ГОЛЬЦ КОЛЬМАР
ГОЛЬЦ (Goltz) Кольмар барон фон дер. Генерал-фельдмаршал германской армии, военный историк.
Из старинного прусского дворянского рода. С 1861 года на военной службе. Участник австро-прусской войны 1866 года и франко-прусской войны 1870-1871 годов. В 1878-1883 годы преподавал военную историю в прусской военной академии. С 1883 года член, в 1885-1895 годах глава германской военной миссии в Турции, где под его руководством была проведена реорганизация турецкой армии по германскому образцу.
По возвращении в Германию командовал дивизией, корпусом, был генерал-инспектором инженерных войск. В 1905 году рассматривался в качестве возможного кандидата на должность начальника Большого генерального штаба германской армии, а в 1909 году - в качестве кандидата на пост германского рейхсканцлера. В 1909-1912 годах вице-председатель Высшего военного совета в Турции. В 1911 году произведён в генерал-фельдмаршалы, инициировал создание Младогерманского союза как объединения германских молодёжных организаций консервативной ориентации.
В 1913 году вышел на пенсию. После начала 1-й мировой войны занимал пост генерал-губернатора оккупированной Бельгии (август - ноябрь 1914 года). С ноября 1914 года генерал-адъютант турецкого султана, с апреля 1915 года командовал 1-й турецкой армией, с октября 1915 года - 6-й турецкой армией (Гольц-паша). В декабре 1915 года окружил британские войска в Кут-эль-Амаре и нанёс им поражение. Умер в своей ставке в Багдаде от тифа (по другой версии, был отравлен) и похоронен в бастионе на берегу реки Тигр; в июне 1916 года останки Гольца были перезахоронены на территории германского посольства в Стамбуле. Автор ряда работ по истории франко-прусских войн XIX века.
Сочинения:
L. Gambetta und seine Armee. B., 1877;
Вооруженный народ. СПб., 1886; Форма и дух. СПб., 1887.