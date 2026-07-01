ГОЛЬЦ КОЛЬМАР

ГОЛЬЦ (Goltz) Кольмар барон фон дер. Генерал-фельдмаршал германской ар­мии, во­енный ис­то­рик.

Из ста­рин­но­го прусского дво­рян­ско­го ро­да. С 1861 года на во­енной служ­бе. Уча­ст­ник ав­ст­ро-прус­ской вой­ны 1866 года и фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов. В 1878-1883 годы пре­по­да­вал во­енную ис­то­рию в прусской во­енной ака­де­мии. С 1883 года член, в 1885-1895 годах гла­ва германской во­енной мис­сии в Тур­ции, где под его ру­ко­во­дством бы­ла про­ве­де­на ре­ор­га­ни­за­ция турецкой ар­мии по германскому об­раз­цу.

По возвращении в Германию командовал дивизией, корпусом, был генерал-инспектором инженерных войск. В 1905 году рассматривался в качестве возможного кандидата на должность начальника Большого генерального штаба германской армии, а в 1909 году - в качестве кандидата на пост германского рейхсканцлера. В 1909-1912 годах вице-председатель Высшего военного совета в Турции. В 1911 году произведён в генерал-фельдмаршалы, инициировал создание Младогерманского союза как объединения германских молодёжных организаций консервативной ориентации.

В 1913 году вышел на пенсию. После начала 1-й мировой войны занимал пост генерал-губернатора оккупированной Бельгии (август - ноябрь 1914 года). С ноября 1914 года генерал-адъютант турецкого султана, с апреля 1915 года командовал 1-й турецкой армией, с октября 1915 года - 6-й турецкой армией (Гольц-паша). В декабре 1915 года окружил британские войска в Кут-эль-Амаре и нанёс им поражение. Умер в своей ставке в Багдаде от тифа (по другой версии, был отравлен) и похоронен в бастионе на берегу реки Тигр; в июне 1916 года останки Гольца были перезахоронены на территории германского посольства в Стамбуле. Автор ряда работ по истории франко-прусских войн XIX века.

Сочинения:

L. Gambetta und seine Armee. B., 1877;

Воо­ру­жен­ный на­род. СПб., 1886; Фор­ма и дух. СПб., 1887.