ГОЛЬДОНИ КАРЛО
ГОЛЬДОНИ КАРЛО - итальянский драматург.
Писал на итал. (в т. ч. на венецианском диалекте) и французском языках. Получил юридическое образование в Падуе (1723-1725 годы), занимался адвокатской практикой. С юных лет проявлял интерес к драматургии, был близок к театральной среде. Первое печатное сочинение - музыкальная интермедия «Венецианский гондольер» («Il gondoliere veneziano», 1732), первая постановка - трагикомедия «Велисарий» («Belisario», 1734). С 1749 года жил литературным трудом; заключал контракты с Дж. Медебаком, директором труппы, игравшей в венецианском театре «Сант-Анджело» (1748-1753 годы), и с театром «Сан-Лука» (1753-1762 годы).
Драматургическое наследие Гольдони включает многочисленные комедии (подавляющее большинство), трагикомедии, музыкальные интермедии, музыкальные драмы. Как либреттист Гольдони пользовался в XVIII веке большой востребованностью (среди композиторов, писавших музыку на его тексты, - Б. Галуппи, Н. Пиччинни, Д. Чимароза), но не выходил за рамки традиционной для жанра комической оперы эстетики; как комедиограф - последовательно и целенаправленно реформировал жанр. Основой комедии, по Гольдони, должно быть изображение характеров, взятых из действительной жизни. Этот тезис Гольдони отстаивал в предисловиях к собраниям своих сочинений (при его жизни было издано 5) и к отдельным пьесам, а также в «Мемуарах» («Mémoires», опубликованы в 1787 году) и самих пьесах [«Комический театр» («Il teatro comico», 1750-1751 годы)]. В своей театральной реформе Гольдони опирался на французскую традицию (прежде всего на Мольера), но принимал её с оговорками: если для французской комедии, по его мнению, достаточно одного исключительного характера, то в новой комедии характерами должны быть наделены все персонажи, а характерность не может исчерпываться экстравагантностью. Полемизируя с жанровыми требованиями комедии дель арте, Гольдони в своём творчестве был вынужден неоднократно обращаться к ней, поскольку других профессиональных театральных коллективов, кроме трупп импровизированной комедии, в Италии в то время не существовало. Даже в комедиях 1750-х годов, наиболее продуктивного периода его творчества [«Семейство антиквария» («La famiglia dell’antiquario», 1750), «Феодал» («Il Feudatario», 1752), «Хозяйка гостиницы» («La locandiera», 1753), «Кампьелло» («Campiello», 1756) и пр.], Гольдони сохраняет маски, трансформируя их до неузнаваемости; так, Панталоне из буффонного типа превратился в хранителя и пропагандиста моральных ценностей третьего сословия. Значение интриги в комедиях Гольдони резко снижено, зато существенно возрастает насыщенность социальной и бытовой тематикой. Театр Гольдони - почти исчерпывающая, отмеченная карнавальной красочностью энциклопедия венецианской жизни XVIII века.
Популярность пьес Гольдони у зрителей сопровождалась ожесточённой полемикой вокруг его творчества; громкий успех пьес его главного оппонента К. Гоцци побудил Гольдони принять приглашение парижского Театра итальянской комедии и перебраться в Париж (1762). Во Франции драматургическая активность Гольдони резко снизилась (он обнаружил, что здесь от него ждут не новаторской драматургии, а сценариев для комедии дель арте). В то же время парижский период отмечен такими шедеврами комедии интриги, как «Веер» («Il ventaglio», 1764-1767 годы), и комедии характеров, как «Брюзга-благодетель» («Le bourru bienfaisant», 1771). Гольдони преподавал итальянский язык при французском дворе (1765-1768 и 1775-1780 годы), с 1784 года работал над «Мемуарами»; получал королевскую пенсию (с 1769 года; отменена в июле 1792 года по распоряжению революционных властей).
В России пьесы Гольдони ставились и переводились уже в XVIII веке. Первый известный опубликованный перевод - «Брюзга-благодетель» (под названием «Благодетельный грубиян», 1772). Комедию «Слуга двух господ» («Il servitore di due padroni», 1745) перевёл В.А. Лёвшин (1796), «Хозяйку гостиницы» - А.А. Шаховской (под названием «Мирандолина», 1827), «Кофейню» («La bottega del caffè», 1750) - А.Н. Островский (1872). В XX веке Гольдони оставался одним из наиболее репертуарных драматургов (самая знаменитая театральная интерпретация в России - постановка «Хозяйки гостиницы», осуществлённая К.С. Станиславским в 1914 году).