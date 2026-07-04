Гольц (нем. Goltz), Рюдигер Густав Адольф Йоахим фон дер

Го`льц (нем. Goltz), Рюдигер Густав Адольф Йоахим фон дер (18.12.1865, Цюллихау, ныне Сулехув, Польша — 04.11.1946, Кинсегг, Бавария) — граф , германский военный деятель. На военной службе с 1885, участник Первой мировой войны. В феврале 1918 назначен командиром 12-й «Остзейской» дивизии, действовавшей на территории Прибалтики и Финляндии. До декабря 1918 — глава германской военной миссии в Финляндии, оказывал помощь в создании финской армии. В феврале 1919 возглавил 6-й резервный корпус в Латвии, которому удалось вытеснить большевиков из Курляндии. Выступал за создание т. н. Балтийского герцогства. В апреле 1919 сместил правительство К. Ульманиса, заменив его А. Ниедрой. 22 мая 1919 взял Ригу. В составе «Железной дивизии» предпринял наступление на Литву, закончившееся неудачей. В сентябре войска Г. были включены в состав Северо-Западной армии Н. Н. Юденича, но в октябре по требованию Антанты Г. был отозван властями Германии. Поддержал Капповский путч в Германии (1920). В 1924—1930 занимался военным обучением молодежи. С 1934 — руководитель ветеранской организации офицеров. Соч.: Meine Sendung in Finnland u. im Baltikum. Leipzig, 1920; Моя миссия в Финляндии и Прибалтике. СПб., 2015.