Гольбах (фр. Holbach), Поль Анри
Гольба`х (фр. Holbach), Поль Анри (08.12.1723, Эдесхайм — 21.06.1789, Париж) — французский философ. Сын богатого виноторговца. От дяди по материнской линии унаследовал титул барона и большое состояние. Изучал естественные науки в университете Лейдена (1744—1748), по окончании которого переехал в Париж, где стал адвокатом парламента. Держал салон, получивший широкую известность как место философских дискуссий. С 1751 писал статьи по естествознанию для «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Даламбера. С 1760 Г. создал и опубликовал под чужими именами ряд философских сочинений. В своем главном труде «Система природы» («Système de la nature», 1770) он представил учение о материи как единственной субстанции, существующей независимо от человеческого сознания, первопричины самой себя, бесконечной во времени и пространстве. Г. попытался соединить естественнонаучные представления о свойствах и структурной организации материи с гносеологическим подходом к ее определению. Так, по Г., материя есть все то, что воздействует каким-нибудь образом на наши чувства («Система природы»). Движение Г. определял как способ существования материи, в основе которого лежит принцип сохранения энергии. Движением материи определяется эволюция живой и неживой природы, включая человека, активного и мыслящего. Все происходящее в мире необходимо, подчинено постоянно действующим законам природы; случайных явлений нет. Концепция всеобщей взаимосвязи и причинной обусловленности тел в бесконечной Вселенной, разработанная Г., была одним из философских источников детерминизма и космогонической гипотезы Лапласа об эволюции туманности и становлении Солнечной системы. В понимании человека Г. стоял на позициях эволюционизма. Человек — продукт самодеятельности природы, полностью подчиняющийся ее объективным законам. Сущность человека — в его стремлении к самосохранению, личному благу и удовлетворению жизненных потребностей. Согласно Г., потребности и интересы играют ведущую роль в социальном развитии, а среда определяет формирование личности. В теории познания Г. — сторонник сенсуализма, доказывал приоритет чувств перед всеми прочими способностями человека, которые являются только производными от способности ощущать. Человеческое знание о мире возникает на основе ощущений, появление которых обусловлено воздействием материальных предметов на органы чувств. Материалистическая механистическая система Г. отвергала идею бытия Бога и являлась теоретическим обоснованием атеизма. Отрицая существование Бога, Г. считал религию порождением невежества, страха и обмана. Источник социальных бедствий — деспотизм, поддерживаемый религиозными суевериями. Улучшение общественных порядков Г. связывал с деятельностью просвещенного монарха, допуская, однако, возможность и насильственных средств для устранения деспотизма. Был сторонником договорной теории происхождения общественных институтов, в том числе государства. Мерилом свободы членов общества Г. считал благо общества в целом. Политика должна регулировать страсти людей и направлять их на благо общества. Определял общество, исходя из антропологии потребностей, как «некое целое, образованное множеством семей и индивидов, объединившихся для того, чтобы с большей легкостью удовлетворять свои потребности и обеспечивать себе возможность спокойно пользоваться благами, которые могут доставить природа и человеческий труд». Задачей законодательства является обеспечение пользования выгодами жизни в обществе наибольшему числу граждан. К таким выгодам общественного состояния по сравнению с естественным он относил свободу, собственность, безопасность. Под свободой Г. понимал способность человека ради своего собственного счастья делать все то, что не вредит счастью других членов общества. Собственность по Г. заключается в возможности пользоваться выгодами, доставляемыми каждому члену общества его трудом и умением. Неприкосновенность собственности — главное условие общественной стабильности. Безопасность означала гарантии неприкосновенности личности и собственности в обществе. Правосудие призвано обеспечить всем членам общества обладание названными правами вне зависимости от их естественного неравенства, или же неравенства, созданного воспитанием. Основной ценностью новой морали, по Г., являлся идеал счастья. Единственный источник счастья — добродетель. При этом счастье каждого отдельного человека Г. напрямую связывал со счастьем всего общества. В работе «Этократия, или Правление, основанное на морали» («Е`thocratie, ou Le gouvernement fondé sur la morale») Г. разработал проект объединения политики и морали, идею законодательства, основанного на добродетели. Соч.: Oeuvres philosophiques, 1773—1790. P., 2004; Избр. произведения: В 2 т. М., 1963; Галерея святых. М., 1962. Лит.: Кочарян М. Т. П. Гольбах. М., 1978; Chaussinand-Nogaret G. Les Lumières au péril du bûcher. Paris, 2009; Matérialistes français du XVIIIe siècle: La Mettrie, Helvétius, d’Holbach. Paris, 2006; Sandrier A. Le style philosophique du baron d’Holbach: conditions et contraintes du prosélytisme athée en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Paris, 2004.