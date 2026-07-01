Гокла

Го`кла — вождь восстания касты джатов, составлявших слой общинников-землевладельцев (заминдаров) в северо-западных районах Индии и выступавших против землевладельцев-раджпутов и администрации Могольской империи. В 1699 сумел создать 20-тысячную армию и нанести несколько поражений местным могольским гарнизонам. Потерпел поражение от имперской армии во главе с Аурангзебом, был захвачен в плен и жестоко казнен, члены его семьи обращены в ислам . Но восстания джатов продолжались и в последующие десятилетия. Лит.: Рейснер И. М. Восстание джатов области Агра-Дели в конце XVII — начале XVIII вв. // Ученые записки Института востоковедения. Т. 18. М., 1957. С. 3—21.