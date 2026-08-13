ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ - российский пианист, педагог, композитор, народный артист СССР (1946).

Окон­чил Московскую консерваторию как пиа­нист (1895) и ком­по­зи­тор (1897), сре­ди пе­да­го­гов - А.И. Зи­ло­ти, П.А. Пабст, С.И. Та­не­ев, А.С. Арен­ский, М.М. Ип­по­ли­тов- Ива­нов. Боль­шое влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние лич­но­сти му­зы­кан­та ока­зы­вал Л.Н. Тол­стой (с 1896 года). Кон­цер­ти­ро­вал до 1956 года, час­то вы­сту­пал в ан­самб­лях с Д.Ф. Ой­ст­ра­хом, Л.Б. Ко­га­ном, С.Н. Кну­ше­виц­ким, П. Ка­саль­сом, М.Л. Рос­тро­повичем, Квар­те­том имени Бет­хо­ве­на.

Иг­ра Гольденвейзера - ис­пол­ни­те­ля ин­тел­лек­ту­аль­но­го скла­да - от­ли­ча­лась тон­ким сти­ли­стическим чуть­ём и бла­го­род­ст­вом. С 1897 года пре­по­да­вал, в т. ч. в 1904-1906 годах в Музыкально-дра­ма­тическом учи­ли­ще Московского фи­лар­мо­нического общества, с 1906 года профессор Московской кон­сер­ва­то­рии (в 1922-1924 годах рек­тор, в 1939-1942 годах ди­рек­тор), в 1936-1941 годах художественный руководитель Цен­траль­ной музыкальной шко­лы при кон­сер­ва­то­рии. Соз­дал свою пиа­ни­стическую шко­лу, сре­ди уче­ни­ков - С.Е. Фейн­берг, Г.Р. Гинз­бург , Р.В. Та­мар­ки­на, Т.П. Ни­ко­лае­ва, Л.Н. Бер­ман, Д.А. Баш­ки­ров. Ав­тор 3 опер и других музыкальных про­из­ве­де­ний, ре­дак­ций мно­го­численных фортепианных со­чи­не­ний.

Государственная премия СССР (1947). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.