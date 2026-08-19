ГОЛЬЦ ГУСТАВ АДОЛЬФ
ГОЛЬЦ (Goltz) Густав Адольф Йоахим Рюдигер граф фон дер. Граф, германский генерал, руководил подавлением революций в Финляндии в 1918 году, в Прибалтике в 1919 году.
Из старинного прусского дворянского рода. Во время 1-й мировой войны в звании генерал-майора командовал 12-й пехотной дивизией («Балтийская дивизия»). 3 апреля 1918 года высадился со своими частями на полуострове Ханко и совместно с войсками К. Г. Э. Маннергейма подавил революционное движение в Финляндии. В январе 1919 года назначен командующим германскими оккупационными войсками в Прибалтике; с февраля 1919 года командовал 6-м резервным корпусом, включавшим германскую «Железную дивизию», части латвийского ландвера, отряд князя А. Л. П. Ливена (смотри Ливены).
Участвовал в боях против Красной Армии в Курляндии, был причастен к организации массовых расстрелов латвийский крестьян. Стремясь к воссозданию в Прибалтике «Балтийского герцогства», в апреле 1919 года разоружил в Либаве (ныне Лиепая) латвийские правительственные войска, сместил К. Ульманиса и сформировал прогерманское марионеточное правительство во главе с А. Ниедрой.
21 сентября 1919 года в Митаве (ныне Елгава) заключил договор с прогерманским Русским западным правительственным советом во главе с графом К. К. Паленом (смотри Палены) и полковником П. Р. Вермонт-Аваловым и передал свои войска (около 40 тысяч человек) в состав русской Западной армии. В октябре 1919 года по настоянию держав Антанты отозван германским правительством на родину (в декабре 1919 года в Восточную Пруссию была эвакуирована и Западная армия). В Германии создал ряд военизированных организаций, активно участвовал в Капповском путче 1920 года. В 1934-1939 годах возглавлял ультраправый Имперский союз немецких офицеров.