рал­ся на французскую тра­ди­цию (пре­ж­де все­го на Моль­е­ра), но при­ни­мал её с ого­вор­ка­ми: ес­ли для французской ко­ме­дии, по его мне­нию, дос­та­точ­но од­но­го ис­клю­чительного ха­рак­те­ра, то в но­вой ко­ме­дии ха­рак­те­ра­ми долж­ны быть на­де­ле­ны все пер­со­на­жи, а ха­рак­тер­ность не мо­жет ис­чер­пы­вать­ся экс­т­ра­ва­гант­но­стью. По­ле­ми­зи­руя с жан­ро­вы­ми тре­бо­ва­ния­ми ко­ме­дии дель ар­те, Гольдони в сво­ём твор­че­ст­ве был вы­ну­ж­ден не­од­но­крат­но об­ра­щать­ся к ней, по­сколь­ку дру­гих профессиональных те­ат­раль­ных кол­лек­ти­вов, кро­ме трупп им­про­ви­зи­ро­ван­ной ко­ме­дии , в Ита­лии в то вре­мя не су­ще­ст­во­ва­ло. Да­же в ко­ме­ди­ях 1750-х годов, наи­бо­лее про­дук­тив­но­го пе­рио­да его твор­че­ст­ва [«Се­мей­ст­во ан­тик­ва­рия» («La famiglia dell’antiquario», 1750), «Фео­дал» («Il Feudatario», 1752), «Хо­зяй­ка гос­ти­ни­цы» («La locandiera», 1753), «Кам­пь­ел­ло» («Campiello», 1756) и пр.], Гольдони со­хра­ня­ет мас­ки, транс­фор­ми­руя их до не­уз­на­вае­мо­сти; так, Пан­та­ло­не из буф­фон­но­го ти­па пре­вра­тил­ся в хра­ни­те­ля и про­па­ган­ди­ста мо­раль­ных цен­но­стей третье­го со­сло­вия. Зна­че­ние ин­три­ги в ко­ме­ди­ях Гольдони рез­ко сни­же­но, за­то су­ще­ст­вен­но воз­рас­та­ет на­сы­щен­ность со­ци­аль­ной и бы­то­вой те­ма­ти­кой. Те­атр Гольдони - поч­ти ис­чер­пы­ваю­щая, от­ме­чен­ная кар­на­валь­ной кра­соч­но­стью эн­цик­ло­пе­дия ве­не­ци­ан­ской жиз­ни XVIII века.

По­пу­ляр­ность пьес Гольдони у зри­те­лей со­про­во­ж­да­лась ожес­то­чён­ной по­ле­ми­кой во­круг его твор­че­ст­ва; гром­кий ус­пех пьес его глав­но­го оп­по­нен­та К. Гоц­ци по­бу­дил Гольдони при­нять при­гла­ше­ние па­риж­ско­го Те­ат­ра италь­ян­ской ко­ме­дии и пе­ре­брать­ся в Па­риж (1762). Во Фран­ции дра­ма­тур­гическая ак­тив­ность Гольдони рез­ко сни­зи­лась (он об­на­ру­жил, что здесь от не­го ждут не но­ва­тор­ской дра­ма­тур­гии, а сце­на­ри­ев для ко­ме­дии дель ар­те). В то же вре­мя па­риж­ский пе­ри­од от­ме­чен та­ки­ми ше­дев­ра­ми ко­ме­дии ин­три­ги, как «Ве­ер» («Il ventaglio», 1764-1767 годы), и ко­ме­дии ха­рак­те­ров, как «Брюз­га-бла­го­де­тель» («Le bourru bienfai­sant», 1771). Гольдони пре­по­да­вал итальянский язык при фран­цузском дво­ре (1765-1768 и 1775-1780 годы), с 1784 года ра­бо­тал над «Ме­муа­ра­ми»; по­лу­чал ко­ро­лев­скую пен­сию (с 1769 года; от­ме­не­на в ию­ле 1792 года по рас­по­ря­же­нию ре­во­люционных вла­стей).

В Рос­сии пье­сы Гольдони ста­ви­лись и пе­ре­во­ди­лись уже в XVIII веке. Пер­вый из­вест­ный опубликованный перевод - «Брюз­га-бла­го­де­тель» (под названием «Бла­го­де­тель­ный гру­би­ян», 1772). Ко­ме­дию «Слу­га двух гос­под» («Il servitore di due padroni», 1745) пе­ре­вёл В.А. Лёв­шин (1796), «Хо­зяй­ку гос­ти­ни­цы» - А.А. Ша­хов­ской (под названием «Ми­ран­до­ли­на», 1827), «Ко­фей­ню» («La bottega del caffè», 1750) - А.Н. Ост­ров­ский (1872). В XX веке Гольдони ос­та­вал­ся од­ним из наи­бо­лее ре­пер­ту­ар­ных дра­ма­тур­гов (са­мая зна­ме­ни­тая те­ат­раль­ная ин­тер­пре­та­ция в Рос­сии - по­ста­нов­ка «Хо­зяй­ки гос­ти­ни­цы», осу­ще­ст­в­лён­ная К.С. Ста­ни­слав­ским в 1914 году).