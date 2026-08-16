ГОЛЬДЦИЕР ИГНАЦ

ГО́ЛЬДЦИЕР ИГНА́Ц (Goldziher). Венгерский вос­то­ко­вед, один из ос­но­ва­те­лей ака­де­мическо­го ис­ла­мо­ве­де­ния , член-корреспондент Вен­гер­ской ( с 1876 года) и Пе­тербургской (с 1897 года) АН.

Ро­дил­ся в еврейской се­мье, по­лу­чил имя Иц­хак Ие­ху­да, ко­то­рое позд­нее сме­нил на Иг­нац. Окон­чил еврейскую ре­лигиозную шко­лу в Штуль­вай­сен­бур­ге; учась в Бу­да­пеш­те в гим­на­зии, в стар­ших клас­сах по­се­щал се­ми­на­ры ис­ла­мо­ве­да А. Вам­бе­ри в Бу­да­пешт­ском университете. Спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся по ара­би­сти­ке и геб­раи­сти­ке в Бер­лин­ском, Лейп­циг­ском и Лей­ден­ском университетах. По­се­тил Ближ­ний Вос­ток, слу­шал лек­ции в университете аль-Аз­хар. С 1872 года пре­по­да­вал в Бу­да­пешт­ском университете (до по­лу­че­ния в 1894 году про­фес­су­ры без жа­ло­ва­нья), под­ра­ба­ты­вая с 1876 года сек­ре­та­рём еврейской об­щи­ны Бу­да­пеш­та, с 1900 года лек­ция­ми в Бу­да­пешт­ской рав­ви­ни­сти­че­ской се­ми­на­рии.

Гольдциер ввёл в на­учный обо­рот ряд средневековых арабских ру­ко­пи­сей, по­стро­ив на них об­щую кар­ти­ну раз­ви­тия нор­ма­тив­но­го ис­ла­ма, его от­но­ше­ний с иу­да­из­мом . Главной за­слу­гой Гольдциера счи­та­ет­ся кри­тический раз­бор му­сульманского пре­да­ния (смотри Ха­ди­сы; «Му­хам­ма­дан­ские эс­ки­зы», том 2, 1889 - 1890 годы), рас­ко­лов и сект в ис­ла­ме («За­хи­ри­ты: их уче­ние и ис­то­рия», 1884 год). Тру­ды Гольдциера за­ло­жи­ли ос­но­ву тек­сто­ло­гического ана­ли­за ис­лам­ско­го бо­го­сло­вия (ка­лам) и пра­ва («Лек­ции об ис­ла­ме», 1910 года; русский перевод 1912 года), Ко­ра­на и ис­лам­ской эк­зе­ге­ти­ки («На­прав­ле­ния ис­лам­ско­го ис­тол­ко­ва­ния Ко­ра­на», 1920 года). Гольдциер на­пи­сал бо­лее 1000 ра­бот (на немецком, французском и венгерских язы­ках) по ис­ла­мо­ве­де­нию и геб­раи­сти­ке, арабской фи­ло­ло­гии, эт­но­гра­фии Ближ­не­го Вос­то­ка. В 1967 - 1973 годах уче­ник Гольдциера - Йо­зеф Де­са­мо­гий - из­дал в Гей­дель­бер­ге 6-том­ное со­б­ра­ние со­чи­не­ний учё­но­го.

Гольдциер - один из ини­циа­то­ров соз­да­ния и основных ав­то­ров мно­го­том­ной «Эн­цик­ло­пе­дии ис­ла­ма» в Лей­де­не. В 1889 году на­гра­ж­дён Зо­ло­той ме­да­лью на Все­мир­ном кон­грес­се ори­ен­та­ли­стов в Сток­голь­ме.

Сочинения:

Die Zahiriten: ihr Lehrsystem und ihre Geschichte. Lpz., 1884;

Мuhammedanische Stu­dien. Halle, 1889–1890. Bd 1–2;

Abhand­lungen zur ara­bischen Philologie. Leiden, 1896–1899. Bd 1–2;

Vorlesungen über den Is­lam. Hdlb., 1910;

Die Richtungen der islami­schen Kora­nauslegung. Leiden, 1920;

Культ свя­тых в ис­ла­ме. М., 1938;

Tagebuch. Leiden, 1978.

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