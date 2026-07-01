Гольбах (фр. Holbach), Поль Анри

Гольба`х (фр. Holbach), Поль Анри (08.12.1723, Эдесхайм — 21.06.1789, Париж) — французский философ. Сын богатого виноторговца. От дяди по материнской линии унаследовал титул барона и большое состояние. Изучал естественные науки в университете Лейдена (1744—1748), по окончании которого переехал в Париж, где стал адвокатом парламента. Держал салон, получивший широкую известность как место философских дискуссий. С 1751 писал статьи по естествознанию для «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Даламбера. С 1760 Г. создал и опубликовал под чужими именами ряд философских сочинений. В своем главном труде «Система природы» («Système de la nature», 1770) он представил учение о материи как единственной субстанции, существующей независимо от человеческого сознания, первопричины самой себя, бесконечной во времени и пространстве. Г. попытался соединить естественнонаучные представления о свойствах и структурной организации материи с гносеологическим подходом к ее определению. Так, по Г., материя есть все то, что воздействует каким-нибудь образом на наши чувства («Система природы»). Движение Г. определял как способ существования материи, в основе которого лежит принцип сохранения энергии. Движением материи определяется эволюция живой и неживой природы, включая человека, активного и мыслящего. Все происходящее в мире необходимо, подчинено постоянно действующим законам природы; случайных явлений нет. Концепция всеобщей взаимосвязи и причинной обусловленности тел в бесконечной Вселенной, разработанная Г., была одним из философских источников детерминизма и космогонической гипотезы Лапласа об эволюции туманности и становлении Солнечной системы. В понимании человека Г. стоял на позициях эволюционизма. Человек — продукт самодеятельно­сти природы, полностью подчиняющийся ее объективным законам. Сущность человека — в его стремлении к самосохранению, личному благу и удовлетворению жизненных потребностей. Согласно Г., потребности и интересы играют ведущую роль в социальном развитии, а среда определяет формирование личности. В теории познания Г. — сторонник сенсуализма, доказывал приоритет чувств перед всеми прочими способностями человека, которые являются только производными от способно­сти ощущать. Человеческое знание о мире возникает на основе ощущений, появление которых обусловлено воздействием материальных предметов на органы чувств. Материалистическая механистическая система Г. отвергала идею бытия Бога и являлась теоретическим обоснованием атеизма. Отрицая существование Бога, Г. считал религию порождением невежества, страха и обмана. Источник социальных бедствий — деспотизм, поддерживаемый религиозными суе­вериями. Улучшение общественных порядков Г. связывал с деятельно­стью просвещенного монарха, допуская, однако, возможность и насильственных средств для устранения деспотизма. Был сторонником договорной теории происхождения общественных институтов, в том числе государства. Мерилом свободы членов общества Г. считал благо общества в целом. Политика должна регулировать страсти людей и направлять их на благо общества. Определял общество, исходя из антропологии потребностей, как «некое целое, образованное множеством семей и индивидов, объединившихся для того, чтобы с большей легкостью удовлетворять свои потребности и обеспечивать себе возможность спокойно пользоваться благами, которые могут доставить природа и человеческий труд». Задачей законодательства является обеспечение пользования выгодами жизни в обществе наибольшему числу граждан. К таким выгодам общественного состояния по сравнению с естественным он относил свободу, собственность, безопасность. Под свободой Г. понимал способность человека ради своего собственного счастья делать все то, что не вредит счастью других членов общества. Собственность по Г. заключается в возможности пользоваться выгодами, доставляемыми каждому члену общества его трудом и умением. Неприкосновенность собственности — главное условие общественной стабильности. Безопасность означала гарантии неприкосновенности личности и собственности в обществе. Правосудие призвано обеспечить всем членам общества обладание названными правами вне зависимости от их естественного неравенства, или же неравенства, созданного воспитанием. Основной ценностью новой морали, по Г., являлся идеал ­счастья. Единственный источник счастья — добродетель. При этом сча­стье каждого отдельного человека Г. напрямую связывал со счастьем всего общества. В работе «Этократия, или Правление, основанное на морали» («Е`thocratie, ou Le gouvernement fondé sur la morale») Г. разработал проект объединения политики и морали, идею законодательства, основанного на добродетели. Соч.: Oeuvres philosophiques, 1773—1790. P., 2004; Избр. произведения: В 2 т. М., 1963; Галерея святых. М., 1962. Лит.: Кочарян М. Т. П. Гольбах. М., 1978; Chaussinand-Nogaret G. Les Lumières au péril du bûcher. Paris, 2009; Matérialistes français du XVIIIe siècle: La Mettrie, Helvétius, d’Holbach. Paris, 2006; Sandrier A. Le style philosophique du baron d’Holbach: conditions et contraintes du prosélytisme athée en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Paris, 2004.