ГОЛДИНГ УИЛЬЯМ ДЖЕРАЛД

ГОЛДИНГ УИЛЬЯМ ДЖЕРАЛД - английский писатель.

Сын школь­но­го учи­те­ля. Окон­чил Окс­форд­ский университет (1935). За­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью (1939-1960 годы, с пе­ре­ры­вом в 1940-1945 годах, ко­гда слу­жил в ВМФ). Литературный де­бют - сборник «Сти­хо­тво­ре­ния» («Poems», 1934). Из­вест­ность Голдингу при­нёс пер­вый ро­ман - «По­ве­ли­тель мух» («Lord of the flies», 1954, русский перевод 1969; эк­ра­ни­за­ция П. Бру­ка, 1963), по жан­ро­вым осо­бен­но­стям близ­кий к прит­че , основная кол­ли­зия ко­то­ро­го свя­за­на с про­бле­мой нравственного вы­бо­ра: школь­ни­ки, ока­зав­шие­ся в ре­зуль­та­те авиа­ка­та­ст­ро­фы на не­оби­тае­мом ост­ро­ве, по­сте­пен­но пре­вра­ща­ют­ся в кро­во­жад­ных ди­ка­рей.

Фи­лософский под­текст, ино­ска­за­тель­ность от­ли­ча­ют и по­сле­дую­щие ро­ма­ны Голдинга: «На­след­ни­ки» («The inheri­tors», 1955, русский перевод 1981), где оп­ро­вер­га­ет­ся оп­ти­ми­стическая ве­ра в про­гресс; «Во­риш­ка Мар­тин» («Pincher Martin», 1956), в ко­то­ром зло ос­мыс­ле­но как не­отъ­ем­ле­мое свой­ст­во че­ло­ве­че­ской при­ро­ды. Те­ма сво­бод­но­го вы­бо­ра ме­ж­ду доб­ром и злом - в цен­тре ро­ма­на «Сво­бод­ное па­де­ние» («Free fall», 1959, русский перевод 1996); ро­ман «Шпиль» («The spi­re», 1964, русский перевод 1968) - о слож­ном пе­ре­пле­те­нии вы­со­ких ду­хов­ных уст­рем­ле­ний и гре­хов­ных по­мы­слов в ду­ше че­ло­ве­ка.

Сре­ди других ро­ма­нов Голдинга: «Пи­ра­ми­да» («The pyramid», 1967, русский перевод 1996), где да­на обоб­щён­ная кар­ти­на английской про­вин­ции как ми­ра жес­то­ко­сти и по­ро­ка; «Зри­мая тьма» («Darkness visi­ble», 1979, русский перевод 2000), дей­ст­вие ко­то­ро­го свя­за­но с со­бы­тия­ми вой­ны; три­ло­гия, опубликована под об­щим названием «На край све­та» («To the ends of the earth», 1991), - прит­ча о ду­хов­ных ис­ка­ни­ях че­ло­ве­ка. По­след­ний не­окон­чен­ный фи­лософский ро­ман Голдинга - «Двой­ной язык» («The double tongue», опубликован в 1995 году, русский перевод 2001).

Но­бе­лев­ская премия (1983).