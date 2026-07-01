ГОЛДОБИН ИВАН ФЛЕГОНТОВИЧ

Успешный предприниматель

Детство и юношеские годы Ивана Флегонтовича Голдобина практически не нашли отражения в исторических источниках. Известно, что родился он около 1830 г. Его семья была мещанской.

Сохранились сведения о том, что Г. был золотопромышленником. В его собственности находились золотые прииски в Верхоленском, Читинском и Акшинском округах.

Помимо приисков у Г. был склад, четыре погреба и до десяти кабаков. Он активно занимался винокуренным, стекольным и мукомольным делами в Верхнеудинском уезде, которые приносили ему серьезный доход. Однако в Нерчинском округе дело у него не пошло, поскольку здесь он столкнулся с жесткой конкуренцией в лице известных сибирских купцов Сибиряковых, Рындиных и Лукиных.

В 1868 г. открыл водочный завод в с. Никольском. Спустя двадцать лет начал свою работу созданный им стеклоделательный завод в Ганзурино.

В 1879 г. Г. обзавелся домом в Иркутске, который превратил в усадьбу и магазин, и усадьбой в Верхнеудинске.

С 1885 г. Г. переведен из иркутского купеческого общества в верхнеудинское.

Общественная деятельность

В 1873 – 1879 гг. – гласный городской думы Иркутска. В 1870 – 1887 г. исполнял обязанности почетного старшины Иркутска. В 1882 – 1885 гг. возглавлял комитет Иркутского тюремного управления.

Умер Г. 27 марта 1892 г.

Благотворительность

Г. активно занимался благотворительностью. Выделял средства на просвещение и здравоохранение в Верхоленский миссионерский стан, а также для духовной миссии. В Иркутске на его деньги был построен Александрийский детский приют. Помогал строительству Верхнеудинского и Читинского приютов для арестантских детей.

Ежедневно выделял по 300 руб. на нужды Якутской женской гимназии, финансировал Нерчинский публичный музей.

Входил в состав распорядительного комитета Иркутского благотворительного общества. Попечительствовал над Кузнецовской больницей.

Семья

Супруга – Елизавета Ивановна. Вместе с супругом занималась купеческим делом. Удостоена звания потомственной почетной гражданки Верхнеудинска. После кончины Г. вышла замуж за И.К. Кукеля. Была соучредителем «Михайловского Амурского торгово-промышленного товарищества», которое занималось винокурением и торговлей в Амурской и Приморской области, совладелицей Михайловского винокуренного завода.

Сын – Николай. Был купцом 2-й и 1-й гильдий, занимался виноторговлей, продажей муки-крупчатки и стекла.