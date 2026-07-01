ГОЛЬДБЕРГ ЛЕА
ГОЛЬДБЕРГ ЛЕА - израильская поэтесса.
Писала на иврите. Училась в университетах Ковно, Берлина, Бонна. По приезде в Тель-Авив (в 1935 году) примкнула к группе поэтов-модернистов во главе с А. Шлёнским. В 1943-1944 годах заведующая литературной частью театра «Габима». С 1963 года адъюнкт-профессор Еврейского университета.
Первый поэтический сборник - «Кольца дыма» («Таб’от ашан», 1935). В поэзии Гольдберг (главным образом пейзажная, философская и любовная лирика) разнообразие форм и ритмов сочетается с простотой и ясностью образного строя: сборники «Пора цветения» («Ал ха-приха», 1948), «Молния на заре» («Барак ба-бокер», 1956); цикл сонетов «Любовь Терезы дю Мён» («Ахавата шел Тереза ди Мон», 1956) - вершина её творчества. Многие стихи Гольдберг положены на музыку. Автор стихов для детей, критических статей, романа «И он тот светоч» («Ве ху ха-ор», 1946), пьесы «Хозяйка замка» («Баалат ха-армон», 1954). Редактор «Антологии русской поэзии» на иврите (1942). Перевела на иврит произведения М. Горького, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, У. Шекспира и др.
Государственная премия Израиля (1970, посмертно).