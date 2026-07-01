ГОЛЬДБЕРГ ЛЕА

ГОЛЬДБЕРГ ЛЕА - израильская поэтесса.

Пи­са­ла на ив­ри­те. Учи­лась в университетах Ков­но, Бер­лина, Бон­на. По при­ез­де в Тель-Авив (в 1935 году) примк­ну­ла к груп­пе по­этов- мо­дер­ни­стов во гла­ве с А. Шлён­ским. В 1943-1944 годах заведующая литературной ча­стью те­ат­ра «Га­би­ма». С 1963 года адъ­юн­кт-профессор Ев­рей­ско­го университета.

Пер­вый по­этический сборник - «Коль­ца ды­ма» («Таб’от ашан», 1935). В по­эзии Гольдберг (главным образом пей­заж­ная, фи­лософская и лю­бов­ная ли­ри­ка) раз­но­об­ра­зие форм и рит­мов со­че­та­ет­ся с про­сто­той и яс­но­стью об­раз­но­го строя: сборники «По­ра цве­те­ния» («Ал ха-при­ха», 1948), «Мол­ния на за­ре» («Ба­рак ба-бо­кер», 1956); цикл со­не­тов «Лю­бовь Те­ре­зы дю Мён» («Аха­ва­та шел Те­ре­за ди Мон», 1956) - вер­ши­на её твор­че­ст­ва. Многие сти­хи Гольдберг по­ло­же­ны на му­зы­ку. Ав­тор сти­хов для де­тей, кри­тических ста­тей, ро­ма­на «И он тот све­точ» («Ве ху ха-ор», 1946), пье­сы «Хо­зяй­ка зам­ка» («Баа­лат ха-ар­мон», 1954). Ре­дак­тор «Ан­то­ло­гии рус­ской по­эзии» на ив­ри­те (1942). Пе­ре­ве­ла на ив­рит про­из­ве­де­ния М. Горь­ко­го , А.П. Че­хо­ва, Л.Н. Тол­сто­го , У. Шек­спи­ра и др.

Государственная премия Из­раи­ля (1970, посмертно).