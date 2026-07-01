ГОЛДИНГ УИЛЬЯМ ДЖЕРАЛД
ГОЛДИНГ УИЛЬЯМ ДЖЕРАЛД - английский писатель.
Сын школьного учителя. Окончил Оксфордский университет (1935). Занимался преподавательской деятельностью (1939-1960 годы, с перерывом в 1940-1945 годах, когда служил в ВМФ). Литературный дебют - сборник «Стихотворения» («Poems», 1934). Известность Голдингу принёс первый роман - «Повелитель мух» («Lord of the flies», 1954, русский перевод 1969; экранизация П. Брука, 1963), по жанровым особенностям близкий к притче, основная коллизия которого связана с проблемой нравственного выбора: школьники, оказавшиеся в результате авиакатастрофы на необитаемом острове, постепенно превращаются в кровожадных дикарей.
Философский подтекст, иносказательность отличают и последующие романы Голдинга: «Наследники» («The inheritors», 1955, русский перевод 1981), где опровергается оптимистическая вера в прогресс; «Воришка Мартин» («Pincher Martin», 1956), в котором зло осмыслено как неотъемлемое свойство человеческой природы. Тема свободного выбора между добром и злом - в центре романа «Свободное падение» («Free fall», 1959, русский перевод 1996); роман «Шпиль» («The spire», 1964, русский перевод 1968) - о сложном переплетении высоких духовных устремлений и греховных помыслов в душе человека.
Среди других романов Голдинга: «Пирамида» («The pyramid», 1967, русский перевод 1996), где дана обобщённая картина английской провинции как мира жестокости и порока; «Зримая тьма» («Darkness visible», 1979, русский перевод 2000), действие которого связано с событиями войны; трилогия, опубликована под общим названием «На край света» («To the ends of the earth», 1991), - притча о духовных исканиях человека. Последний неоконченный философский роман Голдинга - «Двойной язык» («The double tongue», опубликован в 1995 году, русский перевод 2001).
Нобелевская премия (1983).