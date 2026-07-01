Гольц (нем. Goltz), Кольмар фон дер (Гольц-паша)

Гольц (нем. Goltz), Кольмар фон дер (Гольц-паша) (12.08.1843, Адлиг Билькенфельд, Вост. Пруссия — 19.04.1916, Багдад) — германский военный деятель, с 1911 — генерал-фельдмаршал, военный историк. Окончил Военную академию в Берлине, участвовал в Австро-прусской войне 1866 и Франко-германской войне 1870—1871. В 1878—1883 преподавал в Военной академии. В 1883 был командирован в Турцию в качестве члена германской военной миссии, с 1885 возглавлял эту миссию и занимал пост помощника начальника генштаба турецкой армии, получил звание паши. За 12 лет реорганизовал турецкую армию, занимался ее перевооружением и боевой подготовкой. В 1895 вернулся в Германию, командовал различными воинскими подразделениями. В 1909 снова направлен в Турцию, до 1912 являлся вице-председателем Высшего военного совета Турции, руководил предпринятой младотурками реорганизацией армии. После начала Первой мировой войны был генерал-губернатором оккупированной Бельгии. В декабре 1914 был командирован в Турцию, стал адъютантом султана. С октября 1915 командовал турецкой армией в Месопотамии, где под его руководством была разбита английская армия генерала Таунсенда. Умер в Багдаде за 9 дней до капитуляции английской армии. Автор ряда военно-исторических сочинений. Соч.: Denkwürdigkeiten. Berlin. 1924; Kriegsgeschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert. Th. 1—2. Berlin, 1910—1914. Лит.: Teske H. Colmar Freiherr von der Goltz. Ein Kämpfer für den militärischen Fortschritt. Göttingen, 1957; Krethlow C. A. Generalfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz Pascha. Eine Biographie. Paderborn, 2012.