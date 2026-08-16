ГОЛЬДЦИЕР ИГНАЦ
ГО́ЛЬДЦИЕР ИГНА́Ц (Goldziher). Венгерский востоковед, один из основателей академического исламоведения, член-корреспондент Венгерской ( с 1876 года) и Петербургской (с 1897 года) АН.
Родился в еврейской семье, получил имя Ицхак Иехуда, которое позднее сменил на Игнац. Окончил еврейскую религиозную школу в Штульвайсенбурге; учась в Будапеште в гимназии, в старших классах посещал семинары исламоведа А. Вамбери в Будапештском университете. Специализировался по арабистике и гебраистике в Берлинском, Лейпцигском и Лейденском университетах. Посетил Ближний Восток, слушал лекции в университете аль-Азхар. С 1872 года преподавал в Будапештском университете (до получения в 1894 году профессуры без жалованья), подрабатывая с 1876 года секретарём еврейской общины Будапешта, с 1900 года лекциями в Будапештской раввинистической семинарии.
Гольдциер ввёл в научный оборот ряд средневековых арабских рукописей, построив на них общую картину развития нормативного ислама, его отношений с иудаизмом. Главной заслугой Гольдциера считается критический разбор мусульманского предания (смотри Хадисы; «Мухаммаданские эскизы», том 2, 1889 - 1890 годы), расколов и сект в исламе («Захириты: их учение и история», 1884 год). Труды Гольдциера заложили основу текстологического анализа исламского богословия (калам) и права («Лекции об исламе», 1910 года; русский перевод 1912 года), Корана и исламской экзегетики («Направления исламского истолкования Корана», 1920 года). Гольдциер написал более 1000 работ (на немецком, французском и венгерских языках) по исламоведению и гебраистике, арабской филологии, этнографии Ближнего Востока. В 1967 - 1973 годах ученик Гольдциера - Йозеф Десамогий - издал в Гейдельберге 6-томное собрание сочинений учёного.
Гольдциер - один из инициаторов создания и основных авторов многотомной «Энциклопедии ислама» в Лейдене. В 1889 году награждён Золотой медалью на Всемирном конгрессе ориенталистов в Стокгольме.
Сочинения:
Die Zahiriten: ihr Lehrsystem und ihre Geschichte. Lpz., 1884;
Мuhammedanische Studien. Halle, 1889–1890. Bd 1–2;
Abhandlungen zur arabischen Philologie. Leiden, 1896–1899. Bd 1–2;
Vorlesungen über den Islam. Hdlb., 1910;
Die Richtungen der islamischen Koranauslegung. Leiden, 1920;
Культ святых в исламе. М., 1938;
Tagebuch. Leiden, 1978.